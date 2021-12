Un rappel sérieux de crème glacée révélé par la FDA

Une autre marque de crème glacée a fait l’objet d’un important rappel au cours du week-end, a annoncé la Food and Drug Administration des États-Unis. La Maryland & Virginia Milk Producers Cooperative Association (MDVA) a rappelé certaines de ses pintes de crème glacée aux amandes et au beurre de vache hurlant, car elles contiennent des ingrédients à base de soja et de blé, mais aucun avertissement sur les étiquettes. Les personnes allergiques ou sensibles au blé ou au soja pourraient avoir des réactions allergiques potentiellement mortelles si elles consomment des produits contenant les ingrédients. Le rappel a un impact sur la crème glacée vendue en Caroline du Nord et en Caroline du Sud.

Les pintes rappelées portent la date « SELL BY » estampée du 15 septembre 2022. La date se trouve au bas de chaque emballage. Les pintes de crème glacée Howling Cow Butter Almond ont le code UPC « 0 74336 65079 6 ». MDVA a découvert le problème lorsque les consommateurs ont découvert que certains contenants de la saveur de crème glacée aux amandes et au beurre de vache hurlante contenaient en fait de la crème glacée à la pâte à biscuits. La saveur de pâte à biscuits contient des ingrédients de soja et de blé, contrairement à la saveur de beurre et d’amande, ils ne figuraient donc pas sur les contenants de beurre et d’amande.

MDVA a fabriqué 8 040 pintes de crème glacée au beurre et aux amandes le 15 septembre et a commencé à expédier la crème glacée le 24 septembre. Les pintes ont atteint les magasins Harris Teeter de Caroline du Nord et de Caroline du Sud. Les détaillants ont été priés de cesser immédiatement de vendre et de distribuer des pintes de beurre almoing. Les consommateurs devraient jeter leurs pintes ou demander un remboursement au magasin où ils ont acheté les pintes.

Il s’agit du dernier rappel de crème glacée signalé par la FDA. En avril, Velvet Ice Cream a volontairement rappelé toutes ses glaces produites le ou après le 24 mars par mesure de précaution, car des lots étaient peut-être contaminés par Listeria monocytogenes. Les produits ont été envoyés dans des supermarchés, des pharmacies et des magasins de proximité dans l’Indiana, le Kentucky, l’Ohio et la Virginie-Occidentale.

« Nous menons ce rappel volontaire en coopération avec la FDA par souci du bien-être et de la sécurité de nos clients et consommateurs », a déclaré Luconda Dager, PDG de Velvet Ice Cream, dans un communiqué publié par la FDA. « Nous continuons de nous engager à servir les consommateurs avec des produits de crème glacée et de sorbet de haute qualité. »

En janvier, Weis Markets a rappelé plus de 11 000 cartons de crème glacée après avoir découvert qu’ils pouvaient contenir des morceaux de métal. « Les produits peuvent être contaminés par des matières étrangères, en particulier des pièces d’équipement de remplissage en métal », a déclaré la société dans un communiqué. Les cartons ont été vendus dans les 197 marchés Weis, qui comprennent des magasins en Pennsylvanie, Maryland, Virginie, Delaware, New Jersey, New York, Delaware et Virginie-Occidentale, rapporte CNN.