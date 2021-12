Un rappel urgent de Coca-Cola a un impact sur 2 sodas et 3 jus qui doivent être jetés dès que possible

La société Coca-Cola a émis un rappel urgent à la fin de la semaine dernière, avertissant que certains produits Minute Maid peuvent contenir des objets étrangers dangereux. Il s’agit du deuxième rappel majeur pour l’entreprise en moins d’un mois, car Coca-Cola a également rappelé les canettes de Coca-Cola et Sprite fin novembre. Les consommateurs qui ont l’un des produits concernés doivent jeter les boissons immédiatement.

Les produits Minute Maid concernés sont Minute Maid Berry Punch, 59 Fl. once. (CUP : 02500047664); Limonade aux fraises Minute Maid, 59 fl. once. (CUP : 025000019708); et Punch aux fruits Minute Maid, 59 fl. once. (UPC : 02500047725), rapporte Food Safety News. Les produits rappelés ont été vendus en Pennsylvanie, dans le Connecticut, à New York, en Caroline du Nord, dans le Maryland, en Virginie, dans le Maine et dans le New Jersey, a indiqué la Food and Drug Administration des États-Unis.

Il s’agissait d’un rappel volontaire, a déclaré lundi la porte-parole de Coca-Cola, Ann L. Moore, à USA Today. Le rappel a commencé le 10 novembre et est presque terminé, mais certains consommateurs pourraient toujours avoir les boissons chez eux en raison de la longue durée de conservation. La date de péremption sur les produits n’est pas avant 2022.

Le rappel a reçu une étiquette « Classe II », ce qui signifie que l’exposition à la matière étrangère pourrait avoir des « conséquences néfastes sur la santé temporaires ou médicalement réversibles ». Le risque d’effets secondaires graves pour les rappels de classe II est limité, mais la FDA a déclaré que les consommateurs de Minute Maid doivent toujours être conscients. La matière étrangère aurait inclus des boulons ou des rondelles métalliques.

Le 24 novembre, Coca-Cola a également rappelé des canettes de Coca-Cola de 12 onces portant les codes de date « AUG 1522 WM B » et « AUG 1522 WM C » en raison de corps étrangers non divulgués, a annoncé l’Agence de logistique de la défense du ministère de la Défense. Les canettes Sprite de 12 onces portant le code de date « AUG 1522 WM B » ont également été incluses dans ce rappel. Les boîtes avec ces codes de date ont déjà été retirées des magasins, mais les consommateurs pourraient toujours les avoir car leurs dates d’expiration s’étendent également jusqu’en 2022.

Il y a eu d’autres rappels importants de boissons ces dernières semaines. Fin novembre, Kraft Heinz a rappelé les boissons en poudre Country Time Lemonade, Tang, Arizona Tea et certaines boissons en poudre Kool-Aid avec des dates de péremption en 2023 en raison de la présence possible de corps étrangers, y compris de petits morceaux de métal ou de verre, a déclaré la FDA. . Le problème a été découvert lors d’un examen interne dans une usine de fabrication. Kraft Heinz a également travaillé avec les détaillants pour retirer les produits concernés des magasins.