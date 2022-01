Un rappel urgent de Walmart signifie que vous devriez cesser d’utiliser ce produit populaire maintenant

Nous vous avons récemment mis en garde contre un rappel de boîte aux lettres Target qui a été émis en raison de risques de lacération. Mais ce n’est pas le seul produit qui peut mal fonctionner et entraîner des blessures pouvant nécessiter des soins médicaux. Scott Fetzer Consumer Brands a émis un rappel de couteaux électriques pour les couteaux à filet vendus chez Walmart et Amazon. Les couteaux sont très dangereux car ils peuvent mal fonctionner et présenter un grave risque de lacération.

Si vous avez acheté l’un des modèles de couteaux visés par le rappel, vous devez cesser de les utiliser dès maintenant et nous vous expliquerons pourquoi.

Rappel des couteaux électriques Walmart

Scott Fetzer Consumer Brands a publié le rappel il y a quelques jours à peine après que les clients ont découvert que le mécanisme de déclenchement pouvait rester bloqué en position « on ». Ce type de dysfonctionnement peut entraîner des blessures.

Scott Fetzer a reçu 23 rapports de couteaux à filets électriques bloqués en position « on ». Cependant, les clients n’ont signalé aucune blessure à ce stade. L’annonce complète est disponible sur le site Web de la US Consumer Product Safety Commission (CPSC).

Les couteaux à filet électriques American Angler visés par le rappel étaient disponibles chez Walmart, Amazon, Bass Pro Shops et d’autres détaillants à l’échelle nationale. Scott Fetzer a vendu environ 43 000 unités de couteaux électriques de janvier 2019 à octobre 2021. Parmi celles-ci, 630 ont été vendues au Canada.

Le couteau électrique visé par le rappel était disponible en trois variantes, dont les modèles à 1 lame, 2 lames et 5 lames. En conséquence, l’appareil coûte entre 110 $ et 150 $.

Pour voir si votre couteau à filet électrique American Angler fait partie du rappel, vous devrez rechercher le numéro de modèle 32300 et ces numéros de série ou codes UPC :

AEK-OB-DS-003-1 079061007662 AEK-OB-DS-008-1 079061010877 AMK-KM-DS-003-1 079061025550 AEK-OB-RB-004-1 079061010860

Vous trouverez le numéro de modèle sur la base de la poignée. Pendant ce temps, le numéro de série est disponible sur l’emballage du produit.

Ce que tu devrais faire

Si vous avez ce couteau à la maison, vous devez cesser de l’utiliser immédiatement. Même si votre appareil fonctionne parfaitement, il y a toujours un risque que le bouton « on » se bloque.

De plus, Scott Fetzer conseille aux acheteurs de débrancher l’appareil, de couper le cordon d’alimentation et de prendre des photos de l’appareil détruit. Ils peuvent ensuite envoyer la photo de l’appareil rappelé à l’entreprise et Scott Fetzer remplacera gratuitement l’appareil défectueux. La société conseille aux utilisateurs de jeter le couteau électrique lors du rappel après avoir détruit le cordon et pris la photo.

Selon l’annonce, il n’y a aucune option pour obtenir un remboursement pour ce produit particulier. Vous pouvez toujours contacter l’entreprise pour plus d’informations et vérifier auprès de Walmart ou d’Amazon si vous avez acheté l’appareil récemment.

L’annonce complète du rappel est disponible à la CPSC. En outre, la société dispose d’une page autonome pour le rappel des couteaux à filet électriques American Angler sur ce lien. Vous y trouverez les coordonnées, le formulaire de rappel et une section FAQ.

C’est dans la section FAQ que Scott Fetzer indique aux clients que les revendeurs n’effectueront aucun remboursement. En outre, la société conseille aux acheteurs de ne pas tenter de réparer eux-mêmes le couteau électrique défectueux du rappel.