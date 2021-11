Un rappeur abattu lors d’un accident de voiture, aucune arrestation n’a été effectuée

Un rappeur de Floride se rétablit après avoir été blessé par balle lors d’une fusillade en voiture plus tôt en novembre. Le rappeur controversé Foolio, de son vrai nom Charles Jones, a été écorché par une balle lors d’une fusillade aux premières heures du lundi 8 novembre. Il devrait se rétablir complètement.

La fusillade aurait eu lieu juste après minuit devant une maison de Riverside où de la musique était enregistrée, selon un rapport d’incident du bureau du shérif de Jacksonville et tel que rapporté par First Coast News. Les agents qui sont arrivés sur les lieux ont pris contact avec Fooliom qui leur a dit qu’il s’était fait tirer dessus par « des suspects inconnus dans un camion ou un SUV de couleur sombre ». Foolio a déclaré qu’il avait saisi deux armes à feu et riposté lors de l’incident. Un voisin a déclaré à News4Jax : « Nous avons couru pour voir nos enfants et nous avons couru pour regarder par la fenêtre et nous avons vu une voiture avec son pare-brise tiré et plusieurs personnes courir dans les deux sens entre la maison voisine de la voiture ». Ce voisin a dit qu’ils avaient peur pour leur vie.

Les agents qui ont répondu ont trouvé quatre armes à feu appartenant à Foolio, qui s’appelle également Julio Foolio, ainsi qu’un t-shirt blanc, 20 douilles d’obus usagées et un possible chargeur AR-15 dans la rue. Le rappeur aurait été écorché à la cheville lors de la fusillade, bien qu’il n’ait pas été soigné à l’hôpital. Un voisin a déclaré à News4Jax qu’ils avaient vu le musicien « être escorté jusqu’à la voiture car il semblait que sa jambe ou son pied avait été blessé ».

Quelques heures seulement après la fusillade de Foolio, dont le frère de 16 ans, Adrian Dennard Gainer Jr., alias Bibby, a été abattu en 2019, s’est rendu sur Instagram pour parler de l’incident. Dans une vidéo en direct, le rappeur a confirmé qu’il « s’était écorché à la jambe », révélant des blessures mineures autour de la cheville. Il a ajouté qu’il « a riposté en légitime défense. Mon arme est enregistrée. Si je faisais quelque chose d’illégal, la police me mettrait en prison. Un n- a cependant raté 100 tirs. » Foolio avait déjà été diffusé sur Instagram à la suite d’une fusillade au Texas, mentionnée dans le clip viral « Who I Smoke » d’un gang rival, en juillet 2020.

Des voisins ont déclaré à News4Jax qu’avant la fusillade du 8 novembre, ils avaient déposé de nombreuses plaintes concernant des activités suspectes dans la maison où la fusillade avait eu lieu, bien qu' »ils aient déclaré que ces plaintes avaient été ignorées ». Les appels de service du département du shérif montrent que les agents ont répondu à la maison à deux reprises pour des plaintes de bruit en janvier et mars. Pour le moment, aucune arrestation n’a été effectuée en lien avec la fusillade du 8 novembre. Les tireurs font face à une possible accusation de tentative de meurtre s’ils sont appréhendés.