Un rapport a révélé que 29% des Salvadoriens sont en désaccord avec la loi Bitcoin

Un rapport de Sherlock Communications a développé des détails liés à l’avancement de l’écosystème de la blockchain, à la réglementation, à l’adoption et aux tendances clés dans huit pays d’Amérique latine. Soulignant qu’au Salvador, 29% de ses citoyens sont en désaccord avec l’approbation récente de la loi Bitcoin.

Le rapport en question a révélé que les opinions étaient partagées parmi les habitants du Salvador concernant l’acceptation du Bitcoin comme monnaie locale dans le pays. Ainsi, montrant qu’au moins 29% des personnes interrogées ont indiqué qu’elles n’étaient pas d’accord avec le mouvement vers la crypto-monnaie, dont 21% ont déclaré qu’elles étaient “totalement en désaccord”. De leur côté, 42 % maintiennent une opinion neutre sur les nouvelles mesures financières.

Rappelons qu’El Salvador est récemment devenu le premier pays d’Amérique latine à adopter le Bitcoin comme monnaie officielle, à compter du 7 septembre 2021. Un fait qui suscite de l’intérêt dans toute l’Amérique latine.

L’Argentine est l’un des pays où l’intérêt pour l’utilisation de la blockchain et des crypto-monnaies en Amérique latine a le plus augmenté

Au cours du même rapport qui a révélé le désaccord des Salvadoriens. En outre, il a été déterminé que les échanges de crypto-monnaie en Argentine, au Brésil, en Colombie, au Mexique et au Chili ont connu une forte croissance. Tout cela, alors que les consommateurs recherchent des investissements alternatifs en raison de la crise économique causée par la pandémie de Covid-19.

En 2020, par exemple, le rapport a révélé que 47% des personnes en Argentine ont cité le manque de connaissances comme principale raison de ne pas investir. Alors qu’un an plus tard, seuls 34% ont dit la même chose.

En ce sens, le rapport a révélé à travers l’enquête que 44% des consommateurs latino-américains voient la crypto-monnaie comme une opportunité de diversifier les investissements. Un soutien important à l’adoption d’El Salvador doit se refléter dans d’autres pays.

L’adoption des crypto-monnaies a été rapide en Argentine. Le rapport indique que 20 bourses de crypto-monnaie fonctionnent légalement dans le pays. Permettre aux gens d’utiliser leur monnaie fiduciaire en pesos argentins pour acquérir des actifs numériques.

L’Argentine avec un écosystème « vivant »

De même, le rapport a souligné que l’Argentine possède un écosystème dynamique, avec de nombreux événements régionaux et internationaux organisés à Buenos Aires avant la pandémie. La capitale argentine est considérée comme l’une des 10 premières villes Bitcoin au monde. Des bourses étrangères telles que Binance, Coinbase et Houbi opèrent dans le pays.

En outre, le rapport a révélé que la crise économique déclenchée par la pandémie de coronavirus, particulièrement forte dans les pays latins. Il a également stimulé la recherche d’alternatives d’investissement et ici, les crypto-monnaies se démarquent. À mesure que la réglementation mûrit dans le monde, l’Amérique latine s’avère être un terrain prospère pour le développement de la blockchain. Patrick O’Neill, Managing Partner chez Sherlock Communications, a déclaré : « Ce rapport fournit une image intéressante des économies latino-américaines. Alors que l’adoption de la crypto-monnaie en tant qu’option d’investissement légitime s’accélère.

Le gouverneur de la Banque du Mexique a déclaré que les transactions avec Bitcoin équivalent à du troc

Le gouverneur de la Banque du Mexique, Alejandro Díaz de León, a exclu que Bitcoin soit une monnaie légale fiable, citant la volatilité des prix comme un obstacle majeur à son adoption complète.

Díaz de León a déclaré dans une interview à . que la position de Bitcoin dans le système financier actuel est plus proche de “ce que sont les métaux précieux”. Par rapport à la monnaie fiduciaire de la banque centrale.

Contrairement à l’adoption généralisée du Bitcoin au Salvador, qui oblige les entreprises à accepter les paiements en Bitcoin. Le chef de la banque centrale du Mexique a remis en question la position du Bitcoin en tant que monnaie légale viable :

« Quiconque reçoit du Bitcoin en échange d’un bien ou d’un service, nous pensons que (la transaction) s’apparente davantage à du troc. Parce que cette personne échange un bien contre un autre bien. Mais pas vraiment d’argent pour de bon.

Díaz de León a également souligné le risque inhérent à la volatilité quotidienne des prix en ce qui concerne les crypto-monnaies.

Le régulateur financier européen qualifie les crypto-monnaies de “volatiles” mais innovantes

Les actifs cryptographiques et la technologie du grand livre distribué (DLT) ont dominé le tableau de bord 2021 de l’innovation financière de l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA). Selon un nouveau rapport publié par l’institution.

Le rapport de 110 pages, intitulé “Tendances, risques et vulnérabilités”, traitait les crypto-monnaies comme une innovation financière tendance. Ainsi qu’une menace pour la finance durable en raison de son coût environnemental “montant en flèche”. En particulier en ce qui concerne le minage de crypto-monnaie.

La recherche a suggéré que la volatilité des actifs cryptographiques, ainsi que la montée en puissance de la finance décentralisée (DeFi), des monnaies numériques de la banque centrale (CBDC) et des pièces stables, contribuent à un risque accru dans toutes les classes d’actifs.

En outre, le rapport de l’ESMA a été publié juste au moment où les régulateurs de l’UE commençaient à se préparer à la mise en œuvre de réglementations complètes sur les crypto-monnaies, de nouvelles règles anti-blanchiment d’argent (AML) et d’exigences de déclaration fiscale pour les fournisseurs de services et les investisseurs d’actifs virtuels. De plus, la Banque centrale européenne (BCE) devrait entamer une enquête de deux ans sur un euro numérique en octobre.

