Un rapport affirme qu’Antonio Conte et Fabio Paratici sont en désaccord sur deux cibles de transfert de Tottenham de premier plan

Le patron de Tottenham, Antonio Conte, et le directeur sportif Fabio Paratici ne seraient pas d’accord sur deux des objectifs de la fenêtre de transfert du club en janvier.

La majorité des cibles du club ce mois-ci proviennent de la Serie A, étant donné que Paratici a travaillé pendant de nombreuses années dans l’élite italienne tandis que son compatriote Conte est un manager extrêmement performant dans la même division.

Deux de ces cibles appartiennent à un club, la Juventus, les Spurs pourchassant Dejan Kulusevski et Weston McKennie.

Le premier est lié à un transfert vers le nord de Londres depuis l’été dernier, Arsenal étant également des prétendants connus.

Kulusevski, qui a marqué huit fois et a récolté 10 passes décisives en 68 apparitions pour la Juventus, devrait coûter environ 30 millions de livres sterling. C’est un montant similaire à ce que la Juve a craché pour signer le joueur d’Atalanta en janvier 2020.

McKennie, quant à lui, est un milieu de terrain international américain qui a initialement signé un prêt de Schalke en 2020. Il a rendu le transfert permanent pour 18 millions de livres sterling l’été dernier et devrait être disponible pour 20 millions de livres sterling.

Bien que les deux joueurs aient été liés à Tottenham, il semble que Conte et Paratici aient des opinions différentes sur la paire.

Selon Calciomercato (via Sport Witness) Conte est « moins enthousiaste » que Paratici à propos de Kulusevski. Et le rapport ajoute que s’il « devait choisir un joueur de la Juventus, il préférerait opter pour Weston McKennie ».

Paratici et Conte face à face

Si tel est le cas, et compte tenu de son statut dans le jeu, il est probable que Conte l’emporte dans cette situation.

L’ancien patron de l’Italie a récemment révélé que son évaluation de l’équipe des Spurs était désormais terminée. À cette fin, il sait exactement qui il veut dans son équipe à l’avenir et quels domaines il doit renforcer.

Un nouveau défenseur central est une quasi-certitude, alors qu’un arrière droit n’est pas exclu. Conte serait frustré par la qualité d’Emerson Royal dans le dernier tiers, bien que son jeu général soit bon.

Un nouvel attaquant central pour à la fois défier et donner une pause à Harry Kane est également à l’ordre du jour, tandis qu’un milieu de terrain central avec plus de qualités de meneur de jeu est recherché pour ouvrir des défenses tenaces – quelque chose avec lequel les Spurs ont eu du mal à Southampton et Watford.

La star de Tottenham pourrait être déchargée

Pendant ce temps, Fabrizio Romano, expert en transfert de confiance, pense que Tottenham pourrait envisager de vendre l’ailier Steven Bergwijn ce mois-ci afin de financer des accords pour au moins deux joueurs.

La fenêtre hivernale est désormais ouverte et les clubs cherchent des moyens de se renforcer pour la seconde moitié de la saison. Les Spurs occupent le sixième rang du classement de l’élite et ont besoin de renforts pour poursuivre leur quête d’une place parmi les quatre premiers. Ils ont battu Watford samedi et ne sont plus qu’à deux points d’Arsenal, quatrième.

Le manager Antonio Conte a fait allusion aux arrivées de janvier avant le choc des Hornets.

Il a déclaré : « Après seulement deux semaines, j’ai dit que nous devions améliorer la qualité de cette équipe. Bien sûr, nous en avons besoin.

« J’étais sûr après sept à dix jours à ce sujet et j’ai ensuite dû évaluer sur qui je pouvais compter et sur qui je ne pouvais pas.

« L’écart est très grand et nous devons beaucoup travailler et essayer de construire et d’améliorer notre équipe. »

Janvier chargé attendu pour les Spurs

Les Londoniens du nord ont été liés à de nombreux joueurs. Le dernier est L’attaquant français de l’Atletico Madrid Antoine Griezmann.

Les Spurs devraient cibler un arrière droit, un arrière central gauche et un attaquant en janvier, selon football.london. Mais il semble qu’ils devront vendre aussi bien qu’acheter.

Romano a maintenant eu son mot à dire sur la question. Et l’Italien pense que l’international néerlandais Bergwijn pourrait être vulnérable à une sortie, l’Ajax étant également lié.

« En Premier League, un mois de janvier important est attendu pour Tottenham », a-t-il déclaré à Skrill. « Les décisions définitives n’ont pas encore été prises. Mais Steven Bergwijn pourrait être vendu et l’idée est d’acheter au moins deux nouveaux joueurs.

