Un rapport affirme que “ furieux ” Melinda Gates a averti Bill à propos de Jeffrey Epstein mais il l’a quand même rencontré ⋆ .

par Matt Agorist, The Free Thought Project:

Melinda Gates, dont les “ gens ” essaient sans aucun doute de l’éloigner du style de vie de Bill, aurait été “ furieuse ” après que le couple ait eu un rencontre inconfortable en 2013 avec Jeffrey Epstein – qui était alors un pédophile condamné.

Des gens “ familiers avec la question ” disent au Daily Beast que la réunion non signalée auparavant a eu lieu dans le manoir d’Epstein dans l’Upper East Side en septembre 2013, le même jour, le couple a reçu le prix du service public Lasker-Bloomberg à l’hôtel Pierre, où ils ont été photographiés avec le maire de l’époque, Mike Bloomberg.

Selon ces «personnes», la réunion de 2013 «prouverait un tournant dans la relation des Gates avec Epstein», Melinda expliquant à ses amis après la rencontre à quel point elle était mal à l’aise de traîner avec le riche délinquant sexuel.

Selon le New York Times, Gates et Epstein se sont rencontrés au moins six fois, y compris des visites au manoir d’Epstein à New York à “ plusieurs reprises ”, rester au moins une fois dans la nuit.

Donc, les portes n’ont eu aucun problème à voyager à travers le pays pour rencontrer les pédophile condamné – qui a nommé Boris Nikolic, conseiller de Gates, en tant qu’exécuteur testamentaire dans un testament qu’Epstein a modifié quelques jours avant sa mort en août 2019 dans une cellule de prison de Manhattan.

Maintenant, huit ans plus tard, Melinda avait apparemment un problème avec ça.

Gates pensait que le style de vie d’Epstein était «plutôt intrigant»

Dans un e-mail de 2011 adressé à ses collègues, Gates a écrit: «Son style de vie est très différent et intriguant bien que cela ne fonctionne pas pour moi. »

Une porte-parole ou Gates, Bridgitt Arnold, a déclaré qu’il “ ne faisait référence qu’au décor unique de la résidence d’Epstein – et à l’habitude d’Epstein d’amener spontanément des connaissances pour rencontrer M. Gates ”, ajoutant: “ Ce n’était en aucun cas destiné à donner un sens. d’intérêt ou d’approbation. » Peut-être que Gates a été surpris par Epstein “couloir principal recouvert de rangées de globes oculaires artificiels d’Angleterre qui avaient été conçus pour les soldats blessés»(Via le Daily Mail).

Les enregistrements de vol sont également en contradiction avec la distance de Gates, qui révèlent que “Gates a volé avec Epstein de l’aéroport de Teterboro dans le New Jersey à Palm Beach le 1er mars 2013», Sur le jet privé d’Epstein -« l’un des rares vols de cette année où le pilote Larry Viskoski a enregistré le nom d’un passager », selon le Daily Mail.

Gates a affirmé de manière hilarante qu’il ne savait pas que c’était l’avion d’Epstein!

En mars 2013, M. Gates a volé à bord de l’avion Gulfstream de M. Epstein de l’aéroport de Teterboro dans le New Jersey à Palm Beach, en Floride, selon un manifeste de vol. Mme Arnold a déclaré que M. Gates – qui possède son propre avion à réaction de 40 millions de dollars – ne savait pas que c’était l’avion de M. Epstein . -New York Times

Pendant ce temps, les employés de la fondation Gates ont également visité le manoir d’Epstein à plusieurs reprises, tandis qu’Epstein a également «parlé avec la Fondation Bill et Melinda Gates et JPMorgan Chase au sujet d’un projet de fonds caritatif de plusieurs milliards de dollars – un arrangement qui avait le potentiel de générer d’énormes frais pour M. Epstein», Selon le Times.

Comment Gates et Epstein se sont rencontrés, selon le New York Times;

Deux membres du cercle restreint de M. Gates – Boris Nikolic et Melanie Walker – étaient proches de M. Epstein et ont parfois servi d’intermédiaire entre les deux hommes.

Mme Walker a rencontré M. Epstein en 1992, six mois après avoir obtenu son diplôme de l’Université du Texas. M. Epstein, qui était conseiller de M. Wexner, le propriétaire de Victoria’s Secret, a dit à Mme Walker qu’il pourrait lui décrocher une audition pour un travail de mannequin là-bas., selon Mme Walker. Elle a ensuite déménagé à New York et est restée dans un immeuble d’appartements de Manhattan appartenant à M. Epstein. Après avoir obtenu son diplôme de médecine, a-t-elle déclaré, M. Epstein l’a embauchée comme conseillère scientifique en 1998.

Mme Walker a rencontré plus tard Steven Sinofsky, un cadre supérieur chez Microsoft qui est devenu président de sa division Windows, et a déménagé à Seattle pour être avec lui. En 2006, elle a rejoint la Fondation Gates avec le titre d’agent principal de programme.

À la fondation, Mme Walker a rencontré et s’est liée d’amitié avec M. Nikolic, originaire de ce qui est aujourd’hui la Croatie et ancien boursier de la Harvard Medical School qui était le conseiller scientifique de la fondation. M. Nikolic et M. Gates ont fréquemment voyagé et socialisé ensemble.

Mme Walker, qui était restée en contact étroit avec M. Epstein, l’a présenté à M. Nikolic, et les hommes sont devenus amicaux.

M. Epstein et M. Gates se sont rencontrés pour la première fois face à face le soir du 31 janvier 2011, à la maison de M. Epstein dans l’Upper East Side. Ils ont été rejoints par le Dr Eva Andersson-Dubin, une ancienne Miss Suède avec qui M. Epstein était une fois sortie, et sa fille de 15 ans. (Le mari du Dr Andersson-Dubin, le milliardaire des fonds spéculatifs Glenn Dubin, était un ami et associé commercial de M. Epstein. Les Dubins ont refusé de commenter.)

Le rassemblement a commencé à 8 heures et a duré plusieurs heures, selon Mme Arnold, la porte-parole de M. Gates. M. Epstein s’est ensuite vanté de la réunion dans des courriels adressés à des amis et associés. «Bill est génial», a-t-il écrit dans un article, revu par le Times.