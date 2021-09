Un rapport affirme que Google fabrique des puces internes pour les Chromebooks et les tablettes

Après avoir annoncé son chipset interne Tensor pour les smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro, il semble que Google construira également des processeurs de plus grande taille pour ses ordinateurs portables et tablettes.

Nikkei Asia, citant trois sources au courant du développement, a déclaré que Google prévoyait de dévoiler de nouvelles puces d’ici 2023 pour les ordinateurs portables et les tablettes fonctionnant sur son système d’exploitation Chrome.

Google est apparemment encouragé par le succès d’Apple avec ses puces M1 sur mesure. En outre, des entreprises comme Amazon, Facebook, Microsoft, Tesla, Baidu et Alibaba Group Holding travaillent toutes à la construction de leurs propres semi-conducteurs pour alimenter leurs services cloud et leurs produits électroniques.

Les entreprises se tournent vers l’idée de développer leurs puces personnalisées, car cela aide à intégrer leurs propres fonctionnalités dans ces puces à des fins spécifiques. Fondamentalement, cela aide à une intégration logicielle et matérielle transparente.

Puces basées sur le plan d’ARM

“Les nouveaux processeurs et les processeurs mobiles que Google développe sont basés sur les plans de puces d’Arm, la société britannique de puces contrôlée par Softbank dont la propriété intellectuelle est utilisée dans plus de 90 % des appareils mobiles dans le monde”, a déclaré Nikkei Asia dans son rapport.

Des puces plus petites peuvent donner plus de puissance informatique aux appareils dotés de conceptions de refroidissement restreintes ou passives, comme les tablettes, les ordinateurs portables fins et légers et les téléphones mobiles.

En fait, ce n’est un secret pour personne que Google créait ses propres conceptions de processeurs depuis le milieu de la dernière décennie. Mais la plupart des recherches se sont concentrées sur les chipsets pour que ses téléphones phares Pixel possèdent un traitement informatique plus rapide en temps réel pour la vidéo et les photos et de meilleures tâches mobiles intensives en IA. La série Pixel 6 comportera également le propre silicium mobile de Google, connu sous le nom d’initié Whitechapel.

Le rapport Nikkei Asia citant des analystes a déclaré qu’il en coûterait environ 500 millions de dollars pour concevoir une nouvelle puce sur le processus de 5 nanomètres de TSMC, alors que quelque chose construit sur le processus traditionnel de 28 nanomètres ne coûterait qu’environ 50 millions de dollars.

Google embaucherait également des ingénieurs de puces dans le monde entier, notamment en Israël, en Inde et à Taïwan.