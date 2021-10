Image : EA Sports

FIFA est l’une des marques de jeux vidéo les plus populaires au monde, la célèbre série de football se vendant à des millions chaque année depuis ses débuts, en 1993.

C’est pourquoi ce fut un tel choc d’entendre qu’EA « explorait l’idée de renommer » la franchise; pourquoi changer le nom d’une marque si reconnaissable ? Eh bien, si un rapport du New York Times est correct, c’est pour une raison assez prévisible : l’argent.

Le point de vente rapporte que l’accord actuel de dix ans entre EA et la FIFA prend fin l’année prochaine, et les deux essaient, au moment de la rédaction de cet article, de préciser les détails de ce que le nouvel accord impliquera. La FIFA – qui signifie Fédération Internationale de Football Association, au cas où vous vous poseriez la question – exigerait « plus du double » du coût actuel de la licence ; cela le porterait à « plus d’un milliard de dollars pour chaque cycle de Coupe du monde de quatre ans ».

Cela peut sembler gourmand, mais il convient de noter que depuis la signature du dernier accord en 2012, les mécanismes derrière la façon dont EA gagne de l’argent avec la FIFA ont radicalement changé. Le mode Ultimate Team de la FIFA, qui se concentre sur les microtransactions dans le jeu, représentait la majorité des 1,62 milliard de dollars d’EA gagnés dans tous les modes Ultimate Team de sa gamme de titres sportifs en 2021. En 2015, le chiffre était de 587 millions de dollars.

La FIFA sera naturellement consciente de cela – et de l’augmentation des événements eSports mettant en vedette la marque de jeux vidéo FIFA – et est naturellement d’avis que le nom vaut désormais plus pour EA qu’il ne l’était en 2012 lorsque la version précédente de l’accord était signé.

À ce sujet, un autre point d’achoppement est que les deux sociétés ne peuvent pas s’entendre sur ce que devrait couvrir précisément le nouvel accord. EA souhaite étendre son utilisation de la licence FIFA pour couvrir les tournois de jeux vidéo susmentionnés ainsi que pour examiner les produits numériques émergents, tels que les NFT. Cependant, la FIFA souhaite également explorer ces opportunités – mais à ses propres conditions, plutôt que via la série d’EA.

Le résultat final pourrait être qu’il n’y a pas d’accord conclu, et qu’EA fait exactement ce qu’il dit avoir envisagé et renomme l’une des franchises de jeux vidéo les plus célèbres de tous les temps – ce qui signifie que nous pourrions voir un avenir où ni PES ni FIFA existe sous forme de jeu vidéo.

Pourtant, quand vous considérez que nous avons donné FIFA 22 un 2/10 honteux, il se pourrait que la plupart des fans de Switch ne soient pas vraiment dérangés ; quel que soit le nom sur la boîte, la version 2022 du jeu sera très probablement une édition héritée sur la console de Nintendo de toute façon.