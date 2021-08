Un rapport antitrust indique que Big Tech finira comme Big Pharma et Oil

Un nouveau rapport antitrust indique qu’à moins que le gouvernement ne règne sur les géants de la technologie, il pourrait suivre la même voie que Big Pharma et Big Oil, avec tout le pouvoir entre les mains de très peu d’entreprises.

Il fait valoir que les entreprises technologiques dépensent des sommes croissantes pour faire pression sur les politiciens dans le but d’éviter la législation antitrust, et qu’il faut résister à cette pression…

Rapports Bloomberg.

Le flot de dollars de lobbying dépensés par les entreprises technologiques a augmenté avec la concentration du marché, selon une nouvelle étude qui cite des schémas similaires dans les industries pharmaceutique et pétrolière. […]

Reed Showalter, un avocat du groupe anti-monopole American Economic Liberties Project qui a rédigé l’étude, a déclaré que les décideurs politiques et les autorités antitrust devraient regarder au-delà de l’impact des fusions sur les consommateurs et examiner comment la concentration du marché affecte le processus démocratique.

“Nous devons examiner de plus près divers éléments de la politique de la concurrence qui ont permis aux industries de se concentrer davantage au cours des 30 à 40 dernières années”, a déclaré Showalter lors d’un entretien téléphonique mardi. « Permettre une concentration incontrôlée est la cause de beaucoup de dommages démocratiques dont nous voyons également les gens se plaindre alors que de gros capitaux entrent en politique. Il n’y a pas de coïncidence là-dedans.

L’étude soutient l’argument d’un groupe d’universitaires, dont beaucoup ont rejoint l’administration du président Joe Biden, et des législateurs plaidant pour une application plus stricte des lois antitrust […]

L’étude cite les recommandations politiques de l’enquête 2020 du sous-comité antitrust de la Chambre sur Amazon.com Inc., Facebook Inc., Apple Inc. et Google d’Alphabet Inc.. Showalter, avec le président de la FTC Khan, a travaillé sur l’enquête et le rapport qui en a résulté en tant que membre du personnel du sous-comité antitrust.

Il a également travaillé auparavant comme assistant de recherche à la Columbia University Law School pour le chercheur anti-monopole Tim Wu, que Biden a sollicité pour diriger la politique de l’administration en matière de technologie et de concurrence. Showalter est également associé au cabinet d’avocats de Jonathan Kanter, le choix de Biden pour diriger la division antitrust du ministère de la Justice.