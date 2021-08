Un rapport conclut que Cuomo coupable de harcèlement sexuel dont il a accusé Kavanaugh sans preuve ⋆ .

Lorsque le gouverneur Andrew Cuomo n’était pas occupé à harceler les républicains pour enquêter sur des allégations sans fondement d’agression sexuelle contre le juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh, il abusait lui-même de près d’une douzaine de femmes.

Au cours du processus de confirmation de Kavanaugh, il a été accusé d’avoir agressé sexuellement l’ancienne camarade de classe Christine Blasey Ford sans preuve. Cuomo a immédiatement pris une position ferme contre Kavanaugh, soulignant l’importance de donner aux femmes une voix, une plate-forme et un système de soutien pour lutter contre les agressions sexuelles.

Alors que les allégations contre Kavanaugh étaient totalement infondées, un récent rapport du procureur général de New York a trouvé des preuves que Cuomo lui-même avait harcelé sexuellement plusieurs femmes.

« C’est un jour triste pour New York car des enquêteurs indépendants ont conclu que le gouverneur Cuomo avait harcelé sexuellement plusieurs femmes et, ce faisant, enfreint la loi », a déclaré le procureur général Letitia James dans un communiqué. « Je suis reconnaissante à toutes les femmes qui se sont présentées pour raconter leur histoire avec minutie, permettant aux enquêteurs de découvrir la vérité. Aucun homme – peu importe sa puissance – ne peut être autorisé à harceler les femmes ou à violer nos lois sur les droits humains, point final. »

La déclaration de James se lit presque exactement comme les commentaires publiés par Cuomo lors du procès de Kavanaugh.

Cuomo a publié une déclaration en octobre 2018 selon laquelle la confirmation de Kavanaugh “nous hantera aussi longtemps qu’il sera sur le terrain”.

“A New York, nous n’hésiterons pas et ne reculerons jamais”, a déclaré Cuomo. “Au Dr Christine Blasey Ford et à tous les survivants d’agression sexuelle, nous vous croyons et nous nous battrons pour vous.”

Ce n’était pas la seule fois où Cuomo a courageusement défendu les survivants d’agressions sexuelles.

Selon ses propres normes, le Gouverneur Cuomo doit démissionner. pic.twitter.com/mrKnNUMbBk – Drew Holden (@DrewHolden360) 3 août 2021

En septembre 2018, il a déclaré que si une enquête complète sur les allégations d’agression contre Kavanaugh n’était pas menée, “le GOP dit aux femmes à quel point elles leur accordent peu de valeur”. Le même mois, il a réprimandé les républicains pour la nomination, affirmant qu’ils «avaient lâchement abdiqué leur devoir constitutionnel et ont effectivement dit à chaque femme de ce pays que leur voix comptait moins que celle d’un homme. Honte à eux.”

Cuomo a utilisé Kavanaugh pour faire un spectacle de défense des femmes, alors qu’il avait agressé des dizaines de femmes, “en se livrant à des baisers à tâtons indésirables, en s’embrassant et en faisant des commentaires inappropriés”. Plus de 179 témoins et 74 000 éléments de preuve ont prouvé la culpabilité de Cuomo. Il n’y avait aucune preuve que Kavanaugh ait jamais rencontré Blasey Ford.

Après que des allégations de harcèlement sexuel ont fait surface, Cuomo a déclaré qu’il ne démissionnerait pas.

« Je ne vais pas démissionner. Je travaille pour les habitants de l’état de New York. Ils m’ont élu et je vais servir le peuple de l’État de New York », a-t-il déclaré. « Je vais faire le travail pour lequel le peuple de l’État m’a élu. »

Si Cuomo devait s’en tenir à ses propres normes antérieures sur la meilleure façon de faire en sorte que les femmes se sentent valorisées et entendues, il devrait démissionner immédiatement.