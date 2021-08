Un rapport d’analyse de chaîne révèle que les crypto-monnaies sont devenues «mondiales» en 2021

La blockchain est un enregistrement immuable. Des entreprises comme Chainalysis gagnent leur vie en interprétant ces données, en extrayant de la valeur et des informations à partir des chiffres. Et l’analyse en chaîne révèle que les crypto-monnaies sont désormais «un phénomène véritablement mondial. Les données proviennent du Chainalysis Global Crypto Adoption Index 2021. Les personnes qui ont vraiment besoin de crypto, surnommées “marchés émergents” dans le journal, s’impliquent de plus en plus dans l’espace.

Dans la mise à jour hebdomadaire, nos amis d’Arcane Research ont trouvé que c’était le titre :

«Chainalysis a également classé les pays avec la plus forte adoption de crypto selon sa méthodologie. La plupart des pays de la liste des 20 premiers sont des économies de marché émergentes. »

Et clarifiant son intention, l’article de Chainalysis commence par :

« Bien que les marchés professionnels et institutionnels soient cruciaux, nous souhaitons mettre en évidence les pays qui ont le plus adopté les crypto-monnaies par les gens ordinaires et nous concentrer sur les cas d’utilisation liés à l’épargne et aux transactions individuelles, plutôt que sur le commerce et la spéculation. »

Cela étant dit, il faut parler de…

Quelle était la méthodologie de Chainalysis ?

La société s’est concentrée sur “l’adoption de la crypto par les gens ordinaires”, alors elle a tout pondéré en fonction de la parité de pouvoir d’achat par habitant. Ils ont classé “les 154 pays” selon trois indicateurs :

Valeur de crypto-monnaie en chaîne reçue , pondéré par la parité de pouvoir d’achat (PPA) par habitant.

Valeur au détail en chaîne transférée , pondéré par la PPA par habitant.

Volume d’échanges peer-to-peer (P2P) , pondéré par la PPA par habitant et le nombre d’internautes.

Il convient de préciser que dans ce tiers, “ils sont basés sur les données fournies par deux des plus grandes plateformes P2P qui fonctionnent, LocalBitcoins et Paxful, pour calculer le volume des échanges P2P pour chaque pays”. Car, pour la plupart, le commerce P2P ne se répercute pas sur la chaîne. Chainalysis admet que « bien que cela signifie que nous ne capturons pas toute la valeur P2P, nous pensons que ces deux échanges sont suffisamment populaires pour que leurs métriques agissent comme une approximation approximative. “

DeFi ne fait pas partie de l’étude. Statistiques DeFi à venir

Il convient également de noter que « les transactions effectuées par les utilisateurs du protocole DeFi apparaissent sur la chaîne, car aucun service centralisé ne prend en charge les actifs des utilisateurs. “Cela a posé un problème, car cela” a faussé “leur classement” vers les pays avec comparativement plus d’utilisateurs de DeFi. “Chaînalysis a donc décidé de laisser les statistiques DeFi en dehors de cette étude particulière.

Pourtant, ils promettent. « Nous avons également décidé de créer un nouvel indice d’adoption DeFi, qui sera disponible dans les prochaines semaines. ”

Indice mondial d’adoption des crypto-monnaies 2021 | Source : Recherche sur les arcanes

Chainalysis a identifié trois tendances clés

L’analyse de la chaîne révèle que :

L’adoption mondiale des crypto-monnaies monte en flèche

Cela peut sembler évident, mais ce qui est surprenant, ce sont les chiffres stupéfiants.

« À la fin du deuxième trimestre 2020, après une période de croissance lente, l’adoption mondiale totale s’élevait à 2,5 sur la base de nos notes récapitulatives de l’indice des pays. À la fin du deuxième trimestre 2021, ce score total est de 24, ce qui suggère que l’adoption mondiale a augmenté de plus de 2300% depuis le troisième trimestre de 2019 et de plus de 881% l’année dernière. »

L’adoption augmente dans les marchés émergents, grâce aux plateformes P2P

Tout le monde n’a pas accès à un compte bancaire mondialement accepté. Les personnes qui n’ont pas accès aux échanges centralisés ont trouvé un moyen de participer à l’espace crypto. Et nous le faisons d’une manière importante.

La Chine et les États-Unis tombent dans notre classement

Sans surprise, « l’analyse montre à quel point les volumes P2P ont baissé dans les deux pays par rapport aux volumes mondiaux. Cependant, selon Chainalysis, d’autres considérations indiquent que :

“Cette activité peut refléter une professionnalisation et une institutionnalisation croissantes du commerce de crypto-monnaie aux États-Unis, et dans le cas de la Chine, elle peut être liée à la répression continue du gouvernement sur le commerce de crypto-monnaie.”

Pourquoi les Chinois abandonnent-ils si radicalement le P2P ? La “répression gouvernementale sur le trading de crypto-monnaie” ne provoquerait-elle pas une augmentation de l’ancien trading P2P ?

En tout cas, Chainalysis conclut son étude avec :

“Cependant, la conclusion claire est la suivante : l’adoption de la crypto a explosé au cours des douze derniers mois, et la variation dans les pays qui y contribuent montre que la crypto est un phénomène véritablement mondial.”

Et on est on ne peut plus d’accord. Est.

