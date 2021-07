Un rapport d’audit du Wisconsin identifie des bulletins de vote illégaux dans le Wisconsin 10z viral

Un rapport d’audit du Wisconsin a identifié sept catégories différentes de scrutins illégaux dans l’État de Badger avant un audit médico-légal complet des élections. Les informations contenues dans un rapport préparé pour l’audit sont historiques, et le DOSSIER NATIONAL les présente exclusivement. LISEZ LE RAPPORT ICI : LAA_VIP_WI_Report_A

Historique du projet :Dans les jours qui ont suivi les élections générales de 2020, de nombreux citoyens et personnalités concernés, y compris

Le président Trump a soulevé plusieurs questions sur l’intégrité de l’élection. Compte tenu des marges étroites

dans de nombreux États, Matt Braynard et une équipe de chercheurs ont lancé le projet d’intégrité des électeurs pour

effectuer plusieurs analyses expérimentales. L’équipe a conçu ces analyses de manière à déterminer si

des votes illégaux ont été déposés et, dans l’affirmative, si ce nombre a eu un impact significatif sur le résultat de la

élection. Le projet initial a exécuté jusqu’à sept procédures différentes dans six États différents pour un coût total de

591 436 $. L’analyse du Wisconsin a coûté environ un sixième de ce budget, soit 98 573 $. Cela couvrait

le coût des données brutes, du traitement des données et des divers fournisseurs et centres d’appels qui ont aidé à l’analyse. Le calendrier extrêmement serré pour produire des résultats à utiliser dans les litiges et les audiences législatives, et

pour les fonctionnaires de l’État chargés d’administrer les élections et d’enquêter sur la fraude électorale,

la difficulté du défi. Nos premiers résultats n’ont jamais été entendus équitablement par un tribunal et n’ont

tout élu examine en profondeur notre travail, bien qu’il fournisse des résultats sous

circonstances extraordinairement difficiles et uniques. Le Voter Integrity Project, désormais sous l’égide de Look Ahead America, a approfondi les conclusions initiales. Sous la direction de Braynard et du directeur de recherche de LAA Ian Camacho, une équipe de quarante volontaires hautement qualifiés (groupe de recherche de LAA) a mené une enquête supplémentaire sur les données du VIP. Ce rapport fournit les résultats des enquêtes initiales et ultérieures :

Look Ahead America Le rapport du Wisconsin Page 5 sur 24

Projet d’intégrité des électeurs

Sept tranches de scrutins illégaux dans le Wisconsin

Nous avons identifié sept tranches de scrutins illégaux.

Tranche 1 : Bulletins de vote anticipés et absents exprimés au nom des électeurs (EABCINV) enregistrés illégalement.

Tranche 2 : Électeurs revendiquant illégalement le statut d’emprisonnement à durée indéterminée (IC) comme motif de vote

Absent. Le Wisconsin n’a pas autorisé la quarantaine COVID-19 comme motif de réclamation

statut indéfiniment confiné.

Tranche 3: EABCINV correspond à des mouvements permanents hors de l’état dans le changement national de

Base de données d’adresses (NCOA). Au moment où nous avons traité ce match à la mi-novembre, la base de données

contenait des documents aussi loin que quatre ans avant le 1er octobre 2020.

Tranche 4: EABCINV correspond à des enregistrements ultérieurs hors de l’État (OOSR) à l’aide de notre

base de données nationale des électeurs (NVD). Dans ces cas, l’électeur s’était inscrit dans le Wisconsin et

appariés aux électeurs inscrits par la suite dans un autre État.

Tranche 5 : Bulletins de vote le jour du scrutin déposés au nom des électeurs (EDBCINV) enregistrés illégalement.

Tranche 6 : EDBCINV apparié à la NCOA et à l’OOSR.

Tranche 7 : Résidences invalides incomparables entre EABCINV et EDBCINV

Tranche 1 : EABCINV enregistré illégalement

Dans l’État du Wisconsin, il est illégal pour un électeur de s’inscrire avec une adresse résidentielle où il ne

habitent. (Il en va de même pour presque tous les autres États.) Le VIP a comparé l’EABCINV au connu

listes d’installations de boîtes postales (USPS, FedEx, UPS, etc.) et adresses similaires où les individus ne pouvaient pas

habitent. Nous avons constaté que de nombreux inscrits masquaient les numéros de boîte en numéros « Apt », « Suites » et « Unités ».

Dans certains cas, ces installations existent aux mêmes adresses que des immeubles d’habitation légitimes, cependant

nous avons nettoyé notre liste de faux positifs potentiels en appelant les sociétés de gestion ainsi que

enquêter sur les dossiers de propriété. Dans d’autres cas, ces personnes prétendaient résider dans des entreprises que notre

systèmes signalés en raison de leur emplacement à côté d’une boîte de dépôt USPS/UPS/FedEx. Alors que ceux-ci n’étaient pas

techniquement les inscriptions aux boîtes postales, les personnes inscrites à ces adresses ne résidaient pas,

possédait, ni même travaillait dans ces entreprises, c’est pourquoi nous avons marqué ces enregistrements comme illégaux.

En raison de contraintes de temps et de ressources, nous n’avons pas effectué cette analyse en utilisant EDBCINV. Cependant, nous avons fait

correspondre à un petit nombre de EDBCINV qui avaient exactement les mêmes adresses qui ont été mises en correspondance en utilisant

EABCINV.

Au total, nous avons identifié 65 EABCINV/EBDCINV enregistrés illégalement dans le Wisconsin.

La liste complète des données EABCINV est partagée dans l’annexe B.

REMARQUE : Nous avons également trouvé plusieurs dizaines d’inscriptions inactives que nous n’avons pas incluses dans notre décompte car elles

n’ont pas compté dans les deux sens pour les chiffres définitifs de l’élection, ainsi que les électeurs actifs qui n’ont pas voté dans

Novembre 2020. Néanmoins, ils devraient être purgés lors des futurs examens des listes électorales de l’État du Wisconsin afin d’assainir et de protéger les élections.