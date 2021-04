Un rapport de 48 mégapixels pour iPhone 14 n’est pas une raison de s’inquiéter

Un rapport Kuo la semaine dernière a suggéré que la gamme d’iPhone 2022 d’Apple pourrait voir un énorme bond dans le nombre de pixels des deux modèles Pro, avec une mise à niveau d’un capteur de 12 à 48 mégapixels.

Si plus c’est généralement mieux en matière de technologie, ce n’est pas toujours le cas en ce qui concerne les mégapixels …

Avec la plupart des numéros de technologie, vous voulez le nombre le plus élevé que vous puissiez obtenir pour votre argent – qu’il s’agisse de cœurs de processeur, de RAM ou de stockage flash, pour n’en nommer que quelques-uns. Mais il y a des exceptions, et pour les amateurs de photographie, les mégapixels en font partie.

De nombreuses marques se sont engagées dans une guerre des mégapixels, chacune désireuse d’en montrer un plus grand nombre que ses concurrents. Mais si plus de mégapixels signifie théoriquement plus de détails lorsque vous montrez des photos de plus grande taille, il y a un énorme inconvénient à le faire sur le même capteur de taille. Encadrer plus de pixels dans le même espace signifie que chaque pixel doit être plus petit, ce qui augmente le bruit à de faibles niveaux de lumière.

Quand vous pensez au nombre de nos photos les plus importantes prises dans des conditions de faible éclairage, c’est un gros problème. Des enfants qui jouent à l’intérieur, des dîners aux chandelles, souffler des bougies de gâteau d’anniversaire, avec des amis au restaurant, des bébés endormis – ce sont tous des exemples de scénarios où vous voulez les meilleures photos de qualité que vous puissiez obtenir.

Apple a toujours ignoré les guerres de mégapixels et a plutôt cherché des pixels de grande taille pour fournir les meilleures captures possibles en basse lumière. La qualité plutôt que la quantité.

Une certaine inquiétude a été exprimée à l’idée qu’Apple passe soudainement de 12MP à 48MP. Mais comme nous l’avons noté à l’époque, les choses ne sont peut-être pas tout à fait ce qu’elles paraissent.

Bien que le capteur soit de 48 mégapixels, il est possible que les images de sortie de l’iPhone aient toujours une résolution de 12 mégapixels. Apple peut choisir d’utiliser un algorithme de mise à l’échelle intelligent qui prend les données brutes de 48 mégapixels et crée une image de sortie de 12 mégapixels, avec plus de détails et moins de bruit. C’est ce qu’on appelle le “ mode de sortie de fusion à quatre cellules ” et utilisé aujourd’hui par certains téléphones Android haut de gamme.

C’est, à mon avis, une valeur sûre. C’est une approche que Sony a annoncée pour la première fois en 2018 sous une forme de pixels plus petits.

Je ne vois aucun moyen au monde qu’Apple renverserait soudainement ses priorités photographiques. En effet, le même rapport indique également qu’Apple augmente encore sa taille de pixel. Combiner efficacement quatre pixels plus petits en un plus grand est une approche qui augmente le rapport signal sur bruit. Il a le même objectif que des pixels moins nombreux et plus gros, mais peut obtenir des résultats encore meilleurs.

Bien sûr, ce type de capteur offre la possibilité d’utiliser tous les 48 mégapixels lorsque les conditions d’éclairage sont suffisamment bonnes pour que le bruit ne soit pas un facteur, comme dans le cas d’un paysage ensoleillé. Mais, honnêtement, il y a moins d’avantages à cela que vous ne le pensez. Même les photos de la taille d’un panneau d’affichage pour les campagnes publicitaires de grandes marques sont souvent prises sur des reflex numériques avec un nombre de pixels relativement modeste. En général, plus la photo est grande, plus vous êtes éloigné lorsque vous la regardez, de sorte que la différence réelle entre une image 12MP et une image 48MP est plutôt petite.

Quoi qu’il en soit, je pense que nous pouvons être sûrs qu’Apple restera fidèle à son objectif pour les photos iPhone, et que les photos en basse lumière resteront des photos de 12 MP – juste avec des niveaux de bruit encore plus bas qu’aujourd’hui.

