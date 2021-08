Un rapport de Facebook sape les attaques du NY Times contre le contenu conservateur 10z viral

Un nouveau rapport Facebook a prouvé que la liste quotidienne @FacebooksTop10 des 10 publications de liens les plus engagées chaque jour est extrêmement trompeuse, étant donné que les publications avec le plus de vues ont suscité beaucoup plus d’engagement que les publications de la liste.

Le récent « rapport sur le contenu largement consulté » de Facebook au deuxième trimestre de 2021 a semblé agacer le chroniqueur technologique du New York Times, Kevin Roose, qui s’est fait un nom en compilant le « @FacebooksTop10 », où il « a publié un classement quotidien montrant les sources du lien le plus engagé. publications par pages américaines, basées sur les données de CrowdTangle. Un rapport similaire pour le premier trimestre n’a été rendu disponible qu’après la publication du rapport du deuxième trimestre.

Le nouveau rapport de Facebook est un effort direct pour contrer les informations selon lesquelles il ne fait pas assez pour censurer la soi-disant désinformation et désinformation de la droite. Le rapport a soulevé quelques questions sur l’utilité, ou plutôt l’inutilité, du projet Twitter de Roose. Roose a fait une crise sur Twitter à cause du rapport, mais ses plaintes manquent de crédibilité.

Il a commencé sa diatribe en s’opposant à l’affirmation de Facebook selon laquelle la portée est « une meilleure mesure de la popularité que l’engagement ». Pour faire valoir son point de vue, il a comparé Facebook à Spotify, expliquant que la popularité repose sur le nombre de fois où les gens ont diffusé des chansons plutôt que sur des apparitions dans des listes de lecture ou des résultats de recherche. Sa comparaison est tout à fait inappropriée. Les titres et les résumés d’articles d’actualité qui apparaissent dans un fil d’actualités Facebook fournissent souvent autant d’informations que les utilisateurs veulent d’une publication sans nécessiter d’engagement, alors qu’une chanson doit être jouée.

L’affirmation la plus discutable de Roose était que le rapport “n’a pas réellement de données sur la portée des pommes à pommes pour ce que @FacebooksTop10 mesure réellement, c’est-à-dire l’engagement sur les * publications de liens *”. Il a raison, mais cela indique plus un problème avec ses données que celles de Facebook.

À l’exception de deux, tous les 20 postes ayant la portée la plus élevée ont montré un engagement de plus d’un million, la plupart largement dépassé. Bien que Roose ne répertorie pas les chiffres d’engagement réels sur sa liste, une lecture rapide de certaines des pages qui composent sa liste au quotidien montre qu’elles n’ont pas obtenu une fraction de l’engagement que la plupart des publications les plus portées ont fait. . La disparité sape son argument sur l’engagement par rapport à la portée. L’argument de Roose n’a pas d’importance car généralement les publications les plus portées ont également plus d’engagement que sa liste.

Il y a un mois, Roose a écrit un article soulignant « que des commentateurs de droite comme Ben Shapiro et Dan Bongino obtenaient beaucoup plus d’engagement sur leurs pages Facebook que les médias grand public ». L’article a souligné à quel point les dirigeants de Facebook ne voulaient pas être associés à un contenu conservateur. Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales de Facebook, a critiqué les données de Crowdtangle en disant : « nos propres outils aident les journalistes à consolider le mauvais récit ».

