Un rapport de la Bank of America vante les vertus de HODLing

Lorsqu’il s’agit d’investir sur les marchés financiers, la vente de panique conduit souvent à des opportunités manquées – et attendre la baisse pourrait vous priver des jours les plus lucratifs pour détenir un actif particulier. Ce sont les enseignements généraux d’une étude approfondie de l’indice S&P 500 menée par Bank of America.

En utilisant des données remontant à 1930, les stratèges de la Bank of America ont découvert qu’une stratégie de retenue de base aurait produit des rendements totaux de 17 715%. Si, d’un autre côté, les investisseurs essayaient de chronométrer le marché, ils auraient pu manquer les meilleurs jours de négociation. Manquer seulement dix des meilleurs jours de négociation du S&P 500 chaque décennie aurait dilué les rendements totaux à seulement 28%.

Pour de nombreux investisseurs, en particulier les investisseurs inexpérimentés, l’impulsion naturelle est de vendre après un ralentissement majeur. Mais Bank of America a constaté que les meilleurs jours du marché découlent souvent des pires baisses. La panique des ventes en baisse pourrait conduire les investisseurs à rater les meilleurs jours.

Essayer de chronométrer le marché a été une affaire vaine. Graphique via CNBC

Savita Subramanian, responsable des actions américaines et de la stratégie quantitative de la banque, a expliqué:

«Rester investi pendant les périodes de turbulence peut aider à récupérer les pertes après un marché baissier – il faut environ 1 100 jours de négociation en moyenne pour récupérer les pertes après un marché baissier.»

Les investisseurs en crypto-monnaie, et en particulier les détenteurs de Bitcoin (BTC), sont connus pour avoir une faible préférence temporelle. Les données du secteur montrent régulièrement que plus de 60% de l’offre en circulation de Bitcoin n’a pas bougé depuis un an ou plus, ce qui reflète une conviction croissante dans l’actif numérique. Même lors de la dernière flambée des prix, seulement 36% de l’offre en circulation de Bitcoin a bougé au cours des six derniers mois.

Les détenteurs de crypto chevronnés – qui sont appelés HODLers pour un mème issu du forum bitcointalk en 2013 lorsqu’un utilisateur a mal orthographié le mot «hold» en référence à BTC – se sont familiarisés avec le fait que le timing du marché peut leur coûter cher sur le long terme Cours.

À l’instar des actions, les dix meilleurs jours de négociation de Bitcoin par jour sont responsables d’une partie importante de ses gains. Au cours du marché haussier de 2017, le prix BTC a augmenté de 1136% au cours des dix meilleurs jours de l’année.

Certains entrepreneurs ont tenté d’appliquer des innovations en matière d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique pour aider les traders à gérer leurs émotions. Un exemple est Stock Cards, une extension de navigateur créée pour aider les investisseurs à prévoir et à prévenir les FOMO et la panique.

Les investisseurs à long terme de Bitcoin récoltent les fruits de leur stratégie HODL, le rallye de 2021 produisant des milliers de millionnaires BTC.