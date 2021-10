Un rapport de la marine révèle que des «échecs» majeurs ont conduit à tirer sur l’USS Bonhomme Richard

L’incendie qui a détruit le navire d’assaut amphibie de la Marine USS Bonhomme Richard l’année dernière a été autorisé à brûler pendant des jours en raison d’une série de défaillances individuelles et systémiques – conduisant à un équipage qui était « insuffisamment préparé » pour lutter contre l’incendie, une enquête interne par le service a trouvé.

Le rapport sur la catastrophe devrait être rendu public mercredi. Cependant, plusieurs médias ont rapporté mardi que le document détaille des lacunes généralisées dans la formation, la coordination, la communication, la préparation aux incendies, la maintenance de l’équipement et le commandement et le contrôle généraux.

Plus choquant, le rapport répertorie trois douzaines d’officiers et de marins dont les défaillances ont directement conduit à la perte du navire ou y ont contribué.

« Bien que l’incendie ait été déclenché par un incendie criminel, le navire a été perdu en raison d’une incapacité à éteindre l’incendie », écrit le vice-amiral Scott Conn, ancien commandant de la 3e flotte américaine, selon USNI News. « Au cours des 19 mois d’exécution de la disponibilité de maintenance du navire, des pannes répétées ont permis l’accumulation de risques importants et un équipage insuffisamment préparé, ce qui a conduit à une réponse au feu inefficace. »

Le Bonhomme Richard, qui a été lancé en 1997 et officiellement mis en service l’année suivante, touchait à la fin d’une mise à niveau de deux ans estimée à 250 millions de dollars lorsque l’incendie s’est déclaré dans la zone de stockage inférieure du navire le 12 juillet 2020, à Base navale de San Diego.

Entre autres problèmes, le rapport révèle que les matériaux combustibles se sont dispersés et stockés de manière incorrecte, tandis que 87 % des casernes de pompiers à bord avaient des problèmes d’équipement ou n’avaient pas été inspectés.

Le matin où l’incendie s’est déclaré, le rapport indique qu’un marin junior qui avait terminé son quart de quart a remarqué un « brouillard blanc et brumeux » dans la zone d’origine de l’incendie, mais ne l’a pas signalé « parce qu’elle ne sentait pas la fumée ». En fait, les membres d’équipage n’ont sonné les cloches pour alerter les marins d’un incendie que 10 minutes après sa découverte, ce qui a coûté un temps de réponse crucial.

Les marins n’ont pas non plus activé le système de mousse anti-incendie, même s’il était accessible et aurait pu ralentir la progression de l’incendie, le rapport indiquant qu’aucune personne interrogée pour l’enquête » n’a envisagé cette action ou n’avait de connaissances spécifiques sur l’emplacement du bouton ou sa fonction.

Parmi les personnes blâmées par le rapport figurent le vice-amiral Richard Brown, un amiral trois étoiles désormais à la retraite qui a dirigé la flotte de la Force navale de surface du Pacifique, ainsi que les trois principaux commandants du navire.

Du commandant du Bonhomme Richard, le capitaine Gregory Thoroman, Conn aurait écrit : « L’exécution de ses fonctions a créé un environnement de mauvaise formation, d’entretien et de normes opérationnelles qui ont directement conduit à la perte du navire.

Le rapport ajoute que le capitaine Michael Ray, le cadre supérieur; Command Master Chief Jose Hernandez; et le capitaine David Hart, commandant du centre de maintenance régional du sud-ouest, ont également failli à leurs responsabilités.

Ryan Mays, 20 ans, a été accusé d’avoir délibérément mis le feu. Il est inculpé par l’armée d’incendie criminel aggravé et de mise en danger volontaire d’un navire.

En novembre 2020, la Marine a choisi de mettre hors service et de mettre au rebut le Bonhomme Richard, citant des estimations selon lesquelles la remise en état du navire aurait pris jusqu’à sept ans et aurait coûté plus de 3 milliards de dollars.

