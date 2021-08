Un rapport de l’ONU révèle que les humains ont modifié l’environnement à un rythme « sans précédent » .

in

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies a averti lundi que les humains alimentent un effet de serre de plus en plus dangereux qui, s’il n’est pas combattu, pourrait avoir des « conséquences profondes ».

Le rapport du groupe d’experts – le sixième d’une série d’évaluations planétaires tout aussi désastreuses remontant à plus de 30 ans – détaille le rythme « sans précédent » auquel les humains ont collectivement modifié le monde naturel et les effets potentiellement catastrophiques que ces changements pourraient entraîner.

Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a qualifié les conclusions du rapport de “code rouge pour l’humanité”, ajoutant que les sociétés mondiales doivent désormais trouver des moyens de mettre en œuvre les changements nécessaires pour limiter autant que possible le changement climatique.

“Nous le devons à toute la famille humaine”, a déclaré Guterres. “Il n’y a pas de temps pour les retards et pas de place pour les excuses.”

Le tsar du climat de l’administration Biden, John Kerry, a déclaré en réponse au rapport : “Nous pouvons parvenir à l’économie à faible émission de carbone dont nous avons un besoin urgent, mais le temps ne joue pas en notre faveur”.

Malgré des efforts tels que l’accord de Paris sur le climat de 2015 – les objectifs que les pays membres n’atteignent pas régulièrement – la pollution mondiale par les gaz à effet de serre continue de croître et est fréquemment blâmée pour les catastrophes naturelles, y compris les vagues de chaleur, les incendies et les inondations qui ont frappé les communautés à travers le globe cette année.

“Les choses vont changer pour le pire”, a déclaré l’auteur principal du rapport Claudia Tebaldi, scientifique au Pacific Northwest National Laboratory. “Mais ils peuvent changer moins pour le pire qu’ils ne l’auraient fait, si nous sommes en mesure de limiter notre empreinte maintenant.”

Le rapport, qui est compilé à partir des travaux de 234 auteurs et de plus de 14 000 études, arrive quelques mois seulement avant le sommet sur le climat de novembre en Écosse, où les dirigeants mondiaux se réuniront pour discuter du processus et de la politique entourant les modèles de réchauffement de la Terre.