Un rapport de Manchester United montre le mécontentement de Glazers face à l’accord médiatique – Man United News And Transfer News

Des indices cachés dans les comptes annuels de Manchester United suggèrent que la jubilation suscitée par l’avortement de la Super League européenne pourrait s’avérer de courte durée.

Malgré l’ampleur du tollé général suscité par le «coup d’État» raté, la ligue bâclée n’est mentionnée dans la déclaration qu’à la page 30 d’un document de 226 pages.

Comme couvert par ., la Premier League et l’UEFA ont demandé des règlements de bonne volonté pour couvrir la tentative d’échappée, que les Glazers eux-mêmes donneront à des œuvres caritatives affiliées aux instances dirigeantes.

Il est rapporté que le prélèvement de l’UEFA à lui seul pourrait coûter jusqu’à 8 millions de livres sterling. Par coïncidence, c’est à peu près le même chiffre que les Glazers ont reçu du premier des deux paiements de dividendes annuels.

Les paragraphes qui pourraient susciter le plus d’inquiétude font allusion au mécontentement des Glazers à l’égard de la négociation collective entre les clubs du PL et de l’UEFA sur les revenus de diffusion.

United laisse entendre qu’ils sont sous-vendus en ce qui concerne les droits télévisés, ce qui souligne encore la scission entre les clubs PL qui s’est révélée lors des différends sur les remplacements et la couverture des matchs en avril dernier.

Le document dit: “Nous ne sommes pas partie aux contrats négociés par la Premier League et l’UEFA… de plus, nous ne participons pas et n’avons donc aucune influence directe sur l’issue des négociations contractuelles.”

Surtout, il continue que ces conditions contractuelles peuvent ne pas être « aussi favorables pour nous que nous pourrions autrement être en mesure de négocier individuellement avec les distributeurs de médias.

« En outre, le nombre limité de distributeurs de médias… peut entraîner une réduction des prix payés pour ces droits et… une baisse des revenus tirés des contrats avec les médias. »

C’est le même libellé qui est apparu en 2019 et en 2020, démontrant que les Glazers sont conscients de tout ce qu’ils pourraient gagner en plus s’ils se séparaient du collectif.

Et, juste pour marteler le message que faire partie de la pyramide du football limite leur envie de maximiser leurs profits, la section suivante est encore plus explicite sur leurs frustrations.

“Nos intérêts peuvent ne pas toujours correspondre à ceux de la majorité des clubs et il peut nous être difficile d’effectuer des changements qui nous sont avantageux.”

À l’heure actuelle, 14 clubs du PL sur 20 doivent parvenir à un accord sur la gouvernance, ce qui semble avoir alimenté des divisions susceptibles de déstabiliser la ligue à l’avenir.

Ailleurs, le document traite de la hausse des salaires des joueurs et de la baisse des revenus – qui résultent de l’impact de la pandémie, ne semblent donc pas poser de problème à long terme pour le club.

Bien qu’il semble clair que les Glazers s’efforcent de rompre avec la pyramide qui sous-tend et protège le football en Angleterre et en Europe, il existe un certain réconfort pour les fans inquiets à propos d’une autre tentative d’échappée.

Les effets de la pandémie ont fait que les revenus des jours de match ont chuté de 90 millions de livres sterling fin 2020 à seulement 7 millions de livres sterling à la fin de la saison 20/21. Il est également reconnu qu’une bonne réputation est au cœur de la marque Red Devils.

Par conséquent, contrairement à l’opinion selon laquelle les fans d’aujourd’hui comptent moins, il semble clair que, d’un point de vue financier et réputationnel, ils sont toujours essentiels au succès à long terme du club.