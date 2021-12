Un rapport de réclamation pour faux droit d’auteur sur YouTube révèle 5 millions de réclamations « incorrectes »

Crédit photo : Daria Volkova

Les fausses allégations de droits d’auteur sur YouTube ont approché 2,2 millions en six mois, soit près de 4,4 millions par an.

Un nouveau rapport sur la transparence du droit d’auteur publié par YouTube révèle les chiffres. Ces 2,2 millions de vidéos ont ensuite été rétablies après que YouTube a déterminé que les revendications de droits d’auteur étaient « incorrectes ». Ces réclamations incorrectes représentent moins de 1 % des plus de 729 millions de réclamations pour droits d’auteur émises au cours de cette période de six mois (janvier – juin 2021).

99 % de ces réclamations provenaient de Content ID, l’outil automatisé d’application des droits d’auteur de YouTube. Lorsque les utilisateurs ont contesté ces affirmations, l’affaire a été résolue en faveur du téléchargeur environ 60 % du temps.

Les créateurs de YouTube se plaignent depuis longtemps du processus d’appel, qui peut être long et interminable. YouTube est accusé d’être trop agressif dans la façon dont il traite les fausses réclamations pour atteinte aux droits d’auteur, car les vidéos sont automatiquement bloquées jusqu’à ce que la plainte soit résolue. C’est souvent l’intention derrière la fausse affirmation, de bloquer la vidéo à la vue du public.

En 2019, la PDG de YouTube, Susan Wojcicki, a déclaré que son entreprise envisagerait d’autres améliorations dans le processus d’appel des droits d’auteur. « Lorsque des litiges ont lieu, le processus fourni par YouTube offre un véritable recours, et plus de 60 % de ces litiges ont été résolus en faveur du téléchargeur », affirme YouTube.

Comment YouTube traite-t-il les fausses réclamations pour atteinte aux droits d’auteur ?

YouTube indique qu’il existe trois outils de gestion des droits d’auteur qui fonctionnent ensemble sur le site. YouTube travaille avec les titulaires de droits pour adapter ces outils à leurs besoins spécifiques.

Outil de formulaire Web – Cet outil public est accessible à tous pour déposer une réclamation. Il est généralement accessible aux titulaires de droits qui détiennent des droits d’auteur limités et soumettent rarement des demandes de retrait.Outil de correspondance des droits d’auteur – Cet outil prend en charge plus de deux millions de chaînes YouTube qui traitent du contenu fréquemment republié et doivent soumettre de fréquentes demandes de retrait.ID de contenu – Ce système prend en charge les titulaires de droits dans les environnements de gestion des droits les plus complexes, comme les studios de cinéma et les labels musicaux, qui subissent une lourde republiage de matériel protégé par le droit d’auteur.

Plus de 722 millions de réclamations pour atteinte aux droits d’auteur ont été déposées via Content ID au cours du premier semestre 2021. Plus de 1,6 million de demandes de suppression ont été effectuées à l’aide de l’outil Copyright Match au cours de la même période. Les demandeurs de droits d’auteur disposent de 30 jours pour examiner le litige et décider s’ils souhaitent annuler la réclamation, la maintenir ou émettre une demande de suppression. S’ils ne répondent pas dans les 30 jours, la réclamation expire.

Pendant ce temps, les opérateurs de chaînes peuvent soumettre un ‘Notification de contestation des droits d’auteur.’ Il s’agit d’une demande légale pour YouTube de rétablir une vidéo qui a été supprimée pour violation présumée du droit d’auteur. Certaines conditions doivent être remplies avant de pouvoir soumettre cette demande.