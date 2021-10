Un rapport défie la science derrière la pression pour interdire les appareils à gaz en Californie

Une poussée continue pour interdire les appareils au gaz naturel en Californie cite un rapport d’une université et d’un groupe environnemental qui a utilisé une science trompeuse pour aider leur argument, selon un rapport de l’industrie.

La California Restaurant Association (CRA) a publié les résultats d’une étude qui réfute une grande partie d’un rapport d’avril 2020 du Sierra Club et de la Fielding School of Public Health de l’UCLA concernant les dangers du gaz résidentiel.

Il a soutenu que les concentrations de dioxyde d’azote pendant la cuisson au gaz naturel peuvent dépasser les niveaux fixés par les normes nationales et nationales de qualité de l’air.

Menée par Catalyst Environmental Solutions, l’étude du 13 octobre soutient que l’analyse précédente a gonflé le risque d’utiliser des cuisinières à gaz et d’autres appareils grâce à des « comparaisons incorrectes et trompeuses » des émissions et des normes actuelles de pollution intérieure.

Le rapport a souligné « plusieurs défauts importants dans le rapport de l’UCLA qui compromettent son utilisation dans la prise de décision sur le sujet des effets sur la santé des cuisinières et des fours à gaz naturel ».

En plus des comparaisons trompeuses entre le gaz naturel et les normes d’émissions, le rapport de l’UCLA a négligé les problèmes de qualité de l’air des aliments cuits, les conséquences imprévues du remplacement du gaz naturel et a fait d’autres hypothèses, selon le rapport de Catalyst Environmental Solutions.

« Afin de prendre des décisions éclairées, les décideurs et les régulateurs doivent disposer des informations les plus précises à leur disposition », a déclaré Dan Tormey, président de Catalyst Environmental Solutions et auteur principal du rapport. « L’étude de l’UCLA dénature les émissions des cuisinières à gaz tout en préconisant une transition coûteuse et fastidieuse vers le tout électrique. »

Peu de temps après que l’université a publié le rapport, la California Energy Commission a annoncé des incitations proposées pour les nouvelles constructions afin d’exclure les infrastructures de gaz naturel. Les critiques de la proposition ont déclaré que le changement rendrait les nouvelles constructions plus chères, exaspérant la pénurie chronique de logements de l’État. Les modifications, si elles sont approuvées, entreraient en vigueur le 1er janvier 2023.

En plus des incitations de l’État, des dizaines de villes californiennes interdisent les raccordements au gaz et autres infrastructures de gaz naturel dans les nouvelles constructions. La ville de Berkely a été l’une des premières à décréter une telle interdiction, ce que l’ARC a contesté en vain.

Cinquante villes de Californie ont suivi l’exemple de Berkley en interdisant les infrastructures gazières dans toute nouvelle construction, selon le Sierra Club.

Les restaurants californiens, qui ont souffert pendant plus d’un an d’ordres de fermeture de COVID-19, avertissent que les interdictions en cours sur les cuisinières à gaz et autres appareils entraveraient leur industrie.

« Les chefs californiens comptent sur les cuisinières à gaz pour griller les légumes, saisir les viandes et créer des plats de toutes sortes inspirés des cuisines du monde entier », a déclaré Jot Condie, président de la California Restaurant Association. «Nous craignons que des allégations de santé trompeuses puissent entraîner la perte de la cuisson à la flamme, ce qui aurait un impact considérable sur les restaurants et le travail des chefs et des cuisiniers, qui ont tous suffisamment enduré pendant COVID-19. L’ARC croit que les décisions politiques et réglementaires devraient être fondées sur des données scientifiques exactes et solides.