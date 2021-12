Un rapport détaillé détaille le passage d’Apple aux fournisseurs chinois pour « réduire les coûts et gagner les faveurs de Pékin »

Alors qu’Apple est depuis longtemps lié à Foxconn en tant que principal partenaire pour l’assemblage de produits, un nouveau rapport de The Information approfondit la nouvelle relation d’Apple avec les fabricants d’électronique chinois. Le rapport explique qu’Apple a accru sa dépendance vis-à-vis des partenaires chinois, à la fois pour réduire les coûts et pour « s’attirer les bonnes grâces de Pékin ».

Le rapport d’aujourd’hui de The Information fait suite à un rapport distinct de la publication du début du mois dans lequel il décrivait un soi-disant accord secret entre le PDG d’Apple, Tim Cook, et des responsables du gouvernement chinois. Grâce à cet accord, Apple se serait engagé à investir plus de 275 milliards de dollars en Chine sur cinq ans.

Le rapport précise que Foxconn, dont le siège est à Taïwan, est sur le point d’être détrôné en tant que premier fournisseur d’Apple par Luxshare, dont le siège est en Chine :

Luxshare a le potentiel de renverser Foxconn en tant que premier fournisseur d’Apple. La société chinoise dépasse déjà la principale unité cotée en bourse de Foxconn en termes de capitalisation boursière, bien que Foxconn ait généré environ 105 milliards de dollars d’Apple en 2020, soit plus de 10 fois le volume de Luxshare. Mais en termes de valorisation, Luxshare a également éclipsé les principaux sous-traitants d’Apple tels que Quanta Computer, Pegatron et Wistron, qui ont tous leur siège à Taiwan. Foxconn est devenu de plus en plus préoccupé par l’ascension fulgurante de Luxshare, y compris sa marge bénéficiaire nette nettement plus élevée, allant jusqu’à former un groupe de travail pour étudier la société, a précédemment rapporté .. (Foxconn a nié le rapport.)

Le rapport explique que la décision d’Apple de transférer davantage de ses activités vers des entreprises chinoises fait partie du fait que Tim Cook remplit son engagement de 275 milliards de dollars envers le gouvernement chinois :

En transférant davantage d’affaires aux entreprises chinoises, Cook, l’architecte de la chaîne d’approvisionnement d’Apple en Chine, tient sa promesse envers Pékin d’étendre son industrie technologique nationale, ce qui aidera le pays à réduire sa dépendance vis-à-vis des entreprises basées en dehors du continent, y compris Taïwan. un pays que la Chine considère comme une région renégat. Un an après que Cook a signé l’accord économique avec la Chine, Luxshare est devenue la première entreprise chinoise à obtenir un contrat d’assemblage final pour un produit majeur d’Apple, les AirPod, mettant fin à la domination des entreprises taïwanaises. Les mesures d’Apple pourraient également gagner davantage de consommateurs chinois, qui ont parfois évité Apple au profit de marques locales comme Huawei basées sur le nationalisme. Apple génère près de 20% de son chiffre d’affaires dans le pays.

L’accord entre Luxshare et Apple pour que Luxshare fabrique des AirPods pour l’entreprise a été considéré comme un « tournant ».

Un tournant pour Luxshare est survenu en 2017, lorsqu’Apple a aidé l’entreprise à fabriquer des AirPods. Apple s’appuyait à l’origine sur une seule source, Inventec, basée à Taïwan, pour produire les écouteurs emblématiques, qui étaient rares au cours de leur première année de sortie. Apple a intégré ses ingénieurs à Luxshare pour enseigner à l’entreprise comment assembler les appareils au cours de l’année, selon d’anciens employés d’Apple. Les AirPod ont été le premier contrat d’assemblage majeur de Luxshare pour Apple, catapultant l’entreprise dans les échelons supérieurs des fournisseurs Apple qui manipulent, emballent et expédient les produits finis.

Le rapport complet de The Information vaut absolument la peine d’être lu et peut être trouvé ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :