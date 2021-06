Un rapport du Sénat détaille les échecs majeurs autour de l’attaque du 6 janvier ⋆ .

Une enquête du Sénat sur l’insurrection du 6 janvier au Capitole des États-Unis a révélé de vastes faux pas du gouvernement, de l’armée et des forces de l’ordre entourant l’attaque violente, notamment une rupture au sein de plusieurs agences de renseignement et un manque de formation et de préparation pour les agents de la police du Capitole qui ont été rapidement débordés. par les émeutiers.

Le rapport du Sénat publié mardi est le premier – et pourrait être le dernier – examen bipartite de la façon dont des centaines d’anciens présidents Donald Trumples partisans de ont pu violemment franchir les lignes de sécurité et entrer par effraction dans le Capitole ce jour-là, interrompant la certification du président Joe Bidenla victoire de.

Il comprend de nouveaux détails sur les policiers de première ligne qui ont subi des brûlures chimiques, des lésions cérébrales et des fractures et qui ont déclaré aux sénateurs qu’ils n’avaient aucune direction lorsque les systèmes de commandement sont tombés en panne. Il recommande des changements immédiats pour donner plus d’autorité au chef de la police du Capitole, pour fournir une meilleure planification et un meilleur équipement pour l’application de la loi et pour rationaliser la collecte de renseignements entre les agences fédérales.

En tant qu’effort bipartite, le rapport n’examine pas les causes profondes de l’attaque, y compris le rôle de Trump alors qu’il appelait ses partisans à « se battre comme un diable » pour renverser sa défaite électorale ce jour-là. Il n’appelle pas l’attaque une insurrection, même si c’était le cas. Et cela survient deux semaines après que les républicains aient bloqué une commission bipartite et indépendante qui enquêterait sur l’insurrection plus largement.

“Ce rapport est important dans la mesure où il nous permet d’apporter des améliorations immédiates à la situation sécuritaire ici au Capitole”, a déclaré le sénateur du Michigan. Gary Peters, le président de la commission de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales, qui a mené l’enquête avec la commission du règlement du Sénat. “Mais cela ne répond pas à certaines des plus grandes questions auxquelles nous devons faire face, très franchement, en tant que pays et en tant que démocratie.”

La Chambre a adopté en mai une loi pour créer une commission qui s’inspirerait d’un panel qui a enquêté sur l’attaque terroriste du 11 septembre il y a deux décennies. Mais le Sénat n’a pas réussi à obtenir les 60 voix nécessaires pour avancer, de nombreux républicains indiquant que le rapport du Sénat était suffisant.

Le meilleur républicain du panel des règles, Missouri Sen. Roy Blunt, s’est opposé à la commission, arguant que l’enquête prendrait trop de temps. Il a déclaré que les recommandations faites au Sénat peuvent être mises en œuvre plus rapidement, y compris la législation que lui et le Minnesota Democratic Sen. Amy Klobuchar, le président du comité des règles, a l’intention d’introduire bientôt ce qui donnerait au chef de la police du Capitole plus d’autorité pour demander l’aide de la Garde nationale.

Le rapport du Sénat raconte comment la Garde a été retardée pendant des heures le 6 janvier alors que les responsables de plusieurs agences ont pris des mesures bureaucratiques pour libérer les troupes. Il détaille les heures d’appels entre les fonctionnaires du Capitole et du Pentagone et en tant que chef de la police du Capitole, Steven Sund, a désespérément demandé de l’aide.

Il constate que le Pentagone a passé des heures à « planifier la mission » et à rechercher plusieurs couches d’approbations alors que la police du Capitole était submergée et brutalement battue par les émeutiers. Il indique également que la réponse du ministère de la Défense a été « informée par des critiques » de sa réponse brutale aux manifestations de l’été 2020 après la mort de George Floyd en garde à vue.

Les sénateurs critiquent fortement le Capitol Police Board, un panel de trois membres qui comprend les chefs de la sécurité de la Chambre et du Sénat et l’architecte du Capitole. La commission est désormais tenue d’approuver les demandes du chef de la police, même en cas d’urgence. Le rapport recommande à ses membres de “réviser régulièrement les politiques et procédures” après que les sénateurs ont constaté qu’aucun des membres du conseil d’administration le 6 janvier ne comprenait leur propre autorité ou ne pouvait détailler les exigences légales pour demander l’aide de la Garde nationale.

Deux des trois membres du conseil, les sergents d’armes de la Chambre et du Sénat, ont été expulsés dans les jours qui ont suivi l’attaque. Sund a également démissionné sous la pression.

Le Congrès doit changer la loi et donner plus d’autorité au chef de la police “immédiatement”, a déclaré Klobuchar.

Le rapport recommande une unité de renseignement consolidée au sein de la police du Capitole après des échecs généralisés de plusieurs agences qui n’ont pas prédit l’attaque même si les insurgés la planifiaient ouvertement sur Internet. L’unité de renseignement de la police “était au courant des publications sur les réseaux sociaux appelant à la violence au Capitole le 6 janvier, y compris un complot visant à violer le Capitole, le partage en ligne de cartes des systèmes de tunnels du Capitol Complex et d’autres menaces spécifiques de violence”, le rapport dit, mais les agents n’ont pas correctement informé la direction de tout ce qu’ils avaient trouvé.

Les sénateurs critiquent également le FBI et le Département de la sécurité intérieure pour avoir minimisé les menaces en ligne et pour ne pas avoir publié de bulletins de renseignement officiels qui aident à planifier les forces de l’ordre.

En réponse au rapport, la police du Capitole a reconnu le besoin d’améliorations, dont certaines ont déjà dit être apportées. “Les forces de l’ordre à travers le pays s’appuient sur le renseignement, et la qualité de ce renseignement peut faire la différence entre la vie et la mort”, indique le communiqué.

Au cours de l’attaque, indique le rapport, la police du Capitole a été fortement compromise par de multiples échecs – mauvais renseignement, mauvaise planification, équipement défectueux et manque de leadership. Le système de commandement d’intervention de la force « est tombé en panne pendant l’attaque », laissant les officiers sur la ligne de front sans ordres.

Il n’y avait pas de commandants d’incident fonctionnels et certains officiers supérieurs se battaient au lieu de donner des ordres. “La direction de l’USCP n’a jamais pris le contrôle du système radio pour communiquer des ordres aux officiers de première ligne”, a révélé l’enquête.

“J’ai été horrifié qu’AUCUN chef adjoint ou supérieur ne soit à la radio ou ne nous aide”, a déclaré un officier au comité dans une déclaration anonyme. «Pendant des heures, les cris à la radio étaient horribles (,) les vues étaient inimaginables et il y avait une perte totale de contrôle. … Pendant des heures, AUCUN chef ou au-dessus n’a pris le commandement et le contrôle. Les agents mendiaient et imploraient de l’aide pour le triage médical. »

Chef de police par intérim Yogananda Pittman, qui a remplacé Sund après sa démission, a déclaré aux comités que le manque de communication résultait du fait que « les commandants des incidents étaient submergés et s’engageaient avec les émeutiers, plutôt que de donner des ordres à la radio ».

Les entretiens du comité avec des policiers détaillent ce qu’un officier leur a dit être des abus «absolument brutaux» de la part des partisans de Trump alors qu’ils les renversaient et faisaient irruption dans le bâtiment. Ils ont décrit avoir entendu des insultes racistes et vu des saluts nazis. Un officier qui tentait d’évacuer le Sénat a déclaré qu’il avait arrêté plusieurs hommes en tenue tactique complète qui lui ont dit “Tu ferais mieux de t’écarter de notre chemin, mon garçon, ou nous passerons par toi pour obtenir (les Sénateurs).

Les insurgés ont dit aux policiers qu’ils les tueraient, puis aux membres du Congrès. Un officier a déclaré qu’il avait une « peur tangible » de ne pas rentrer chez lui vivant.

Dans le même temps, les sénateurs reconnaissent la bravoure des officiers, notant qu’un officier leur a dit : « Les officiers à l’intérieur se sont tous comportés admirablement et héroïquement et, même en infériorité numérique, sont passés à l’offensive et ont repris le Capitole.

