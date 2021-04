Un rapport du WEF suggère que les femmes sont sous-représentées dans la blockchain et suggère des solutions

La pandémie COVID-19 a eu un impact sur des personnes à travers le monde, mais un nouveau rapport du Forum économique mondial suggère que les femmes ont été l’un des groupes de genre les plus durement touchés.

Le «Global Gender Gap Report 2021» du WEF a révélé que la pandémie avait fait reculer la parité entre les sexes de toute une génération. Plus précisément, le rapport note que, alors que la pandémie de COVID-19 se poursuit, l’écart entre les hommes et les femmes dans divers secteurs professionnels prendra désormais 135,6 ans pour se résorber, au lieu des 99,5 ans précédemment prévus.

La parité hommes-femmes dans les métiers à croissance rapide

Vesselina Ratcheva, responsable de la nouvelle économie et de la société pour le Forum économique mondial, a déclaré à Cointelegraph que le «Global Gender Gap Report» en était maintenant à sa 15e année d’analyse comparative de l’évolution des écarts entre les sexes dans quatre domaines: la participation économique et les opportunités; niveau de scolarité; santé et survie; et l’autonomisation politique.

Ratcheva a en outre noté que le rapport se concentre sur la parité entre les sexes dans les professions à croissance rapide – telles que le cloud computing, l’ingénierie, l’intelligence artificielle, la production de contenu, les personnes et la culture, etc. – ainsi que les types de compétences nécessaires pour chacun. «Parmi les huit groupes d’emplois distinctifs sur lesquels le rapport se concentre, seules les personnes, la culture et la production de contenu sont actuellement à parité entre les sexes», a déclaré Ratcheva.

Bien que la blockchain et la crypto ne soient pas spécifiquement mentionnées dans le rapport, Ratcheva a expliqué que des secteurs tels que le cloud computing, les données, l’intelligence artificielle, l’ingénierie et le développement de produits sont susceptibles de représenter fortement à la fois les professions de la blockchain et des actifs numériques. En tant que tel, Ratcheva a noté que s’il est apparent que les femmes restent une minorité dans le secteur de la blockchain, il semble y avoir un niveau de participation féminine plus élevé que dans d’autres domaines:

«Entre ces secteurs, la représentation féminine est en moyenne de 29%, ce qui peut servir d’estimation optimiste du niveau de représentation féminine dans la blockchain et la crypto, mais des efforts coordonnés sont encore nécessaires pour atteindre l’égalité des sexes.»

Atteindre l’égalité des sexes après le COVID-19

Il est important de souligner que le «Global Gender Gap Report 2021» a été publié un an après la déclaration de pandémie du COVID-19. Le rapport note que l’urgence sanitaire et le ralentissement économique connexe ont eu des répercussions plus graves sur les femmes que sur les hommes, ce qui a réouvert des lacunes qui auraient pu être comblées plus tôt.

Par exemple, le rapport a révélé que les femmes perdent désormais leur emploi à un taux plus élevé que les hommes, citant les conclusions de l’Organisation internationale du travail qui montrent que 5% des femmes ont perdu leur emploi contre 3,9% des hommes depuis le début de la pandémie. Le rapport déclare:

«Cela est en partie dû à leur représentation disproportionnée dans les secteurs directement perturbés par les verrouillages, comme le secteur de la consommation. Les données des États-Unis indiquent également que les femmes appartenant à des groupes raciaux et ethniques historiquement défavorisés sont les plus touchées. »

Saadia Zahidi, directrice générale du Forum économique mondial, a ajouté que la pandémie avait eu un impact sur l’égalité des sexes sur le lieu de travail et à la maison, entravant des années de progrès. «Si nous voulons une économie future dynamique, il est vital que les femmes soient représentées dans les emplois de demain», a-t-elle déclaré.

Sue Duke, responsable des politiques publiques mondiales chez LinkedIn, a souligné que les femmes ne sont toujours pas bien représentées dans la majorité des rôles à croissance rapide, ce qui entraîne de plus grands défis de parité entre les sexes à l’avenir.

Afin de lutter contre ces problèmes, Zahidi suggère que les entreprises et les gouvernements doivent se concentrer sur l’intégration de la diversité, de l’équité et de l’inclusion dans leurs plans de redressement. «L’évaluation des candidats en fonction de leurs compétences et de leur potentiel, et pas seulement de leur expérience de travail directe et de leurs qualifications formelles, est essentielle à cet égard. L’embauche basée sur les compétences est essentielle si nous voulons rendre nos économies et nos sociétés plus inclusives », a-t-elle noté.

En termes de réduction de l’écart de parité entre les sexes dans les professions à croissance rapide, telles que celles liées à la blockchain et à la crypto, Ratcheva a expliqué qu’une approche à deux volets était nécessaire. Elle a mentionné qu’il est essentiel de continuer à développer le bassin de femmes dans les domaines de la science, de la technologie et de l’ingénierie. Dans le même temps, elle a noté que cette croissance devrait être soutenue par une plus grande diversité, équité et inclusion dans les lieux de travail, en particulier dans les domaines où les femmes sont sous-représentées, ajoutant encore:

«Il est important d’envoyer un signal substantiel aux femmes qui cherchent à accéder à des professions où elles seront sous-représentées, qu’il existe des mécanismes en place pour leur permettre de s’épanouir et de progresser. Sans de telles assurances, nous demandons aux femmes de faire un investissement irrationnel dans les compétences STEM. »

Malgré les défis actuels, il est encourageant de voir qu’un certain nombre de sociétés de blockchain et de cryptographie prennent des mesures pour garantir la participation des femmes. Par exemple, Denelle Dixon, PDG et directrice exécutive de la Stellar Development Foundation, a déclaré à Cointelegraph que l’un des principaux facteurs pour augmenter l’impact des femmes dans la blockchain, et en particulier dans les rôles de leadership, est l’éducation et la représentation.

Dixon a expliqué que la Stellar Development Foundation s’efforce d’éduquer les femmes sur les avantages de la technologie blockchain grâce à de fréquents webinaires et événements. «En ayant une solide équipe de femmes dirigeantes, SDF montre l’importance de la représentation dans les technologies émergentes pour les jeunes femmes du monde entier.»

Ratcheva a également fait remarquer qu’il était positif de voir que les gouvernements et les entreprises avaient trouvé des moyens efficaces pour garantir l’équité et la méritocratie en matière d’emploi, notant que la majorité des données économiques montrent que les femmes obtiennent des diplômes au même rythme que les hommes.

Dans cet esprit, Ratcheva estime que le secteur de la technologie est sur le point de commencer à faire des progrès en embauchant une plus grande part de femmes à des postes de direction, notant qu’il y a eu des progrès particuliers dans la représentation des femmes dans les postes de développement de produits. Cependant, Ratcheva est consciente que, alors que les entreprises et les gouvernements tentent de relancer les économies, des stratégies de redressement plus égalitaires entre les sexes doivent être mises en œuvre pour garantir que les femmes puissent accéder à des domaines à croissance rapide et bien rémunérés.

Selon le rapport, les pays qui ont le plus progressé sur ce front sont les Émirats arabes unis, la Nouvelle-Zélande et la Lituanie. «Les EAU ont fait des gains en ce qui concerne le nombre de femmes élues au parlement, ainsi que la part de femmes dans des rôles de direction dans les affaires et les politiques publiques. La Nouvelle-Zélande a fait des progrès en matière d’égalité de rémunération entre les sexes et d’autonomisation politique des femmes », a déclaré Ratcheva.