Un rapport Facebook nomme le leader russe de la désinformation

Avocat: Trump a violé les règles de la communauté Facebook 1:27

(Entreprise CNN) – La Russie et l’Iran sont les deux principales sources de faux comportements coordonnés sur Facebook, selon un nouveau rapport publié par la société. Le rapport de Facebook, publié mercredi, montre comment les influenceurs infiltrés, tant étrangers que nationaux, ont changé de tactique. Et ils sont devenus plus sophistiqué en réponse aux efforts des entreprises de médias sociaux pour sévir contre les faux comptes et les opérations d’influence.

Facebook a supprimé plus de 150 réseaux de comportements inauthentiques coordonnés depuis 2017, selon le rapport. Vingt-sept réseaux ont été liés à la Russie et 23 à l’Iran. Neuf sont originaires des États-Unis.

Les États-Unis restent la principale cible des campagnes d’influence étrangère, selon le rapport Facebook, mettant en évidence 26 efforts de ce type par diverses sources de 2017 à 2020 (l’Ukraine est loin derrière).

Pourtant, pendant la saison électorale de 2020, les responsables des semailles de désinformation étaient de plus en plus des acteurs nationaux américains, et non des agents étrangers. À l’approche des élections, Facebook a supprimé autant de réseaux américains qui ciblaient les États-Unis avec un soi-disant comportement inauthentique coordonné (CIB) que les réseaux russes ou iraniens, selon le rapport de la société.

“En particulier, l’un des réseaux CIB que nous avons trouvés était exploité par Rally Forge, une société de marketing basée aux États-Unis, travaillant pour le compte de ses clients, y compris le Turning Point USA Political Action Committee”, indique le rapport. “Cette campagne a puisé dans des communautés authentiques et a recruté une équipe d’adolescents pour gérer des comptes faux et en double se faisant passer pour des électeurs non affiliés pour commenter les pages d’informations et les pages d’acteurs politiques.”

Cette campagne a été dénoncée pour la première fois par le Washington Post en septembre 2020.

Un porte-parole de Turning Point, dans une déclaration au journal à l’époque, a décrit cet effort comme «un activisme politique sincère de la part de personnes réelles qui ont passionnément les croyances qu’elles décrivent en ligne, et non une ferme de trolls anonyme en Russie». À l’époque, le groupe a refusé de commenter en réponse à une demande de CNN.

Un autre réseau américain, que Facebook a annoncé avoir supprimé en juillet 2020, avait des liens avec Roger Stone, un ami et conseiller politique de l’ancien président Donald Trump. Le réseau gère plus de 50 comptes, 50 pages et quatre comptes Instagram. Il avait une portée de 260000 comptes Facebook et plus de 60000 comptes Instagram. (Après le retrait de Facebook, Stone a partagé la nouvelle de son verrouillage sur le site de médias sociaux alternatifs Parler, avec une déclaration: “ Nous avons exposé le travail ferroviaire qui était si profond et si flagrant pendant mon procès, pour ce qu’ils doivent me faire taire. Comme ils l’apprendront bientôt, ils ne peuvent pas et ne me tairont pas »).

La présence de contenu faux et trompeur sur les médias sociaux est devenue l’histoire dominante des plateformes technologiques telles que Facebook, Twitter et YouTube, après les élections de 2016, lorsque les tentatives de la Russie de s’y mêler ont été révélées.processus démocratique des États-Unis. Les campagnes d’influence étrangères ont tenté de semer la division dans l’électorat en se faisant passer pour des électeurs américains, en ciblant les électeurs avec des publicités numériques trompeuses, en créant de fausses informations et d’autres techniques.

La découverte de ces campagnes a conduit à une pression politique et réglementaire intense sur les grandes entreprises technologiques et a également soulevé des questions persistantes sur le pouvoir disproportionné de l’industrie dans la politique et dans l’économie en général.

Depuis lors, de nombreux critiques ont appelé à la dissolution des grandes entreprises technologiques et à une législation réglementant la manière dont les plateformes de médias sociaux modèrent le contenu de leurs sites Web.

Les entreprises technologiques comme Facebook ont ​​répondu en embauchant plus de modérateurs de contenu et en établissant de nouvelles politiques de plate-forme sur les fausses activités.

Dans une autre déclaration mercredi, Facebook a déclaré qu’il étendrait les sanctions qu’il applique aux utilisateurs individuels de Facebook qui partagent à plusieurs reprises des informations erronées qui ont été réfutées par ses collaborateurs chargés de la vérification des faits. Actuellement, lorsqu’un utilisateur partage une publication contenant des allégations réfutées, les algorithmes de Facebook rétrogradent cette publication sur son fil d’actualité, ce qui la rend moins visible pour les autres utilisateurs. Mais avec le changement de mercredi, les récidivistes risquent de voir tous leurs postes déclassés à l’avenir.

Facebook a déjà appliqué des déclassements généraux au niveau du compte aux pages et aux groupes qui partagent à plusieurs reprises des informations erronées corroborées, a-t-il déclaré, mais l’annonce de mercredi couvre pour la première fois les utilisateurs individuels. (Les comptes des politiciens ne sont pas couverts par le changement car les personnalités politiques sont exemptées du programme de vérification des faits de Facebook.)

Bien que Facebook ait amélioré ses efforts de contention, de nombreux fournisseurs de désinformation infiltrés ont fait évoluer leurs tactiques, selon le rapport. De la création de campagnes plus personnalisées et ciblées qui peuvent échapper à la détection à l’externalisation de leurs campagnes à des tiers, les acteurs de la menace tentent de s’adapter à la surveillance Facebook dans un jeu de chat et de souris de plus en plus complexe, selon la société.

“Alors, quand quatre années d’opérations d’influence secrète se rejoignent, quelles sont les tendances?” Ben Nimmo, co-auteur du rapport, a écrit mercredi sur Twitter. «Il y a plus d’opérateurs qui essaient, mais il y a aussi plus d’opérateurs qui sont découverts. Le défi est de continuer à avancer pour être en tête et les rattraper.