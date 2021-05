Un rapport FTC sur les restrictions de réparation anticoncurrentielles appelle Apple- .

Un rapport de la Federal Trade Commission (FTC) sur les «restrictions de réparation anticoncurrentielles» appelle spécifiquement Apple pour un certain nombre de pratiques qui entravent les réparations par des ateliers indépendants.

La FTC affirme que les restrictions de réparation nuisent à la fois aux consommateurs et aux petites entreprises, et plaide pour une combinaison de nouvelles lois sur le droit de réparation et une meilleure application des lois existantes …

La FTC a commencé à collecter des preuves auprès des consommateurs et des entreprises il y a près de deux ans après que le Congrès lui a demandé de le faire.

Les conclusions du rapport, y compris le fait qu ‘«il existe peu de preuves pour étayer les justifications des fabricants pour les restrictions de réparation», sont principalement basées sur les réponses aux demandes de la Commission pour des commentaires publics et des recherches empiriques publiées dans le cadre de son atelier de juillet 2019, «Nixing the Fix: Un atelier sur les restrictions de réparation. »

Le rapport indique que les entreprises de réparation se voient refuser le travail lorsque les entreprises rendent les produits difficiles à réparer et que les consommateurs sont perdants parce que certains produits sont impossibles ou peu rentables à réparer, tandis que d’autres réparations coûtent beaucoup plus cher qu’elles ne le devraient.

Un exemple donné est les exigences d’Apple pour son programme d’atelier de réparation indépendant agréé.

Le contrat stipule que les techniciens de réparation peuvent être soumis à des «audits et inspections inopinés par Apple»… Et si des ateliers de réparation indépendants quittent le programme, le contrat comprend en fait une durée qui donne à Apple le droit de «continuer à inspecter les ateliers de réparation pendant cinq ans». après la fin.

Apple restreint également l’accès aux manuels d’entretien et a émis des avis de retrait de droits d’auteur lorsqu’ils sont publiés en ligne.

Rendre le remplacement de la batterie difficile et coûteux incitera probablement les consommateurs à choisir plutôt de remplacer l’ensemble du produit, ce qui entraîne des coûts supplémentaires et est mauvais pour l’environnement.

Le rapport sur les restrictions de réparation anticoncurrentielles critique également Apple pour avoir lié des composants à la carte mère, ce qui peut rendre les réparations non rentables.

Les verrous logiciels, les outils de gestion des droits numériques («DRM») ou les mesures de protection technologique (TPM) sont des technologies de contrôle d’accès mises en œuvre par les OEM. Alors que les fabricants affirment que ces mesures sont nécessaires pour protéger le matériel propriétaire et les technologies protégées par le droit d’auteur, les partisans de la réparation soutiennent que de telles tactiques empêchent les ISO et les consommateurs des réparations de base. Les logiciels intégrés peuvent obliger les consommateurs à faire effectuer la maintenance et la réparation de leurs produits par les réseaux de service autorisés des fabricants. En outre, selon iFixit, «si vous remplacez l’écran de votre iPhone même s’il s’agit d’un tout nouvel écran OEM sur un autre iPhone identique, certaines fonctionnalités comme TrueTone ne fonctionneront pas correctement. McDonough a expliqué qu’Apple synchronise certaines pièces de l’iPhone avec la carte mère de l’appareil, ce qui rend la pièce réparable uniquement par Apple.

Cette dernière question est délicate. Apple associe certains composants à des cartes logiques pour des raisons de sécurité (par exemple, les boutons Touch ID sur les appareils plus anciens). Les composants intégrés permettent également des appareils plus minces. Plus important encore, une meilleure intégration de la RAM et du stockage avec le processeur peut considérablement améliorer les performances d’un appareil.

Les Mac équipés de M1 en sont le meilleur exemple, où les performances qu’ils offrent ne sont possibles que grâce à une intégration aussi étroite, au point où le stockage RAM et SSD devient essentiellement interchangeable. Apple fait un compromis entre la réparabilité et la performance, et c’est un compromis que la plupart des professionnels et de nombreux consommateurs sont prêts à accepter.

La FTC dit qu’elle soutiendra les mesures d’application de la loi des États et du gouvernement fédéral et une législation supplémentaire sur le droit de réparation.

Pour faire face aux restrictions de réparation illégales, la FTC poursuivra l’application de la loi et les options réglementaires appropriées, ainsi que l’éducation des consommateurs, conformément à notre autorité statutaire. La Commission est également prête à travailler avec les législateurs, au niveau des États ou au niveau fédéral, afin de garantir que les consommateurs ont le choix lorsqu’ils doivent réparer les produits qu’ils achètent et possèdent.

Un sondage réalisé par les lecteurs en 2018 a montré des opinions partagées sur le sujet – il sera intéressant de voir si les Mac M1 ont changé d’avis. Veuillez répondre à notre nouveau sondage et partager vos réflexions dans les commentaires.

Répondez à notre sondage

Photo par Anton Maksimov juvnsky sur Unsplash

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: