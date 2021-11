Un rapport identifie l’homme de Chelsea comme la première signature de Villa de l’ère Steven Gerrard

Steven Gerrard aurait déjà fait connaître aux chefs d’Aston Villa le nom du joueur qu’il souhaite signer pour la première fois à Villa Park.

On s’attend généralement à ce que le manager des Rangers quitte Ibrox et prenne la barre de Villa en tant que remplaçant de Dean Smith. Les responsables de la Villa auraient vérifié les antécédents de Gerrard et sondé ses représentants. Et le Daily Telegraph rapporte que Villa est sur le point d’entamer des pourparlers avec l’homme de 41 ans, tant que les Rangers leur accordent un poste.

Le Guardian suggère que cette approche interviendra dans les prochaines 48 heures, mais le Daily Record rapporte que le contact interviendra mercredi.

Gerrard est sous contrat jusqu’en 2024 chez Ibrox. Le nouvel accord qu’il a signé en décembre 2019 devrait inclure une clause de rupture de plus de 2 millions de livres sterling. Ce chiffre d’indemnisation ne rebutera pas les propriétaires de Villa Nassef Sawiris et Wes Edens.

Et avec tous les signes pointant vers sa nomination, l’attention se tourne déjà vers la fenêtre de janvier.

En effet, selon football.london, Gerrard est susceptible de donner la priorité à la signature du milieu de terrain de Chelsea Ross Barkley.

Le joueur de 27 ans n’est pas non plus étranger aux fans de Villa, puisqu’il s’est engagé en prêt lors de la saison 2019/20. Et Barkley a fait un début de vie rapide à Villa Park, marquant deux fois lors de ses deux premières apparitions sous Smith.

Cependant, alors que sa forme s’est évanouie au cours de la seconde moitié de la saison, Barkley a toujours eu une chance à Chelsea. En effet, Thomas Tuchel a offert au milieu de terrain sa première titularisation pour les Bleus depuis août 2019 lors du match nul 1-1 avec Burnley.

Mais avec seulement 18 mois restants sur son contrat, notre exclusivité a révélé le carrefour de carrière sous lequel Barkley se trouve.

En effet, Chelsea envisage de lui proposer un nouveau contrat ou de le mettre en vente. Et l’espoir anglais ne manque pas d’admirateurs avec des gens comme Leeds, Newcastle et Burnley qui planent tous.

Cependant, football.london rapporte que Gerrard est un admirateur de longue date de Barkley.

S’exprimant sur BT Sport en 2017, son collègue expert Steve McManaman a partagé son opinion selon laquelle Barkley prospérerait loin d’Everton, avec lequel Gerrard était d’accord.

« Peut-être que dans une meilleure équipe, il pourrait être un meilleur joueur, et il pourrait grandir et il pourrait vraiment exceller », a-t-il déclaré.

« Avec certitude, » Gérard fait écho. « À 100 %, s’il devait aller à Tottenham, à Chelsea ou ailleurs, il prendrait l’avion.

« Et tous les fans d’Everton diraient ‘pourquoi l’avons-nous vendu ?’ – c’est exactement ce qui va se passer.

Carragher affirme que Gerrard est parfait pour Villa

Alors que les choses devraient évoluer rapidement pour Gerrard et Villa, son futur déménagement a reçu un grand soutien de la part de son ami proche Jamie Carragher.

Et bien qu’il soit considéré par beaucoup comme le successeur de Jurgen Klopp à Liverpool, l’expert de Sky Sports insiste sur le fait que Villa Park est le tremplin parfait.

« Je pense qu’Aston Villa en tant que club serait un grand pas pour Steven Gerrard. Mais la situation dans laquelle il se trouve en ce moment est qu’il a remporté le titre du Celtic la saison dernière. Et maintenant, il est dans une excellente position pour le gagner à nouveau », a déclaré Carragher à Sky Sports.

«Je pense que dans un monde parfait, vous voudriez rester chez les Rangers jusqu’à la fin de la saison. Et pour ce faire repartir de là avec deux titres.

« Les gens parlent de Liverpool. Cela pourrait prendre deux ou trois ans avec Jurgen Klopp », a ajouté Carragher. “Vous n’obtiendrez pas beaucoup de meilleures offres que Villa. Mais dans un monde parfait, je pense qu’il veut quitter les Rangers avec deux ou trois autres trophées.

Cinq managers qui cherchent à reprendre du travail alors que des postes s’ouvrent…