Un rapport indique que la collecte de données effrayante de Facebook permet à Big Pharma de cibler votre maladie – .

Facebook est au centre de deux problèmes de confidentialité différents qui ont le même point commun: Facebook semble vouloir un accès non contrôlé à vos informations. Facebook veut collecter plus de données utilisateur auprès des utilisateurs de WhatsApp, et cela les oblige pratiquement à accepter un changement de politique de confidentialité controversé qui a fait l’objet de nombreuses critiques jusqu’à présent cette année. Facebook souhaite également un accès continu aux données des utilisateurs depuis l’iPhone et l’iPad, où Apple a mis en œuvre quelques fonctionnalités qui contribuent à améliorer la confidentialité des utilisateurs. Les nouvelles étiquettes de confidentialité des applications informent uniquement les utilisateurs de la quantité terrifiante de données que des applications comme Facebook, Instagram et WhatsApp peuvent collecter. Ensuite, la nouvelle fonctionnalité de transparence de suivi des applications permet aux utilisateurs d’empêcher Facebook de les suivre dans d’autres applications.

Un tout nouveau rapport renforce l’idée que Facebook peut rassembler un trésor d’informations sur les utilisateurs et les transformer en publicités personnalisées lucratives, même si la transaction implique des données de santé très sensibles. Big Pharma a pu cibler les personnes souffrant de diverses maladies avec des publicités faisant la promotion des médicaments correspondants, même si Facebook n’offre pas aux annonceurs la possibilité d’identifier explicitement les problèmes de santé.

En analysant les données de son projet Citizen Browser, The Markup a constaté que les grandes sociétés pharmaceutiques utilisent des publicités sur les médicaments sur Facebook destinées aux utilisateurs intéressés par des sujets liés à une maladie spécifique. La «prise de conscience» d’une maladie est également un indicateur de la maladie dans les campagnes de ciblage, note le rapport.

Le balisage détaille les différents médicaments annoncés sur Facebook sur la base de données liées à la maladie. Voici quelques exemples d’intérêts Facebook et des médicaments et problèmes de santé correspondants qu’ils sont censés traiter.

«Sensibilisation au cancer» – Zejula (GlaxoSmithKline) pour le cancer de l’ovaire avancé «Mois national de la sensibilisation au cancer du sein» – Piqray (Novartis) pour le cancer «Sensibilisation au diabète sucré» ou «Sensibilisation au diabète sucré de type 2» – plusieurs médicaments non spécifiés «Sensibilisation à l’AVC» – Brilinta (AstraZeneca) «Sensibilisation à la sclérose en plaques» – Mayzent et Kesimpta (Novartis) «Sensibilisation aux maladies pulmonaires obstructives chroniques» – Intérêt de Trelegy (GSK) dans la Depression and Bipolar Support Alliance; intérêt pour la thérapie; intérêt pour la National Alliance on Mental Illness – Latuda (Sunovion) ​​intérêt pour les cigarettes ou «oxygène» – Anoro (GSK) pour la maladie pulmonaire obstructive chronique intérêt pour la «classification internationale des maux de tête» – Nurtec (Biohaven Pharmaceuticals) pour les migraines intérêt pour la industrie chimique, bière Corona et bourbon – Keytruda (Merck) pour l’intérêt du cancer dans les «troubles génétiques» – Syprine (Bausch Health) pour la maladie de Wilson

Un porte-parole de Facebook a expliqué à The Markup que Facebook n’utilise pas «les antécédents médicaux pour informer les catégories d’intérêt que nous mettons à la disposition des annonceurs». Tom Channick de Facebook a déclaré à The Markup qu’au lieu de cela, “les gens sont placés dans des catégories de centres d’intérêt en fonction de leur activité sur Facebook, y compris les pages qu’ils aiment ou les publicités sur lesquelles ils cliquent.”

Bien que Facebook ne fasse peut-être rien d’illégal ici, ces exemples prouvent en outre que Facebook collecte plus de données que beaucoup de gens ne le pensent et qu’ils les utilisent d’une manière qui n’est pas immédiatement évidente. Inutile de dire que Facebook est capable de monétiser ces données même si cela signifie cibler des sujets extrêmement sensibles comme les problèmes de santé.

Facebook a lancé des campagnes publicitaires cette année expliquant que les publicités personnalisées peuvent aider les petites entreprises, et c’est pourquoi les utilisateurs devraient laisser Facebook les suivre en ligne à travers les applications et les services. Cette campagne n’a évidemment pas abordé les pratiques publicitaires effrayantes qui permettent aux entreprises de cibler les problèmes de santé d’une personne, ni ce que les publicités personnalisées signifient pour les grandes entreprises comme les fabricants de produits pharmaceutiques.

Le rapport explique que ces pratiques ont des implications massives sur la vie privée. Même si les grandes sociétés pharmaceutiques ne connaissent pas l’identité des personnes qu’elles ciblent, les publicités qui apparaissent sur l’ordinateur de quelqu’un peuvent exposer des informations sur l’état de santé d’une personne à d’autres. Le rapport du balisage vaut la peine d’être lu dans son intégralité, et il est disponible sur ce lien.

