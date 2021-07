Un rapport met en évidence la suprématie blanche de Fish Management et condamne l’appel à des noms négatifs pour les poissons – RedState ⋆ 10z viral

Pour ceux d’entre vous qui ne veulent pas être des suprémacistes blancs, réjouissez-vous d’une nouvelle méthode d’amélioration morale.

Un rapport de l’Université de Californie, Davis, propose votre prochain échelon sur l’échelle vers un gouvernement sans racisme.

Gens de privilège, je parle de la façon dont vous traitez le poisson.

Plus précisément, vous êtes responsable de la violence de vos paroles.

Selon un rapport publié par le Fisheries Magazine – Au revoir au « Rough Fish » : Changement de paradigme dans la conservation des poissons indigènes – le patriarcat raciste a eu beaucoup de fioritures :

Les points de vue des hommes blancs ont largement dominé la science et la gestion des pêches aux États-Unis.

Le méprisé et l’écailleux ne peuvent se définir. Bien qu’ils ne comprennent pas la langue, ils sont « altérés » par l’anglais.

Les poissons aussi ont des sentiments, et nous les « brutalisons » :

[White dominance] est illustré par un parti pris contre le « poisson rugueux » – une valeur péjorative attribuant une valeur faible à zéro pour d’innombrables poissons indigènes.

Les injures nautiques sont tristes :

Malheureusement, les pêcheurs et les agences de gestion des ressources continuent de perpétuer [the term’s] utilisation.

Regardez le discours de haine :

Les péjoratifs associés incluent « poissons poubelle », « poissons sales », « autres poissons », « poissons grossiers »…

Également employé – la plus vile de toutes les invectives, le mot en U :

“poisson sous-utilisé”

En plus d’être sur-insultés, les poissons indigènes sont sous-conservés.

Et c’est louche : les espèces indigènes « fournissent des services écosystémiques essentiels » et « beaucoup » sont « vivantes et vulnérables à la surpêche ».

Par conséquent, les auteurs « encouragent les agences à revoir leurs politiques concernant les poissons indigènes et fournissent des suggestions pour développer une politique de conservation plus holistique, protectrice et inclusive ».

Parce que, tragiquement, les scientifiques ne célèbrent pas la diversité :

Un produit de [the] Le parti pris est que les biologistes ont ironiquement œuvré contre la conservation de divers poissons pendant plus d’un siècle…

Votre pire cauchemar est devenu réalité : “ces problèmes persistent aujourd’hui”.

Et la gestion des poissons en proie au racisme a laissé quelques nuances de peau à la mer :

[W]Bien que les attitudes et les réglementations concernant les espèces (favorisées) aient considérablement changé au cours des 100 dernières années, les politiques concernant de nombreux poissons indigènes n’ont pas changé. [Less fancied] les espèces ont toujours soutenu la pêche en tant que poisson de consommation, mais généralement pour des groupes sous-représentés, tels que les Noirs et les peuples autochtones de couleur et les immigrants. Le terme « poisson rugueux » illustre ce problème. C’est un terme péjoratif qui regroupe divers poissons et stratégies d’histoire de vie perçus comme ayant une valeur faible à nulle.

Encore une fois, ce sont ces oppresseurs à la pigmentation pernicieuse :

Les mâles blancs n’ont historiquement valorisé qu’un groupe restreint d’espèces et ont dominé la gestion des pêches en eau douce en Amérique du Nord.

C’est une marginalisation de la taille d’un marlin :

Les expériences de tribus souveraines en Amérique du Nord fournissent des preuves accablantes de l’efficacité des paradigmes de gestion des poissons en vigueur. Par exemple, les Ojibwés du Wisconsin ont vécu avec des Blancs pendant 3 siècles et ont été soumis à leurs régimes de gestion des poissons pendant environ la moitié de cette période. Les litiges concernant les droits de chasse et de pêche stipulés par traité dans les années 1970 et 1980 entre principalement le gouvernement de l’État et les six bandes d’Ojibwés ont abouti à une gestion conjointe des espèces les plus intéressantes pour les pêcheurs sportifs non autochtones et les peuples autochtones. Les soi-disant « poissons bruts » n’ont pas fait l’objet de négociations car ils sont dévalorisés par beaucoup. Cependant, ils ont toujours été estimés dans les communautés ojibwées.

Suceurs :

En effet, Namebini-giizis nomme le mois de février le « Sucker Moon » parce que les nobles suckerfish ont sacrifié leur vie pour nourrir le peuple Ojibwe. Pourtant, lors des négociations avec l’État, des membres de l’une des communautés ojibwées ont été taquinés au sujet de leur prétendue préférence pour les ventouses.

L’étude a été rédigée, en partie, par le Dr Andrew L. Rypel.

S’adressant à UC Davis, il a ciré sur les grandes baleines blanches de la méchanceté :

« Quand on retrace l’histoire du problème, on se rend vite compte que c’est parce que le terrain a été façonné par des hommes blancs, excluant d’autres points de vue. Parfois, il faut regarder honnêtement cette histoire pour savoir quoi faire. »

Quant à qualifier les poissons indigènes de « rugueux », Andrew en a parlé jusqu’ici :

« Cela me dérange depuis longtemps. »

Andrew devrait être ravi – les poissons se baignent dans un océan d’amour ces derniers temps.

Mer pour vous-même :

Réveil dans l’eau : les défenseurs des requins appellent à la fin du mot « attaques » en faveur des « interactions »

Retour au reportage, comment rectifier notre racisme ?

UC Davis note les six suggestions de l’étude pour un monde meilleur :

Intégrer les perspectives autochtones dans la gestion des pêches. Revoir les limites de prises d’espèces. Abaisser les limites de prises pour les espèces indigènes jusqu’à ce que la science soit menée pour confirmer qu’elles pourraient être plus élevées. L’étude prend particulièrement note de la croissance rapide du marché de la pêche à l’arc qui a contribué à éliminer les espèces indigènes. Soutenir la science sur les poissons indigènes. Le poisson gibier reçoit 11 fois plus d’attention en matière de recherche et de gestion dans les revues de l’American Fisheries Society que le « poisson rugueux ». Pour connaître la vraie valeur des poissons indigènes, des recherches supplémentaires sont nécessaires. Cogérer les espèces qui ont co-évolué, comme les moules d’eau douce et les poissons qui les hébergent. Corrigez la désinformation et améliorez l’enseignement des sciences grâce à la sensibilisation et à l’éducation pour tous les âges.

Et, peut-être, le plus important :

Arrêtez de dire « poisson grossier ». [The authors] suggérer « poisson indigène » comme alternative simple.

Félicitations aux chercheurs et à leur tendresse envers la vie aquatique.

Les organismes dotés de la sophistication du plancton apprécieront certainement de ne pas être étiquetés «sous-utilisés».

Étonnamment, comme l’illustre le rapport, ils acceptent d’être traités de « drageons ».

A propos de la succion, la défense chevaleresque de nos frères et sœurs nageurs va bien.

Mais pour être clair, tout le monde dans l’océan n’est pas génial.

En fait, comme nous l’avons appris en juin dernier, certains poissons sont vraiment chiants :

-ALEX

