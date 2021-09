Un rapport mis à jour indique que les promesses et les dangers de l’IA deviennent réels

Le projet AI100 est conçu pour suivre les tendances de l’intelligence artificielle au cours d’un siècle. (Image avec l’aimable autorisation de AI100 / Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence)

Un rapport récemment publié sur l’état de l’intelligence artificielle indique que le domaine a atteint un tournant où l’attention doit être portée aux applications quotidiennes de la technologie de l’IA – et aux manières dont cette technologie est exploitée.

Le rapport, intitulé « Gathering Strength, Gathering Storms », a été publié aujourd’hui dans le cadre de l’étude de cent ans sur l’intelligence artificielle, ou AI100, qui est envisagée comme un effort d’un siècle pour suivre les progrès de l’IA et guider son développement futur.

AI100 a été lancé par Eric Horvitz, directeur scientifique de Microsoft, et hébergé par le Stanford University Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. Le projet est financé par un don de Horvitz, un ancien élève de Stanford, et de sa femme, Mary.

Le premier rapport du projet, publié en 2016, a minimisé les inquiétudes selon lesquelles l’IA conduirait à une montée en puissance des machines à la Terminator et a averti que la peur et la suspicion à l’égard de l’IA entraveraient les efforts visant à garantir la sécurité et la fiabilité des technologies d’IA. Dans le même temps, il a reconnu que les effets de l’IA et de l’automatisation pouvaient entraîner des perturbations sociales.

La mise à jour de cette année, préparée par un comité permanent en collaboration avec un panel de 17 chercheurs et experts, indique que les effets de l’IA touchent de plus en plus la vie des gens dans des contextes allant des recommandations de films et des assistants vocaux à la conduite autonome et aux diagnostics médicaux automatisés.

“Au cours des cinq dernières années, l’IA est passée de quelque chose qui se produit principalement dans des laboratoires de recherche ou d’autres environnements hautement contrôlés à quelque chose qui affecte la vie des gens dans la société”, a déclaré Michael Littman, informaticien de l’Université Brown, qui a présidé le groupe de travail. dans un communiqué de presse.

“C’est vraiment excitant, car cette technologie fait des choses incroyables dont nous ne pouvions que rêver il y a cinq ou dix ans”, a ajouté Littman. “Mais en même temps, le domaine s’attaque à l’impact sociétal de cette technologie, et je pense que la prochaine frontière est de réfléchir aux moyens de tirer parti de l’IA tout en minimisant les risques.”

Ces risques incluent des images et des vidéos falsifiées qui sont utilisées pour diffuser de la désinformation ou nuire à la réputation des gens ; des robots en ligne utilisés pour manipuler l’opinion publique ; biais algorithmique qui infecte l’IA avec des préjugés trop humains ; et les systèmes de reconnaissance de formes qui peuvent envahir la vie privée en rassemblant des données provenant de plusieurs sources.

Le rapport indique que les informaticiens doivent travailler plus étroitement avec des experts des sciences sociales, du système juridique et des forces de l’ordre pour réduire ces risques.

L’un des avantages de mener une étude d’un siècle est que chaque rapport en cours de route s’appuie sur le rapport précédent, a déclaré Peter Stone, président du comité permanent de l’AI100, informaticien à l’Université du Texas à Austin et directeur exécutif de Sony. IA Amérique.

“Le rapport 2021 est essentiel pour cet aspect longitudinal de l’AI100 en ce qu’il est étroitement lié au rapport 2016 en commentant ce qui a changé au cours des cinq années intermédiaires”, a-t-il déclaré. « Cela fournit également un modèle formidable à imiter pour les futurs panels d’étude en répondant à un ensemble de questions que nous attendons des futurs panels d’étude qu’ils réévaluent à des intervalles de cinq ans. »

Oren Etzioni, PDG de l’Allen Institute for Artificial Intelligence, basé à Seattle, a salué la mise à jour AI100 dans un e-mail à ..

“Le rapport représente une quantité substantielle de travail et d’informations par les meilleurs experts à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du domaine”, a déclaré Etzioni, qui faisait partie du panel d’étude pour le rapport de 2016, mais n’a joué aucun rôle dans la mise à jour. « Il évite le sensationnalisme au profit d’obligations mesurées et savantes. Je pense que le rapport est correct en ce qui concerne la perspective d’une collaboration homme-IA, le besoin de connaissances en IA et le rôle essentiel d’une forte perspective non commerciale des universités et des organisations à but non lucratif.

Le seul argument d’Etzioni concernait l’affirmation du rapport selon laquelle jusqu’à présent, l’importance économique de l’IA a été « comparativement faible – en particulier par rapport aux attentes ».

“Je pense que le rapport peut sous-estimer l’impact économique de l’IA, car l’IA est souvent une technologie composant les produits fabriqués par Apple, Amazon, Google et d’autres grandes entreprises”, a-t-il déclaré.