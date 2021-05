Un rapport montre que la nouvelle fonctionnalité anti-tracking iPhone d’Apple est dévastatrice pour Facebook – .

Apple a déployé iOS 14.5 il y a quelques semaines, ce qui apporte une fonctionnalité de confidentialité très attendue. La transparence du suivi des applications (ATT) oblige les développeurs à demander le consentement avant de suivre les utilisateurs sur les applications et services iPhone et iPad. C’est la première fois que les applications qui collectent des données doivent demander l’autorisation de suivre les utilisateurs, expliquant pourquoi Facebook n’est pas satisfait du changement. Facebook a protesté contre les fonctionnalités de confidentialité dans iOS 14 via une campagne publicitaire destinée à convaincre les gens qu’Apple est le méchant et que les publicités personnalisées sont nécessaires pour les petites entreprises. Facebook est allé jusqu’à menacer que Facebook et Instagram ne soient plus gratuits si les utilisateurs bloquent le suivi. Par ailleurs, la société a informé les annonceurs que les campagnes publicitaires subiraient des changements importants après le déploiement d’iOS 14.5. La perte de l’incapacité à suivre les utilisateurs empêche également Facebook d’offrir aux annonceurs des statistiques sur les performances des annonces. Facebook s’attend également à ce que les changements de confidentialité d’Apple aient un impact sur ses résultats.

Les estimations avant la sortie d’iOS 14.5 suggéraient que de nombreuses personnes bloqueraient le suivi si l’occasion se présentait. Maintenant que ATT est sorti, une toute nouvelle analyse montre que la grande majorité des utilisateurs d’iPhone choisissent de laisser le suivi des applications désactivé sur l’iPhone, prouvant que la fonction anti-suivi est un coup dévastateur pour Facebook et d’autres développeurs qui gagnent de l’argent en suivant les clients et en accumulant. leurs données.

Si les utilisateurs d’iPhone laissent la nouvelle fonctionnalité Autoriser les applications à demander le suivi désactivée, toutes les applications iPhone et iPad seront invitées à ne pas suivre les utilisateurs. C’est comme si vous bloquez définitivement le suivi lorsque vous recevez une invite. La désactivation de la fonctionnalité fait disparaître les invites et les applications ne sont pas autorisées à collecter des données.

Flurry Analytics surveille le comportement anti-tracking depuis le déploiement de la fonctionnalité dans iOS 14.5. Le logiciel d’analyse de la société est utilisé dans plus d’un million d’applications mobiles, ce qui lui permet de fournir des analyses sur 2 milliards d’appareils. Flurry a examiné le taux d’activation quotidien et la part d’utilisateurs que les applications ne pouvaient pas demander à suivre (lorsque Autoriser les applications à demander à suivre est désactivé).

Pourcentage d’utilisateurs mobiles aux États-Unis qui autorisent le suivi des applications. Source de l’image: Flurry Analytics

Flurry a constaté que seulement 11 à 12% des utilisateurs mobiles internationaux qu’il suit permettaient le suivi des applications après le lancement d’iOS 14.5. Le taux de participation est encore plus faible aux États-Unis, à 2-4%.

Flurry montre également qu’en moyenne 4 à 5% des utilisateurs internationaux d’iOS 14.5 ont restreint le suivi des applications sur iPhone et iPad depuis le déploiement d’iOS 14.5. Le pourcentage est en moyenne de 2 à 4% pour les utilisateurs d’iPhone.

Les graphiques de Flurry semblent indiquer que le sentiment de partage des données utilisateur avec les applications est similaire près de deux semaines après le déploiement d’iOS 14.5. Les chiffres pour l’opt-in ont oscillé autour des mêmes pourcentages, et il en va de même pour le pourcentage d’utilisateurs iOS qui ont désactivé l’invite de suivi de l’application.

Pourcentage d’utilisateurs mobiles américains que les applications ne peuvent pas demander à suivre. Source de l’image: Flurry Analytics

Ce que les données ne montrent pas, c’est le pourcentage de mises à niveau d’iOS 14.5 au jour le jour. Les propriétaires d’iPhone et d’iPad mettent généralement à niveau vers les dernières versions d’iOS disponibles peu de temps après le lancement, Apple annonçant souvent des taux d’installation élevés pour ses dernières versions de logiciels. Il est probable que la majorité des utilisateurs d’iOS utiliseront iOS 14.5 et iPadOS 14.5 à l’avenir.

