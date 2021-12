par Matt Agorist, The Free Thought Project :

Un nouveau rapport commandé par l’Association médicale canadienne (AMC) examine les impacts plus larges de la COVID-19 sur la santé au Canada. Le rapport de novembre, intitulé A Struggling System, explore une gamme de problèmes croissants, allant des problèmes de santé mentale à la toxicomanie et à la détérioration des déterminants sociaux de la santé. Malheureusement, le rapport confirme également un fait que beaucoup soupçonnent depuis le début : que les retards dans les soins ont conduit à des milliers de décès évitables.

« Bien qu’il ne soit pas surprenant que plus de Canadiens soient morts en 2020 qu’au cours d’une année typique », écrivent les auteurs, « le nombre de décès en excès était supérieur à ce qui peut être expliqué par le seul COVID-19. Bien qu’il puisse y avoir plusieurs facteurs à l’origine de ces décès excessifs, des soins retardés ou manqués en raison de la fermeture des services et du manque de capacité suffisante dans des systèmes de santé surchargés peuvent être un facteur contributif. »

Après avoir analysé les données, les auteurs ont estimé que les soins de santé retardés et manqués ont contribué à plus de 4 000 décès supplémentaires non liés au COVID-19 entre août et décembre 2020. Inutile de dire que le nombre total de décès évitables au cours de la pandémie à ce jour est probable. bien plus haut.

Mais à quel point les retards sont-ils mauvais ? Eh bien, le rapport a estimé les arriérés pour huit procédures sélectionnées. Parmi ces huit procédures, la chirurgie du cancer du sein avait le retard le plus bas à 46 jours, tandis que les arthroplasties de la hanche avaient le retard le plus élevé à 118 jours.

Source : Un système en difficulté, Deloitte

Celles-ci peuvent sembler longues en elles-mêmes, mais gardez à l’esprit qu’il ne s’agit que des attentes supplémentaires causées par COVID-19 et les blocages, pas le temps d’attente total.

Pour estimer les temps d’attente totaux, nous pouvons ajouter les chiffres de l’arriéré aux chiffres pré-pandémiques du rapport Waiting Your Turn 2019 de l’Institut Fraser. Le rapport note que le temps d’attente médian national pour les arthroplasties du genou et de la hanche en 2019 était de 28,6 semaines (200 jours), et l’attente médiane était de 18 semaines (126 jours) pour les chirurgies de la cataracte. En ajoutant ces derniers aux chiffres de l’arriéré ci-dessus, nous pouvons estimer les temps d’attente totaux actuels à 304 jours pour les arthroplasties du genou, 318 jours pour les arthroplasties de la hanche et 231 jours pour la chirurgie de la cataracte. Pour faire court, ce n’est pas le moment idéal pour être sur le marché des procédures médicales.

L’arriéré peut éventuellement être résorbé, bien sûr, mais le résorber a un prix élevé. Selon le rapport de l’AMC, le coût du retour aux temps d’attente avant la pandémie est estimé à 1,3 milliard de dollars.

Et le coût pour éliminer complètement l’attente ? Eh bien, n’anticipons pas sur nous-mêmes.

Diagnostiquer le problème

S’il y a un côté positif à tirer de ce rapport, c’est le fait que les gens semblent enfin s’éveiller aux répercussions négatives des blocages. Pendant des mois, les médecins ont mis en garde contre les conséquences imprévues de la fermeture des services «non essentiels», en particulier les risques mortels associés à la réduction des soins médicaux. Mais peut-être faut-il des données qui donnent à réfléchir comme celle-ci pour montrer aux gens à quel point les blocages ont eu un impact sur notre santé et notre bien-être.

Et pourtant, si les confinements ont certainement joué un rôle important et inexcusable dans ces retards, ils ne sont pas la seule cause du problème. Comme le note le rapport, un autre facteur qui a conduit à ces résultats désastreux était le manque de capacité suffisante.

Ici, bien sûr, c’est là que les politiciens et les experts font valoir leur point de vue. Selon eux, la racine du problème est le manque de financement. Si seulement le système avait plus d’investissements, raisonnent-ils, des pénuries de soins de santé comme celle-ci ne seraient pas un problème. Une fois cette prémisse acceptée, le débat sur les soins de santé se transforme en un argument sur le montant exact des fonds nécessaires pour «réparer» le système.

Le problème avec cette prescription politique est qu’elle découle d’un diagnostic erroné du problème. En réalité, les résultats lamentables de ce rapport ne sont pas une indication que le système « a juste besoin de plus de financement ». Ils sont une indication que les soins de santé socialisés ne fonctionnent tout simplement pas. En effet, les pénuries et les retards qui sont devenus monnaie courante dans les soins de santé au Canada ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le résultat naturel de l’interdiction des marchés privés et de leur remplacement par une planification centrale descendante.

C’est la partie la plus frustrante de la politique des soins de santé au Canada. Peu importe à quel point le système fonctionne mal, peu importe le nombre de personnes qui meurent, les Canadiens refusent même d’envisager la possibilité que le problème réside dans le fait que le système est planifié de manière centralisée. Le cri est toujours pour plus de financement, et jamais pour plus de liberté. Mais consacrer plus d’argent à un système défectueux ne le réparera jamais. La seule façon d’améliorer véritablement le système est de permettre au marché libre de répondre aux besoins des gens.

La planification centrale est ce qui nous a mis dans ce pétrin. Ce ne sera pas la chose qui nous fera sortir.

Le visible et l’invisible

En mettant de côté les problèmes plus larges des soins de santé socialisés, il y a une leçon plus spécifique à tirer en ce qui concerne les fermetures. La leçon, pour le dire simplement, est que des mesures bien intentionnées ont souvent des effets secondaires néfastes qui peuvent être difficiles à prévoir. Frédéric Bastiat l’a souligné dans son essai de 1848, Ce qui se voit et ce qui ne se voit pas.

« Dans le département de l’économie, écrit-il, un acte, une habitude, une institution, une loi, fait naître non seulement un effet, mais une série d’effets. De ces effets, le premier seul est immédiat ; il se manifeste en même temps que sa cause – il est vu. Les autres se succèdent – ​​on ne les voit pas.

