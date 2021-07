Un rapport montre que les utilisateurs de Shiba Inu (SHIB) et de Dogecoin (DOGE) ont mené une vague d’altcoins en 2021 Crypto new media

in

Les espoirs de la crypto se sont entassés en masse dans les arènes de trading en 2021, se connectant aux échanges, augmentant l’effet de levier et essayant de réaliser le rêve obscur de gagner des millions de dollars à partir de quelques milliers.

Les chiffres sont également ahurissants. Comme le montre le dernier rapport sur les marchés de la société de services de cryptographie Crypto.com, le nombre total d’utilisateurs mondiaux de crypto a atteint plus de 221 millions en juin 2021, ce qui n’a pris que quatre mois pour doubler la population mondiale de crypto de 100 millions à 200 millions.

Et ce n’étaient pas les jetons à grande capitalisation qui étaient mis en jeu, mais les pièces meme nommées d’après les races de chiens qui ont connu une plus grande activité commerciale de la part de l’investisseur quotidien, note Crypto.com: “L’adoption d’Altcoin a probablement été stimulée par l’afflux de de nouveaux utilisateurs intéressés par des jetons comme Shiba Token (SHIB) et Dogecoin (DOGE), entre autres.

Shiba Inu devient le meilleur chien

Les deux jetons ont atteint les dix premières crypto-monnaies, par capitalisation boursière, pendant une brève période en avril 2021. Dogecoin a atteint un sommet de près de 0,80 $, tandis que Shiba Inu a touché 0,00003 $. Ils sont depuis tombés à 0,20 $ et 0,000000000056 $ alors que le battage médiatique des mèmes s’estompe (Dogecoin reste l’un des dix premiers cryptos).

Les facteurs à l’origine de leur ascension comprenaient le shilling des célébrités, les listes de Coinbase, l’accessibilité générale et la puissance des mèmes qui ont contribué à faire proliférer leur battage médiatique auprès des investisseurs du monde entier (et via des applications mobiles comme TikTok).

Une telle croissance est venue de Bitcoin et d’Ethereum en tête en termes d’adoption institutionnelle et d’amélioration des protocoles.

«Le bitcoin a mené la croissance de janvier à avril, alors que des institutions de poids comme PayPal, Microstrategy, Visa et Mastercard ont annoncé leur intention de prendre en charge la crypto. De même, Ethereum a connu une croissance significative en mai et juin, les investisseurs institutionnels continuant de privilégier le jeton », a noté Crypto.com.

Cependant, tout ne reste pas rose pour Bitcoin et Ethereum. Les données évaluées par Crypto.com suggèrent que les protocoles de preuve de participation jouissent d’une popularité croissante auprès des investisseurs et des utilisateurs, en particulier dans un contexte de mauvaise presse pour les dommages environnementaux de Bitcoin.

« Lors de la vérification de la composition des propriétaires de crypto, nous avons constaté que Bitcoin et Ethereum perdaient leurs parts de marché. De nouveaux challengers comme les protocoles de preuve de participation et les jetons meme ont montré un grand potentiel en mai, en particulier après que l’exploitation minière de Bitcoin a fait l’objet d’un examen plus approfondi », ont noté les analystes de Crypto.com. Qui savait que les préoccupations environnementales seraient bien supportées pour les memecoins ?

Publié dans : Analyse, Trading

