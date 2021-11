Un rapport nomme le premier objectif de transfert de Dean Smith avec l’accord de Norwich « convenu »

Dean Smith devrait être confirmé en tant que nouveau manager de Norwich City dans les prochaines 48 heures – à peine une semaine après avoir été licencié en tant que manager d’Aston Villa.

Les Canaris sont à la recherche d’un remplaçant pour Daniel Farke, qu’ils ont limogé le week-end dernier. Au départ, on sentait que Frank Lampard était sur le point d’accepter le poste, seulement pour que l’ancien patron de Chelsea se retire de la course.

Cela a laissé Smith, qui a été limogé après trois ans à la tête de Villa Park, en tant que leader incontesté pour le poste. Il aurait eu de longs entretiens avec les chefs canariens, qui souhaitent mettre rapidement un nouvel homme en place.

Smith, qui est actuellement aux États-Unis, a été interviewé par Norwich jeudi. Il aurait été impressionné par sa connaissance de l’équipe, du style de jeu et de la culture du club.

En effet, . rapporte samedi que Smith s’est maintenant vu offrir le poste. Et avec Smith désireux d’un retour rapide à la direction, sa nomination devrait être confirmée « dans les prochaines 48 heures ».

Et Smith aurait signé avec les Canaries pour un premier contrat de deux ans et demi.

En effet, il fait face à une tâche difficile pour sauver Norwich d’un retour immédiat au championnat. Ils sont actuellement en bas de la Premier League, avec seulement cinq points au tableau.

Cependant, ils ont au moins maintenant une victoire à leur actif, après avoir enregistré une victoire surprise 2-1 à Brentford la dernière fois.

Le premier match de Smith pourrait être contre Southampton, que Norwich affrontera samedi 20 novembre.

Ironiquement, le dernier match de Smith à la tête de Villa était une défaite 1-0 à Southampton vendredi dernier.

La première priorité de Smith est d’attacher Cantwell

La première priorité de Smith en tant que patron de Norwich serait de lier l’avenir du milieu de terrain vedette Todd Cantwell.

L’homme anglais U21 a perdu sa place ces dernières semaines au milieu de nombreuses spéculations sur son avenir.

Bien que Farke n’ait jamais vraiment expliqué pourquoi Cantwell n’était pas dans ses plans, il a donné un indice sur le joueur après le raclage 7-0 à Chelsea.

« Les règles sont claires pour chaque joueur », a-t-il déclaré. « Il faut être préparé physiquement et mentalement, faire preuve de constance dans l’entraînement et être disponible. Les standards et les niveaux sont les mêmes pour tous les joueurs.

En effet, Smith est connu pour être un grand admirateur du joueur, ayant manifesté un intérêt pour lui alors qu’il était le patron de Villa.

Smith a finalement signé à la place Emi Buendia, un accord qui a mis fin à leur intérêt pour Cantwell.

Mais après avoir contribué à faire de Jack Grealish une star de 100 millions de livres sterling, il espère également exploiter les compétences de Cantwell à Carrow Road.

Cependant, son contrat expirant en 2022, Smith devra d’abord persuader Cantwell de signer un nouvel accord.

Si vous ne le faites pas, vous serez exposé à des offres lowball pour le milieu de terrain dans la fenêtre de janvier.

