Un rapport nomme sept stars que Man Utd vendra pour financer un superbe double raid de 166 millions de livres sterling

Manchester United donnerait la priorité à un double raid extraordinaire de 180 millions de livres sterling sur le Borussia Dortmund l’été prochain – et déchargerait jusqu’à sept étoiles pour s’assurer qu’ils concluent l’accord.

L’été 2021 ne sera pas oublié dans un certain temps avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi assurant les transferts. Cependant, l’attention se tourne déjà vers Erling Haaland, un homme considéré comme un héritier probable de leur trône en tant que plus grandes stars du monde.

Le joueur de 21 ans, aux côtés de Kylian Mbappe, est l’un des talents les plus brillants du football mondial. Son retour de 66 buts en 66 matchs pour le Borussia Dortmund a attiré à peu près tous les grands clubs européens.

Il semblait à un moment donné que le BVB vendrait l’attaquant norvégien cet été. Mais tout accord s’est rapidement évanoui avec Dortmund sans aucune pression pour vendre une fois le transfert de 73 millions de livres sterling de Jadon Sancho à United effectué.

Le PDG de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a déclaré à Sport1 en mai : «Erling Haaland restera un joueur du BVB l’année prochaine.

L’attaquant a cependant une clause de sortie de 66 millions de livres sterling qui entre en jeu à l’été 2022 – et une décision semble certaine.

Et avec Edinson Cavani devrait passer l’été prochain, United sera probablement fermement dans la course pour signer le Norvégien.

Cependant, selon The Independent, il ne sera pas la seule star de Dortmund à faire l’objet d’une approche estivale de United. Ils affirment que les Red Devils préparent également une approche pour son coéquipier Jude Bellingham.

Et tandis que l’évaluation du transfert de l’adolescent est fixée à 100 millions de livres sterling, il est rapporté que United n’aura aucun scrupule à remettre à BVB 166 millions de livres sterling pour la paire.

De plus, pour aider à financer l’accord, le Daily Express affirme que United pourrait décharger jusqu’à sept joueurs indésirables.

Ils déclarent que les premiers joueurs à partir seront les attaquants Cavani et Anthony Martial.

Cavani sera un agent libre l’été prochain, il est donc improbable de lui garantir des honoraires. Cependant, Martial reste sous contrat jusqu’en 2024 et sa vente générera des fonds conséquents.

Il y aura également probablement des départs du milieu de terrain pour accueillir Bellingham. Selon le rapport, Nemanja Matic, Donny van de Beek et Andreas Perreira seront également mis à disposition.

Le club pourrait également chercher à tirer profit de Jesse Lingard. Et tandis que les pourparlers sont en cours sur un nouvel accord, il semble toujours être un actif vendable. En effet, les pourparlers sur un nouveau contrat ne sont apparemment qu’un moyen de protéger la valorisation du joueur par United.

Cependant, si aucun accord n’est trouvé, un transfert en janvier reste une possibilité pour l’homme anglais.

Et enfin, United passera également probablement au défenseur Eric Bailly. C’est un autre qui a récemment signé un nouvel accord. Cependant, il reste un peu en dessous de l’ordre hiérarchique d’Ole Gunnar Solskjaer avec Raphael Varane, Harry Maguire et Victor Lindelof tous devant lui.

Les sorties potentielles du septuor ne soulèveraient pas seulement de sérieux fonds de transfert. Cela éliminerait également considérablement une partie de l’énorme masse salariale hebdomadaire de United. Cavani, Matic, Martial et Lingard gagneraient tous plus de 100 000 £ chacun par semaine. Et leurs sorties à elles seules augmenteraient sérieusement les caisses des États-Unis.

Cavani “révèle de vrais sentiments” sur le séjour de United

Pendant ce temps, un rapport a révélé les vrais sentiments de Cavani à propos de rester à United après le retour de Cristiano Ronaldo.

La superstar portugaise a rapidement montré de quoi il s’agissait avec trois buts en deux matchs. Pour aggraver les choses, il a même enlevé le maillot n ° 7 de son dos. Ronaldo n’a pas tardé à remercier l’Uruguayen et il semble que ce soit un geste fait avec la bénédiction de ce dernier.

Cela a conduit à de nouvelles spéculations selon lesquelles Cavani pourrait chercher à quitter Old Trafford en janvier.

ESPN Brasil, cependant, insiste sur le fait que c’est loin d’être le cas. Ils déclarent que Cavani “ne se sent pas intimidé” par le retour de Ronaldo. En outre, ils déclarent que Cavani est confiant qu’il ” sera bientôt de retour du côté des États-Unis “.

Ils déclarent qu’après avoir rivalisé avec Luis Suarez, Kylian Mbappe, Zlatan Ibrahimovic et Neymar pour une place dans le passé, il ne voit aucune raison pour laquelle il ne pourrait pas non plus “ne pas jouer aux côtés de Ronaldo”.

Le rapport conclut que Cavani restera définitivement à United pendant les mois d’hiver et a bien l’intention d’honorer son contrat.

Cependant, avec son accord expirant en juin, tous les signes pointent vers une sortie estivale 2022 pour le joueur. Le joueur de 34 ans a actuellement 17 buts en 40 apparitions pour United.

