Un rapport nomme trois joueurs coûtant à Man Utd que Solskjaer pourrait éliminer

Un rapport a nommé trois joueurs « à court d’occasions » à Manchester United qui pourraient forcer Ole Gunnar Solskjaer à agir sur le marché des transferts.

Manchester United a de nouveau fait la une des journaux samedi, mais pour toutes les mauvaises raisons. Une défaite meurtrière 2-0 contre Manchester City a accru la pression sur Solskjaer, avec son passage à un troisième défenseur impitoyablement exposé par l’équipe de Pep Guardiola.

En effet, Harry Maguire et Luke Shaw ont été vivement critiqués par la légende du club Roy Keane. L’Iriishman a affirmé qu’il avait maintenant « abandonné » la paire, mais ils n’étaient pas les seuls à décevoir à Old Trafford.

Maintenant, un rapport du Daily Express a nommé trois stars de United qui sont en sursis au club. Et si Solskjaer doit faire demi-tour, les mouvements de réclamation de sortie devront peut-être être effectués dans les fenêtres à venir.

Le premier joueur nommé était Aaron Wan-Bissaka. L’arrière droit à l’esprit défensif a été déployé en tant qu’ailier lors des derniers matchs. Cependant, l’icône du club Paul Scholes a saccagé cette sélection particulière, estimant Wan-Bissaka d’être « inutile » sur le ballon.

L’Express note que si Solskjaer persiste avec son nouveau système, une option plus appropriée et plus puissante pourrait être ciblée dans la fenêtre. Kieran Trippier ferait l’affaire et a été fortement lié au cours de l’été.

Le deuxième nom est Fred. Le Brésilien était un autre joueur qui a reçu les deux barils de Keane lors des retombées de la défaite de City.

L’axe très décrié de Solskjaer, Scott McTominay-Fred, a souvent eu du mal dans les grands matchs. Donny Van de Beek a été accueilli par une ovation enthousiaste lors d’une rare sortie sur le banc contre City. Il pourrait se voir offrir d’autres opportunités de briller après la pause internationale aux dépens de Fred.

Le dernier nom indiqué est Eric Bailly. L’Ivoirien s’est étonnamment vu décerner un nouveau contrat la saison dernière bien qu’il soit rarement présent.

Il s’est ensuite révélé avoir « ouvertement défié » Solskjaer après avoir été snobé en faveur de Maguire contre Leicester il y a trois semaines. Maguire a été révélé plus tard avoir été s’est précipité de retour de blessure pour le concours avec 10 jours d’avance.

Bailly a regardé le rythme contre City et a mis son équipe dans un trou en marquant un but contre son camp. La blessure de Varane le verra probablement conserver sa place si Solskjaer persiste avec un dos trois. Bien qu’un rapport du Sun ait suggéré que Phil Jones pourrait entrer dans le mix…

Pendant ce temps, une star rarement vue de Manchester United suscite l’intérêt de 13 clubs, dont Newcastle et Watford, bien que des événements récents pourraient lui permettre de se voir accorder un sursis par Solskjaer, selon un rapport.

La défense qui fuit du club a incité Solskjaer à passer à un troisième. Cependant, la blessure prématurée aux ischio-jambiers de Raphael Varane l’a laissé léger à l’arrière pour cette formation.

En tant que tel, le Sun affirme que Phil Jones pourrait être réintégré près de deux ans après sa dernière apparition pour le club.

Encore seulement 29 ans, Jones a le temps de son côté pour se rétablir dans l’élite. Cependant, si United montre une indication que l’avenir de Jones est loin d’Old Trafford, 13 clubs seraient prêts à bondir. C’est selon le Sun, qui affirme que Newcastle et Watford constituent l’intérêt de Jones en Premier League.

La paire aurait pesé les mouvements de prêt de janvier pour Jones, qui est maintenant complètement remis de son enfer de blessure.

