Un rapport OpenSignal affirme que l’iPhone 12 est plus lent que presque tous les téléphones Android dans les tests de vitesse 5G / 4G

Un nouveau rapport d’OpenSignal dresse un tableau approximatif de la façon dont les performances de la 5G sur la gamme iPhone 12 se comparent aux smartphones Android aux États-Unis. La majorité des 25 smartphones 5G les plus rapides ont fini par être fabriqués par Samsung et alors que l’iPhone 12 a vu une augmentation de 2,3 fois des vitesses 5G par rapport aux vitesses de son iPhone 4G, les premiers iPhones 5G d’Apple placés au bas du pack et derrière au moins 25 Smartphones Android pour la vitesse de téléchargement globale.

OpenSignal a partagé aujourd’hui le nouveau rapport sur les performances de la 5G aux États-Unis par modèle de smartphone, le nouveau Galaxy S21 5G de Samsung prenant la première place avec une vitesse de téléchargement 5G / 4G moyenne de 56 Mbps.

L’un des principaux points à retenir était que Samsung représentait 60% des 25 meilleurs utilisateurs de la 5G.

Le Revvl 5G et le OnePlus 8T + de TCL ont pris respectivement la deuxième et la troisième place avec des moyennes de 49,8 et 49,3 Mbps. Le Velvet 5G de LG est arrivé 25e avec 37,8 Mbps.

Où est l’iPhone 12 dans tout cela? Sans aucun doute décevant pour les propriétaires d’iPhone 12, les premiers smartphones compatibles 5G d’Apple ont pris du retard sur leurs concurrents Android pour les vitesses moyennes globales.

Les iPhone 12 Pro et Pro Max avaient des vitesses de téléchargement moyennes de 36,9 et 36,2 Mbps avec les iPhone 12 et 12 mini avec 29,6 et 32,9 Mbps, respectivement.

OpenSignal note que, étant donné que les iPhones précédents étaient derrière Android en ce qui concerne les vitesses 4G avec Intel au lieu des modems Qualcomm, l’iPhone 12 a apporté une augmentation de 2,3 fois plus importante des vitesses 5G par rapport à 4G aux États-Unis que des concurrents comme Samsung, OnePlus, etc. passez à la 5G.

Le graphique ci-dessous montre comment Apple a réussi à combler l’écart en matière de performances 5G avec les modems Qualcomm, mais il est toujours en retard par rapport à tous les concurrents Android.

Étant donné que la gamme iPhone 12 utilise des modems Qualcomm 5G comme les appareils Android et incluant même mmWave dans tous les modèles, nous étions curieux de savoir pourquoi il semble que l’iPhone soit à la traîne et a contacté OpenSignal.

Ian Fogg, qui a rédigé ce rapport et dirige l’équipe d’analyse d’OpenSignal, a déclaré que Samsung et d’autres fabricants d’Android deviendraient peut-être en avance sur Apple en ce qui concerne la conception RF, car les composants des smartphones au-delà du modem influencent les performances de la 5G / 4G. Par exemple, le Galaxy S21 de Samsung est sa troisième génération de smartphones 5G, tandis que la gamme iPhone 12 est la première d’Apple. Apple a donc peut-être du travail à faire pour rattraper la conception RF frontale.

Enfin, le rapport souligne que lorsque la 5G arrive sur iPad, elle devrait faire une belle différence pour les utilisateurs:

Aujourd’hui, nous constatons des vitesses de téléchargement moyennes sur les modèles d’iPhone Pro 5G qui sont en moyenne 36% plus rapides que les vitesses des modèles d’iPad Pro cellulaires les plus récents. Avec un nouveau SoC compatible 5G, les futurs utilisateurs d’iPad Pro devraient voir des vitesses au moins aussi rapides que les utilisateurs d’iPhone 12.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez 9to5Mac sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: