Un rapport prédit la désertification du Pendjab dans 25 ans ; à quel point la situation de l’eau est-elle alarmante dans l’état intense de l’agriculture

Le Pendjab a commencé la culture du paddy principalement après la révolution verte. (Image expresse indienne)

La nappe phréatique au Pendjab est à un stade dangereux et une étude du comité Punjab Vidhan Sabha suggère que l’État qui tire la majeure partie de ses revenus de la culture pourrait manquer d’eau et se transformer en désert au cours des 25 prochaines années si la tendance actuelle de puiser l’eau dans les aquifères souterrains se poursuit. Une prédiction faite sur deux décennies a également indiqué que les aquifères seront à court d’eau d’ici 2025.

Comment le rapport d’une étude réalisée il y a deux décennies dit

L’étude intitulée « The State of the World Report, 1998, menée par un responsable du Central Ground Water Board (CGWB) et publiée par le World Watch Institute (WWI) basé à Washington, a déclaré que les aquifères seraient épuisés d’ici 2025.

Pourquoi le rapport dit que le Pendjab (pays des cinq rivières) se transforme en désert

Au Pendjab, les habitants puisent plus d’eau qu’elle n’en réapprovisionne, car la nappe phréatique s’épuise de jour en jour, ce qui représente une menace de désertification pour l’État. Le taux d’extraction d’eau souterraine est 1,66 fois supérieur à celui de reconstitution.

109 des 138 blocs sont déjà surexploités avec une extraction à 100 % des eaux souterraines. Deux des blocs sont en zone “sombre/critique” tandis que cinq autres sont en zone semi-critique. Ainsi, 80 % des blocs de l’État se sont déjà taris et 4 % sont sur le point de l’être.

Les 22 blocs du sud-ouest du Pendjab où la nappe phréatique monte également sont remplis d’eau saline ou saumâtre impropre à la consommation humaine ou à la culture. L’eau est disponible à 20 à 30 mètres, ou à plus de 30 mètres de profondeur, dans environ 84 % du Pendjab. Les encadreurs dépensent des sommes énormes pour obtenir des pompes de plus en plus profondes pour l’extraction de l’eau pour la culture.

Pourquoi les lits d’eau sont surexploités au Pendjab

La Révolution verte dans l’État en 1966-67 a incité les agriculteurs à se lancer dans la culture du riz qui n’a jamais été historiquement la culture principale là-bas. Sa superficie est passée de 2,93 lakh hectares lors de l’avènement de la révolution à 31,49 LS en 2020, la plus haute superficie jamais cultivée en riz dans l’histoire du Pendjab. Cela a entraîné une augmentation de 11 fois la superficie rizicole en cinq décennies.

Le Dr Rajan Aggarwal, ingénieur de recherche principal, département d’ingénierie des sols et de l’eau, Université agricole du Punjab (PAU), et scientifique en chef du projet de recherche coordonnée pour l’ensemble de l’Inde (AICRP) a déclaré que la méthode de la culture du riz par puddlage a entraîné une perturbation du système de réapprovisionnement. , créant des crues soudaines et gaspillant l’eau de pluie par évaporation.

Comment les deux études ont calculé 25 ans pour l’assèchement des aquifères

Il y a deux décennies, l’eau était disponible à une profondeur de 3010 mètres dans la plupart des districts. Mais maintenant, il est disponible à 20 mètres de profondeur dans 84 % des États qui nécessitent des puits tubulaires profonds pour extraire l’eau.

Le paddy prend au moins 4 000 litres d’eau pour faire pousser un kg de riz et par ce calcul et compte tenu de la situation actuelle dans les 25 à 27 prochaines années, l’ensemble du Pu jab glissera vers la zone sombre, mettant un point d’interrogation sur la durabilité de l’agriculture si les mesures de contrôle ne sont pas acceptées.

Le Dr Rajan a ajouté que, comme les aquifères supérieurs, même les aquifères plus profonds peuvent également s’assécher si l’extraction insensée des eaux souterraines n’est pas contrôlée.

