Un rapport récent montre l’acquisition de Bitcoin Captured Net pendant 6 mois consécutifs

Selon les dernières connaissances de Bloqport, le bitcoin, qui a terminé le mois de mars avec un gain global associé de 29%, est actuellement inexpérimenté depuis 6 mois consécutifs. Les informations montrent en outre que le prix de l’actif cryptographique a presque doublé, passant de ses dommages de 29383 $ en décembre 2020 à son prix actuel de 58647 $. Avec cette course, le bitcoin a déjà surperformé plusieurs actifs alternatifs ainsi que l’or.

Une course de taureaux alimentée par les institutions

Comme le montrent les connaissances de la société d’analyse et d’analyse, la course actuelle de BTC a commencé au début de cet automne 2020, un montant qui coïncide avec les rapports gonflés d’investisseurs institutionnels obtenant le crypto plus. Selon Bitcoin.com News, Microstrategy et sq. INC avaient lancé une vague de remplacement d’énormes entreprises et de fonds spéculatifs à la recherche de crypto plus. par exemple, le 7 octobre 2020, sq. INC a proclamé avoir régénéré I Chronicles of money reserves (ou 50 millions de dollars à l’époque) en BTC. Depuis lors, de nombreuses entreprises ainsi que Tesla d’Elon Musk ont ​​découvert leurs avoirs en BTC.

Pendant ce temps, alors que de nombreux investisseurs institutionnels et d’énormes entreprises continuaient de révéler leurs positions BTC, le prix de l’actif crypto a augmenté. Par exemple, une fois enregistré un gain total de 28% en octobre, le crypto plus a augmenté de 43% en novembre et de 48% supplémentaires en décembre.

Challenger Run de BTC

Le mois de décembre a également vu BTC dépasser son sommet incomparable en 2017/18 d’un peu moins de 20000 $. De même, BTC a connu une croissance à deux chiffres au cours des 3 premiers mois de 2021, le mois de janvier enregistrant le plus petit gain.

Pourtant, conformément aux connaissances de Bloqport, c’est souvent la troisième fois que le bitcoin enregistre des gains Web pendant 6 mois consécutifs ou beaucoup. une course similaire a déjà été observée en 2012, entre avril et septembre. mois. Cependant, c’est le montant du mois de novembre 2012 à mai 2013, une fois que BTC a enregistré sept gains nets mensuels consécutifs.

En ce qui concerne les pires périodes pour le crypto plus, les informations montrent que BTC a connu un certain nombre de ses moments les moins stellaires au cours des années 2011 et 2018.

