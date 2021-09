Un rapport révèle comment Aston Villa a détourné le transfert dont Tottenham avait terriblement envie

Les détails de la façon dont Aston Villa a battu Tottenham contre un joueur qui a reçu des critiques « extrêmement positives » de leur équipe de recrutement ont été révélés.

Avec le départ de Jack Grealish, l’un des secrets les moins bien gardés du football, Villa fléchit leurs muscles financiers avant le départ du talisman cet été. Emiliano Buendia est arrivé pour 35 millions de livres sterling après que l’équipe de Dean Smith ait repoussé de manière impressionnante la concurrence d’Arsenal.

Cela a été suivi par les arrivées jumelles de Leon Bailey et Danny Ings la veille du départ officiel de Grealish. Mais une signature qui est passée sous le radar était celle de l’ancien attaquant de Northampton, Caleb Chukwuemeka.

Le jeune homme de 19 ans était devenu un cible pour Tottenham et a fait l’objet d’une proposition d’échange.

Cependant, Chukwuemeka rejetterait finalement le club du nord de Londres en faveur de rejoindre Villa pour un montant non divulgué.

Le point de vente en ligne Football Insider a maintenant révélé des détails sur la façon dont Villa a pu détourner le mouvement.

Premièrement, il est reconnu que l’intérêt des Spurs était réel. Le jeune aurait “impressionné le conseiller en recrutement des Spurs, David Pleat”. L’ancien patron de Tottenham aurait fourni “des commentaires extrêmement positifs” sur Chukwuemeka.

En outre, Tottenham étaient censés être bien placés pour décrocher l’attaquant après avoir offert d’atténuer le coup en envoyant Kion Etete à Northampton en prêt.

Etete continuerait à faire ce changement, bien que Chukwuemeka se retrouverait à Villa.

Il a été affirmé que leur volonté d’offrir un «contrat professionnel lucratif» a influencé l’attaquant. De plus, son déménagement à Villa lui a permis de retrouver son jeune frère Carney.

Chukwuemeka a déjà eu un impact immédiat dans son nouvel environnement. Bien qu’il ait été placé dans les moins de 23 ans du club pour disputer la Premier League 2, il a eu la chance de briller en Coupe EFL.

Chukwuemeka a saisi cette chance à deux mains lors de sa victoire 6-0 contre Barrow fin août.

Cinq anciens joueurs de Manchester United toujours disponibles en tant qu’agents libres

Le PSG accélère la poursuite de Tottenham

Pendant ce temps, le PSG a pris contact avec Franck Kessie, lié aux Spurs, au sujet d’un transfert à l’AC Milan, selon des informations.

Kessie est dans la dernière année de son contrat avec Milan et a montré une réticence à le renouveler à l’heure actuelle. Cela pourrait conduire à une opportunité sur le marché pour plusieurs clubs. Tottenham Hotspur fait partie des principaux prétendants ivoiriens.

En réalité, Le Paper Talk de lundi a signalé un éventuel accord d’échange entre les Spurs et Milan impliquant Kessie et Tanguy Ndombele, qui n’est pas dans les plans de Nuno Espirito Santo mais n’a pas réussi à sceller une sortie cet été.

Cependant, cela est venu avec le rappel que le PSG est également fortement intéressé par Kessie – et il y a eu quelques développements sur ce front. Selon une source française Foot Mercato, Paris a pris contact à la fois avec Kessie et son club.

Premièrement, ils ont travaillé à convaincre le joueur lui-même – et son agent. Un contrat de 9 millions d’euros par saison est proposé. C’est plus que l’offre de renouvellement la plus récente de Milan de 6,8 millions d’euros par an.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Ensuite, ils ont discuté d’un éventuel accord avec son club actuel. L’idée d’un transfert se matérialisant en janvier n’est pas à exclure, malgré la perspective d’obtenir un accord de pré-contrat avec Kessie et de le signer gratuitement cet été.

Il y a eu une conversation entre Leonardo et Paolo Maldini – qui représentent respectivement le PSG et Milan, mais travaillaient ensemble pour ce dernier, en tant que joueurs et réalisateurs – sur le transfert potentiel de Kessie en janvier.

LIRE LA SUITE: Paper Talk: La double priorité incite Man Utd à relancer la poursuite de 80 millions de livres sterling; Liverpool affronte le Bayern pour un ajout offensif