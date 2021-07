Un rapport révèle d’énormes doubles standards pour traduire les émeutiers en justice ⋆ .

On pourrait penser qu’un rapport majeur d’un groupe représentant les principaux responsables de l’application des lois aux États-Unis analysant les émeutes généralisées de 2020 aurait attiré l’attention des médias. On pourrait également penser qu’un tel rapport susciterait une large discussion après l’émeute du 6 janvier 2021 dans la capitale américaine en raison des parallèles entre celui-ci et les émeutes de 2020. Compte tenu de notre environnement hyper partisan, cependant, on aurait terriblement tort.

Plus précisément, en octobre 2020, les Major Cities Chiefs (MCC) ont publié un rapport complet rempli de données provenant de dizaines de villes qui fournit des informations approfondies sur les émeutes de 2020 qui ont ravagé l’Amérique après la mort de George Floyd au Minnesota. Le « Rapport sur les manifestations et les troubles civils de 2020 » du MCC a constitué un excellent rapport après action que les villes, les États et le gouvernement fédéral pourraient utiliser pour réformer leurs pratiques et, tout aussi important, pour se préparer à de futures émeutes.

Avec la poursuite et la poursuite des participants du 6 janvier et les récentes actions de la présidente démocrate Nancy Pelosi pour opposer son veto aux choix du républicain Kevin McCarthy pour la Commission du 6 janvier, le rapport du MCC est devenu plus pertinent que jamais. Les similitudes et les différences entre ce qui s’est passé avec et avec les participants aux émeutes de 2020 par rapport à l’émeute du 6 janvier et aux émeutiers sont, franchement, choquantes.

Premièrement, la gauche, ses flagorneurs médiatiques et la représentante républicaine anti-Trump sans issue, Liz Cheney, ont passé un temps excessif à se concentrer sur le fait que l’émeute du 6 janvier s’est produite au Capitole des États-Unis, comme si ce bâtiment à lui seul servait de seul symbole de la démocratie américaine.

La gauche et les médias corporatifs ont toujours soutenu lorsque les gens brûlent ou manquent de respect au drapeau américain, ou lorsque des extrémistes de gauche prennent d’assaut les bâtiments du Sénat pour mettre fin au processus démocratique impliquant la nomination de conservateurs à la Cour suprême des États-Unis.

L’indignation des médias de gauche et de Cheney semblerait beaucoup moins politique si les émeutiers de 2020 ne se concentraient pas également, comme le note le rapport du MCC, sur les bâtiments gouvernementaux et «autres bâtiments publics emblématiques», y compris les mairies, qui dans notre système fédéraliste sont égaux symboles de la démocratie américaine. Voici le rapport qui le documente.

Voici maintenant un excellent exemple de traitement différent pour des actions bien pires. L’émeute du 6 janvier n’a impliqué ni armes à feu ni incendies parmi les manifestants, uniquement des armes de fortune comme des mâts de drapeau, des matraques et des objets de la région.

En revanche, les émeutes de 2020 ont impliqué des armes à feu, des engins incendiaires, des lasers, des bombes de peinture et des feux d’artifice qui ont été utilisés pour incendier des bâtiments et des voitures, blesser des policiers et détruire des parties importantes de nombreuses villes américaines. Malgré la violence et la destruction bien plus importantes que les émeutiers de 2020 ont perpétrées, le département américain de la Justice (DOJ) et le Federal Bureau of Investigation (FBI) n’ont pas pourchassé ces émeutiers avec la vigueur et la vim utilisées contre ce qui est dans de nombreux cas à la plupart des intrus.

À l’opposé, la gauche et les médias continuent de prétendre à tort que des agents des forces de l’ordre ont été tués le 6 janvier. Alors que certains agents des forces de l’ordre ont certainement été blessés lors de cette émeute, le nombre et la gravité sont bien inférieurs aux blessures des forces de l’ordre lors des émeutes de 2020.

Plus de 2 000 agents des forces de l’ordre ont été blessés lors des émeutes de 2020, de nombreux officiers ayant été abattus et un, le capitaine à la retraite David Dorn, brutalement assassiné tout en protégeant le magasin de son ami des émeutiers. Les émeutiers de 2020 ont également tiré sur d’autres manifestants.

En revanche, la seule personne violemment tuée le 6 janvier était la manifestante non armée Ashli ​​Babbitt, aux mains d’un officier de la police du Capitole dont l’identité n’a toujours pas été confirmée par des agents publics.

Nous avons également vu des histoires sans fin sur la « coordination nationale » qui a conduit à l’émeute du 6 janvier entre quelques groupes d’extrême droite et leurs membres. Selon le rapport du MCC, les émeutiers de 2020 semblaient s’engager dans une coordination nationale beaucoup plus détaillée et complète, comme en témoigne un schéma similaire émergeant ville après ville. Le schéma impliquait des manifestants pacifiques chronométrant leurs activités en fin d’après-midi, permettant ainsi aux émeutiers de se livrer à des pillages, des violences et des incendies criminels lorsque le soleil se couchait.

Beaucoup d’encre a également été dépensée pour détailler les extrémistes d’extrême droite impliqués dans l’émeute du 6 janvier avec les chefs du DOJ, du FBI, du département américain de la Sécurité intérieure et même du département américain de la Défense affirmant que les extrémistes de droite sont la plus grande menace. à l’Amérique. Pourtant, peu d’encre a été dépensée pour détailler les extrémistes d’extrême gauche impliqués dans l’émeute de 2020 qui ont sans équivoque fait beaucoup plus de dégâts et se sont livrés à beaucoup plus de violence que ce qui s’est passé lors de l’émeute du 6 janvier.

Enfin, alors que les émeutiers du 6 janvier et même ceux présents ce jour-là qui ne sont entrés que de manière non violente dans le Capitole des États-Unis sont pourchassés, inculpés de manière agressive et laissés en prison pendant des mois, les émeutiers de 2020 n’ont pas été pourchassés et inculpés de la même manière. Pire encore, ils sont licenciés sans pénalité ou de simples gifles aux poignets, après que la vice-présidente Kamala Harris et ses amis hollywoodiens aient collecté des fonds pour couvrir leur caution. Aucun juge n’a ordonné aux émeutiers de 2020 de pourrir sans fin en prison.

Lady Justice est censée être aveugle, c’est pourquoi les statues la montrent les yeux bandés. Son bandeau a clairement été retiré aux États-Unis. L’approche et les résultats des émeutiers de 2020 par rapport aux émeutiers du 6 janvier mettent en évidence de manière frappante que le système judiciaire américain a désormais deux normes de justice basées sur l’affiliation à un parti des procureurs et des auteurs présumés.

Les émeutiers de gauche ont judicieusement commis leurs actes dans des villes contrôlées par les démocrates et avec des procureurs de district démocrates, qui les ont accommodés malgré leur violence disproportionnée. En revanche, ceux qui se sont révoltés le 6 janvier ont eu le grand malheur de se trouver dans une juridiction contrôlée par des démocrates anti-Trump et des avocats américains zélés de gauche cherchant à impressionner leurs confrères de gauche.

Tous ces actes et omissions montrant un parti pris extrême éloignent les Américains et augmentent l’animosité et la méfiance de nombreux Américains envers le gouvernement.

Ceux d’entre nous à droite conviennent sans réserve que tous les émeutiers des 6 janvier et 2020 qui ont fait de mauvaises choses devraient faire face à des conséquences, tous, pas seulement ceux dont l’idéologie diffère de celle de leurs procureurs. Cela dit, les Américains qui sont entrés dans la capitale américaine sans se livrer à aucun acte destructeur ou violent devraient être libérés avec au plus les mêmes amendes de 50 $ que celles infligées aux émeutiers qui ont pris d’assaut un bâtiment du Sénat américain lors de l’audience de confirmation de Brett Kavanaugh.

Bien qu’ils se considèrent comme la version moderne du roi Léonidas et de ses compagnons spartiates aux Thermopyles protégeant la Grèce des barbares perses, ce sont la gauche, les médias et les républicains comme Cheney qui font pression pour que deux normes de justice s’appliquent à la même type de comportement (ou pire), qui fait penser à une république bananière. Comme en témoigne un récent sondage montrant que les deux tiers des Américains veulent autant que les émeutes de 2020 fassent l’objet d’une enquête que celles du 6 janvier, une forte majorité d’Américains savent à quoi ressemble l’équité et croient fermement que la justice doit rester aveugle.

L’un des fondements de notre pays repose sur le fait que les gens croient qu’il y a égalité devant la loi. Le traitement différent des émeutiers de 2020 et des émeutiers du 6 janvier fracture de plus en plus ce fondement chaque jour qui passe. Comme l’a sagement noté Abraham Lincoln, une maison divisée ne peut pas tenir.

Matt A. Mayer est président d’Opportunity Ohio.