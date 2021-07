Un rapport révèle des frais et des détails médicaux alors que Varane « achève » son déménagement à Man Utd

Le transfert d’argent de Raphael Varane à Manchester United a été effectué sous réserve d’un examen médical, selon des informations publiées lundi.

Le gourou des transferts Gianluca Di Marzio affirme que les frais de transfert s’élèvent à 50 millions d’euros (43 millions de livres sterling) plus les bonus. Il a également déclaré que le l’international français médicale aura lieu mercredi, comme Uni enfin débarquer un joueur qu’ils traquent depuis plusieurs années.

Un peu plus tôt, un tweet de Marcus Christensen du Guardian affirmait qu’un accord de 40 millions de livres sterling avait été conclu. Cependant, l’offre de Di Marzio semble plus crédible, compte tenu du détail impliqué.

Tous les regards seront désormais tournés vers l’aéroport de Manchester et le siège d’entraînement de United, Carrington, mercredi.

L’arrivée de Varane donnera aux Red Devils le partenaire de classe mondiale qu’ils recherchent pour Harry Maguire depuis la signature de l’ancien homme de Leicester en 2019.

À la suite de l’arrivée de 73 millions de livres sterling de Jadon Sancho en provenance de Dortmund, United s’attend désormais à relever un solide défi pour le titre.

Cependant, ils ne devraient pas être terminés là-bas sur le front des transferts. Un arrière droit plus offensif et un milieu de terrain central restent sur le radar d’Ole Gunnar Solskjaer.

Le regret du major Man Utd révélé

Pendant ce temps, United regrette d’avoir remis à David de Gea son nouveau contrat en 2019 en raison du précédent qu’il a créé pour le reste de l’équipe, selon un rapport.

De Gea a largement connu une brillante carrière à Old Trafford depuis sa signature de l’Atletico Madrid. Après le déménagement, il a accumulé 441 apparitions et on se souviendra avec émotion. Cependant, au cours des dernières saisons depuis la signature de son nouveau contrat, il n’a pas produit sa meilleure forme. Au lieu de cela, il est tombé.

L’extension a vu le joueur de 30 ans remporter 375 000 £ par semaine. Ce salaire a non seulement fait de lui le joueur le mieux payé de United, mais également de la Premier League.

Selon ., certains responsables de United « regrettent » d’avoir remis le contrat.

C’est parce que le club est allé à l’encontre de leur désir d’installer une structure salariale appropriée au club. Après le flop, Angel di Maria a gagné 280 000 £ par semaine, par exemple, United aurait déclaré qu’ils n’accepteraient pas un autre contrat aussi important.

En tant que tel, l’accord de De Gea – comme celui de Di Maria – était un pari qui n’a pas porté ses fruits en raison de sa mauvaise forme.

Non seulement cela, mais l’accord gigantesque du bouchon espagnol a créé plus de disparités salariales à Old Trafford entre les salaires les plus élevés et les plus bas.

En effet, cette décision pourrait désormais avoir une grande influence sur la façon dont United gère la situation de Paul Pogba.

L’Athletic ajoute que les Red Devils doivent payer 400 000 £ par semaine au milieu de terrain français pour le convaincre de rester.

Cependant, des rapports ont affirmé que Pogba a rejeté l’offre d’un nouveau contrat alors qu’il cherche un nouveau défi. Le Paris Saint-Germain s’est imposé comme un prétendant potentiel.

Contrairement à De Gea – qui était récemment aux côtés de Jordan Pickford d’Everton pour commettre une série d’erreurs en Premier League – Pogba a connu une partie de sa meilleure forme la saison dernière.

De Gea a depuis perdu sa place à Old Trafford au profit de l’international anglais Dean Henderson.

