Un rapport gouvernemental récemment publié sur l’attentat à la bombe de la Manchester Arena en 2017 a identifié plusieurs « occasions manquées de détecter et d’arrêter » l’acte de terrorisme, qui a fait 22 morts et des centaines de blessés.

Le président de l’enquête, John Saunders, qui a été nommé en 2018 coroner pour les enquêtes découlant de l’attaque terroriste, a détaillé ces failles de sécurité dans un rapport récemment publié. Le document de plus de 200 pages – intitulé « Manchester Arena Inquiry Volume 1 : Security for the Arena » – sera suivi de deux volumes supplémentaires. Et comme son titre l’indique, ce premier tiers de l’enquête écrite se concentre sur les oublis de sécurité qui se sont produits pendant et peu après la performance d’Ariana Grande le 22 mai 2017.

Après avoir noté très tôt que l’attaque terroriste était « un acte méchant, inspiré par l’idéologie déformée du soi-disant État islamique » et « conçu pour attaquer notre mode de vie et les libertés dont nous jouissons », le rapport indique que la Manchester Arena l’opérateur, la société de sécurité et de contrôle des foules et la police britannique des transports (qui patrouillaient dans le complexe Victoria Exchange, y compris la salle de concert) étaient «principalement responsables des occasions manquées».

Le criminel à l’origine de l’attaque terroriste a commencé à effectuer une “reconnaissance hostile” à la Manchester Arena le 18 mai 2017, le jour même où il est rentré de Libye après plus d’un mois. Et tandis que cette reconnaissance hostile de plusieurs jours « a été menée à des moments et d’une manière qui ont rendu sa détection un défi de taille », selon le rapport, l’opérateur du site aurait pu rendre l’effort « plus difficile… en repoussant le périmètre de sécurité de l’opération de sécurité. », indique le texte.

De même, le terroriste – qui « était visiblement alourdi par son sac à dos, qui pesait plus de » 66 livres – a pu entrer dans la City Room (« l’un des quatre points d’accès clients dans l’Arena » et où l’attaque a eu lieu ) sans être fouillé à cause du « positionnement du périmètre » précité. Et en se plaçant dans un “angle mort” de la caméra lors de son arrivée initiale à la salle de la ville à 20h51, le criminel a pu éviter l’attention de ceux qui se trouvaient dans la salle de sécurité.

« Si la zone avait été couverte par la vidéosurveillance afin qu’il n’y ait pas d’angle mort, il est probable que ce comportement… aurait été identifié comme suspect par toute personne surveillant la vidéosurveillance », poursuit le document.

De plus, la police britannique des transports en service a « ignoré » les ordres d’échelonner leurs pauses et de les terminer à neuf heures, avant que les 14 000 participants (dont de nombreux enfants) ne commencent à quitter l’arène à 22h30 environ, le états du texte. Le terroriste a quitté la City Room environ 10 minutes après neuf heures, a marché jusqu’à la gare de Manchester Victoria et est revenu à la mezzanine de la City Room juste après 21h30, un peu moins d’une heure avant de faire exploser la bombe.

“Une formation adéquate” de la part d’un employé l’aurait incité à informer plus rapidement un supérieur lorsque le criminel retournait à la City Room (car il avait brièvement vu le terroriste auparavant), le document continue, et bien que les supérieurs du BTP aient précisé qu’au moins un officier devrait être positionné dans la salle de la ville elle-même à 10 heures, avant que le concert ne sorte une demi-heure plus tard, aucun officier n’est entré dans la zone pendant ce temps, selon le rapport.

Enfin, un contrôle de sécurité avant la sortie a créé une « opportunité manquée importante » car il se concentrait principalement sur « s’assurer que les voies de sortie étaient dégagées » et ne s’étendait pas jusqu’à la mezzanine. Et un membre du public, qui attendait pour récupérer deux participants au concert, a remarqué le terroriste environ 20 minutes avant l’attaque, s’est inquiété du fait qu’il “semblait se cacher” et lui a demandé “ce qu’il avait dans le sac”, craignant qu’il “contienne une bombe”.

Le criminel n’a pas répondu « de manière significative », et en raison de l’absence de police, le citoyen a informé le membre du personnel mentionné précédemment, qui n’avait pas de radio et a commencé à relayer l’inquiétude à un autre (équipé de la radio ) employé. Après quelques hésitations car « il craignait d’être qualifié de raciste et aurait des ennuis s’il se trompait », cet individu a tenté de communiquer son inquiétude à la radio, mais a abandonné après avoir échoué à joindre immédiatement ses supérieurs, selon le rapport.

Les représentants du gouvernement britannique consultent actuellement sur un « devoir de protection » – qui sera basé en partie sur le contenu de ce rapport du premier volume – pour les emplacements accessibles au public.