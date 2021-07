Un rapport révèle la taille de l’offre d’ouverture de Man City pour Jack Grealish

Il ne reste plus qu’à Poirier et McGregor à se voir pour la dernière fois. C’est le dernier acte formel avant sa trilogie tant attendue. Suivez en direct le combat entre Poirier et McGregor Calendrier : À quelle heure commence le combat entre Dustin Poirier et Conor McGregor 3 à l’UFC 264 ? Le fait […] More