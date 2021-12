Un rapport révèle le rôle de Rudiger dans la tentative de tentation de la star du Real Madrid, David Alaba, à Chelsea

L’arrière central de Chelsea, Antonio Rudiger, aurait tenté de convaincre David Alaba de le rejoindre à Stamford Bridge l’été dernier.

L’international autrichien a décidé de quitter le Bayern Munich en transfert gratuit à la fin de la saison dernière. Cela a suscité beaucoup d’intérêt pour sa signature, les poids lourds européens du PSG et de Manchester City envisageant tous deux des accords.

Mais un article du Daily Telegraph affirme que les Bleus étaient également en lice, avec Rudiger cherche activement à convaincre Alaba de déménager dans l’ouest de Londres.

Cependant, Alaba a fini par signer pour le Real Madrid à la place et pourrait, ironiquement, s’aligner aux côtés de Rudiger au Bernabeu la saison prochaine.

Le rapport ajoute que Madrid s’attend à ce que l’international allemand se rende en Espagne avec un transfert gratuit.

Rudiger a déjà rejeté l’offre d’un nouveau contrat de 140 000 £ par semaine. Les pourparlers n’ont pas non plus progressé depuis l’été.

Thomas Tuchel garde espoir que le défenseur restera. En effet, il a déclaré plus tôt ce mois-ci : « Nous acceptons absolument et sommes pleinement conscients de l’importance de Toni et du rôle qu’il joue sur et en dehors du terrain. Cela ne fait aucun doute.

« C’est vrai que personne n’est plus grand que le club et c’est un effort d’équipe et un club fort. Il ne s’agit pas seulement de Toni et je le dis de la meilleure des manières, car nous savons ce qu’il fait et nous en sommes pleinement conscients.

« En fin de compte, nous avons besoin d’un peu de patience. »

Cette patience, cependant, semble s’épuiser en ce qui concerne Rudiger – avec un déménagement en Espagne maintenant apparemment inévitable.t

Finir fort ou tout va mal ? Comment les clubs de Premier League se comporteront en seconde moitié de saison

Chelsea fait face à une bataille pour débarquer l’homme des Wolves

Pendant ce temps, Ralf Rangnick pourrait combattre Thomas Tuchel hors du terrain le mois prochain après qu’un rapport ait détaillé l’intérêt de Manchester United et Chelsea pour le milieu de terrain des Wolves Ruben Neves.

Le milieu de terrain a été un point de discorde pour Tuchel et Chelsea cette saison. Les blessures et le Covid-19 ont récemment ravagé leurs options au centre du parc. Cela a conduit Reece James à jouer 90 minutes au milieu de terrain contre le Zenit St Petersburg début décembre.

Le joueur de l’Atletico, Saul Niguez, n’a pas réussi à s’enflammer en Premier League. Chelsea semble peu susceptible de rendre son déménagement temporaire permanent à la fin de la saison.

Conor Gallagher reviendra de son prêt à Crystal Palace pour renforcer les rangs. Cependant, un nouveau visage au milieu serait toujours du goût de Tuchel.

Un rapport de l’Espagne la semaine dernière a déclaré Tuchel avait «exigé» Chelsea à signer Ruben Neves. L’international portugais de 24 ans pourrait être disponible pour environ 45 millions d’euros.

Cependant, un nouveau rapport du Mirror (citant la presse espagnole) a mis Manchester United dans le cadre.

Rangnick a immédiatement identifié les problèmes au milieu de terrain

Eux aussi cherchent des renforts au milieu de terrain. Le patron par intérim Rangnick a identifié le poste comme le premier domaine que United devrait améliorer lors de son premier entretien pour le poste.

Amadou Haidara du RB Leipzig a été mentionné. Des objectifs plus ambitieux sont Kalvin Phillips de Leeds et la sensation du Borussia Dortmund Jude Bellingham.

Mais selon le Mirror, une option plus réaliste beaucoup plus proche de chez nous est Neves.

C’est parce que les loups auraient toujours des difficultés financières en raison de la pandémie de Covid. Un certain nombre de leurs stars les plus en vue pourraient être disponibles pour le transfert, y compris Neves.

Man Utd est considéré comme un club dans le mix pour tirer parti de la situation difficile des Wolves. Cependant, Chelsea, avec Arsenal, Liverpool et Tottenham sont également attentifs au sort des Wolves.

LIRE LA SUITE: Le Real Madrid cible la faiblesse d’Abramovich avec Hazard inclus dans l’échange gigantesque de Chelsea