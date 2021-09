Un rapport révèle l’impact de Jose Mourinho sur l’échec de la signature de Crystal Palace

in

Un rapport du média espagnol AS a révélé comment Jose Mourinho a empêché un attaquant de rejoindre Crystal Palace cet été.

L’entraîneur portugais, aujourd’hui âgé de 58 ans, a pris en charge la Roma après la fin du Championnat d’Europe. Il a participé à plusieurs arrivées estivales au Stadio Olimpico, notamment la buteuse anglaise Tammy Abraham et le tireur Rui Patricio.

Abraham en particulier a pris un excellent départ, enregistrant un but et deux passes décisives lors de ses trois premiers matches.

Sa forme, ainsi que la signature d’Eldor Shomurodov, a poussé Borja Mayoral dans la hiérarchie à Rome.

En tant que tel, Palais de Cristal et la Fiorentina espéraient le signer en août, selon AS (via Sport Witness).

Le joueur est au milieu d’un prêt de deux ans des géants espagnols du Real Madrid. L’équipe de Carlo Ancelotti a tenté de couper court au prêt, afin de pouvoir le vendre définitivement pour un prix décent.

Cependant, Mourinho a persuadé Mayoral de rester en Serie A et de se battre pour une place de titulaire, mettant ainsi fin à la poursuite du transfert de Palace.

Le rapport affirme que Mayoral a confiance en lui-même et en Mourinho. Il pense que des opportunités en équipe première se présenteront bientôt s’il travaille assez dur à l’entraînement.

Les Eagles ont ensuite signé un attaquant pendant la fenêtre estivale. Le Français Odsonne Edouard rejoint de Celtic pour seulement 14 millions de livres sterling.

Sur son switch, le joueur a déclaré : « Je suis très heureux d’être ici aujourd’hui. je ne peux pas [wait] commencer à s’entraîner avec l’équipe et à jouer pour ce club.

«Marquer des buts en Premier League est peut-être le plus gros défi de ma carrière. Mais j’ai confiance en moi et en mes coéquipiers pour réussir.

Cinq anciens joueurs de Manchester United toujours disponibles en tant qu’agents libres

Le joueur de 23 ans avait un excellent bilan en Écosse, marquant 86 buts en 179 matchs. Il était étroitement lié à Arsenal l’été dernier, mais les Gunners ont choisi de poursuivre des objectifs alternatifs.

Edouard rivalisera avec Christian Benteke, Jordan Ayew et Jean-Philippe Mateta pour une place de titulaire.

Un expert pose des questions sur la sortie de Crystal Palace

L’ancien attaquant Dean Windass pense que la décision de Palace de laisser Gary Cahill partir est une “mauvaise” décision.

L’ancien défenseur anglais ne s’est pas vu proposer de prolongation de contrat à Selhurst Park. En conséquence, il a rejoint Bournemouth gratuitement en août.

Windass a dit: « Au niveau de l’expérience et autour des vestiaires, c’est probablement une mauvaise décision de le laisser partir.

«Je pense que sur le terrain, Patrick a reconnu qu’il arrivait évidemment à cet âge et que Gary est probablement le même.

«Mais seul le temps dira maintenant ce qu’il a à l’arrière disponible. Ils doivent arrêter de divulguer des objectifs.

LIRE LA SUITE: Crystal Palace se prépare à perdre la starlette offensive alors que la Ligue Un se rapproche