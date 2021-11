Un rapport révèle que Klopp s’est vu refuser un raid choc à Liverpool pour l’attaquant de Man Utd

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, aurait voulu recruter l’attaquant vétéran de Manchester United Edinson Cavani au cours de l’été.

Un rapport du journal espagnol El Nacional affirme que Klopp surveillait la situation de l’attaquant uruguayen tout au long de l’été, seulement pour que United exclue catégoriquement une vente à ses amers rivaux de Premier League.

Le rapport d’El Nacional ajoute que Cavani voulait quitter les Diables rouges jusqu’au dernier jour du mercato estival.

Barcelone était également des admirateurs connus du joueur de 34 ans, mais United a opté contre une vente.

Bien qu’il semble exagéré pour Klopp d’essayer de signer une star des Red Devils, la signature d’un nouveau numéro 9 était connue pour faire partie de la réflexion de Klopp avant le début de la campagne 2021-22.

Roberto Firmino a lutté pour les buts la saison dernière, n’en marquant que neuf au total en 48 apparitions.

Cependant, il a commencé la nouvelle campagne sous une forme impressionnante avec six matchs en 11 matchs, avant d’être exclu pendant un mois en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Un geste pour un joueur de l’âge de Cavani va également à l’encontre de la norme pour Liverpool. Les Reds recherchent normalement des talents plus jeunes avec lesquels Klopp peut développer et travailler pour les années à venir.

Cavani serait une solution temporaire à un problème qui a été tempéré par les buts de Mo Salah, Sadio Mane et Diogo Jota au cours des 18 derniers mois.

Quant au Cavani, il a fait huit apparitions jusqu’à présent ce trimestre, marquant une fois contre Tottenham.

On s’attend cependant à ce qu’il dispose de plus de temps de jeu au fil de la saison. Mais il reste à voir si ce sera sous Ole Gunnar Solskjaer, avec le patron de United sous pression sous plus de pression après la défaite globale à domicile contre Manchester City samedi.

Liverpool change de cible au milieu de terrain

Pendant ce temps, Liverpool aurait identifié le milieu de terrain de la Real Sociedad Mikel Merino comme une alternative de transfert plus réaliste à Jude Bellingham.

Il semble que les liens de Liverpool avec un nouveau milieu de terrain ne soient pas destinés à ralentir au cours de la nouvelle année. Bien sûr, ils ont sorti Georginio Wijnaldum à la fin de la saison dernière. Aucun remplaçant n’a été trouvé, bien que Harvey Elliott soit revenu d’une période de prêt et ait commencé à plaider sa cause avant une blessure.

On s’inquiète toujours d’un manque de profondeur au milieu du parc pour Liverpool. Elliott n’est pas le seul joueur à avoir passé du temps sur la touche récemment. Cela a rappelé à Liverpool la nécessité d’avoir beaucoup d’options dans chaque rôle.

S’ils entrent sur le marché pour un nouveau milieu de terrain en 2022, ils aimeraient essayer de signer une déclaration. Ils ont été fortement liés à Bellingham du Borussia Dortmund, par exemple.

Bellingham s’est bâti une solide réputation au cours des premières années de sa carrière. L’adolescent n’a pas du tout lutté avec le passage de Birmingham City au Borussia Dortmund. Au contraire, il s’est épanoui et il est maintenant fréquent dans les équipes anglaises.

Il est largement admis que Bellingham reviendra un jour dans son pays d’origine au niveau des clubs. Dortmund aura à cœur de le garder encore un moment, mais une offre importante pourrait tester leur détermination.

Les prix de Bellingham montent en flèche

Le prix de Bellingham a peut-être déjà monté en flèche au-delà de leurs moyens. Dans cette optique, il serait utile de garder à l’esprit quelques cibles alternatives.

Selon Fichajes, une solution moins chère pour Liverpool serait Merino of Real Sociedad.

Ancien de Newcastle United, il s’est construit une meilleure carrière en Espagne. Cependant, il pourra peut-être faire une meilleure deuxième tentative de football en Premier League.

Aujourd’hui âgé de 25 ans, il a remporté 10 sélections pour l’Espagne et a joué plus de 100 fois pour La Real.

