Un rapport révèle «un éléphant dans la pièce» à Liverpool au milieu de la saga des contrats de Salah

Sadio Mane demande un nouveau contrat à un niveau potentiellement similaire à celui de son compatriote attaquant de Liverpool Mohamed Salah, selon un rapport.

La paire a prouvé deux des meilleures signatures de Jurgen Klopp depuis son arrivée en 2016 et 2017, respectivement. Alors que certains de leurs buts resteront les plus cruciaux, le fait qu’ils aient tous les deux marqué 100 pour les Reds est un reflet fidèle de leur importance.

En effet, Mane et Salah ont aidé à guider Liverpool vers la gloire de la Ligue des champions en 2019 et le titre de Premier League en 2020.

Samedi, pendant ce temps, ils ont tous deux marqué – et combiné – dans la défaite 4-0 d’Arsenal.

Cependant, leur avenir à Anfield est désormais à l’ordre du jour. La situation du contrat de Salah a gagné le plus de traction de tous les joueurs de Liverpool, à la suite de nouveaux accords pour d’autres stars.

Certains rapports ont affirmé qu’il voulait jusqu’à 500 000 £ par semaine. TEAMtalk comprend cependant que de telles revendications sont loin de la marque.

Il veut devenir le plus gros revenu du club, mais pourrait plutôt exiger des frais inférieurs et utiliser un gros bonus de signature. On pense que le meilleur revenu de Liverpool collecte 220 000 £ par semaine.

Cependant, selon Goal, le contrat de Mane est devenu « l’éléphant de la salle » pour le club.

Alors que les demandes de Salah ont reçu beaucoup de succès, le rapport affirme que son partenaire de grève fait des demandes similaires.

Goal fait remarquer que la situation de Mane reflète celle de son compatriote ; il a 29 ans et entame bientôt les 18 derniers mois de son contrat. Comme Salah, Mane veut être reconnu pour son service exceptionnel dans l’équipe de Klopp.

Steven Gerrard a un rival dans l’ancienne star de Liverpool pour le meilleur poste à Anfield

Le premier s’est assuré que sa situation contractuelle reste au premier plan avec sa forme incroyable cette saison. De plus, il a marqué 31 buts en 51 matchs la saison dernière au milieu d’un recul général à Anfield.

Mane s’est montré moins constant devant le but. En effet, il a admis que le dernier mandat était l’un de ses pires. Cependant, il a rebondi avec neuf buts en 16 matchs cette saison.

Klopp claque Mane et le traitement de Liverpool

Mane a eu un grand rôle à jouer dans la victoire 4-0 contre Arsenal, non seulement à cause de son but et de sa passe décisive.

Son défi dans les airs avec Takehiro Tomiyasu a déclenché la fureur du patron des Gunners, Mikel Arteta, et une ligne de touche ultérieure avec Klopp.

Le manager de Liverpool, cependant, a insisté sur le fait qu’il était « malade » du traitement que reçoit sa star de Liverpool.

« C’était une situation tout à fait propre : deux joueurs ont sauté en l’air, personne ne s’est touché lors d’une faute, le banc d’Arsenal y va et j’ai juste demandé ‘Qu’est-ce que tu veux de ça ?' », a déclaré Klopp.

« Il n’y a pas vraiment de contact et il semble que tout le monde veuille un carton jaune. J’en ai marre de la situation où tout le monde va pour Sadio.

« Vous vous souvenez peut-être contre le Real Madrid [in the Champions League] il a été complètement retiré du match contre le Real Madrid sans rien faire.

« Contre l’Atlético [Madrid] nous avons dû l’enlever et ce n’est tout simplement pas bien.

LIRE LA SUITE: La star de Liverpool dans le cadre alors que West Ham dresse la liste des attaquants à deux