Un rapport sommaire affirme qu’Apple travaille sur une Apple TV repensée avec un design plus fin et un dessus en plexiglas

Apple travaille sur une boîte Apple TV repensée qui présentera une empreinte plus plate et plus mince et un dessus en « plexiglas », selon un rapport discutable d’iDropNews.



Le rapport, citant des « sources », affirme qu’une « Apple TV » avec un design plus fin et plus plat est en préparation, éliminant le design « horriblement obsolète et encombrant » de la génération actuelle « Apple TV ». Selon le rapport sommaire, l’Apple TV‌ comportera un dessus en « plexiglas », une caractéristique de conception qui devrait faire ses débuts dans un prochain Mac mini. La refonte mentionnée dans le rapport rappelle la conception de la première génération Apple TV‌.



Ni iDropNews ni l’auteur de ce rapport n’ont d’antécédents établis, donc toutes les informations doivent être prises avec une grande pincée de sel. Le rapport indique également que la nouvelle ‌Apple TV‌ aura « des bords nets comme l’iPhone 13, l’iPad Pro et l’iMac ». L’affirmation est quelque peu discutable, étant donné que le design actuel de l’Apple TV est déjà plat avec des bords durs.

Une autre rumeur dans le rapport concerne le travail d’Apple sur une « console de jeu de style Nintendo Switch ». L’information est une régurgitation des rumeurs précédentes, affirmant qu’Apple travaille sur une console de jeu pour faire progresser son portefeuille de jeux. La rumeur d’aujourd’hui indique que ce sera la version d’Apple d’une « console de jeu hybride premium » et qu’elle aura des performances qui « surclasseront tout ce que Microsoft ou Sony propose en 2021 ».

Le leaker fiable L0vetodream en 2020 a déclaré qu’Apple travaillait sur un contrôleur de jeu, mais cela n’a pas encore été vu dans un produit de consommation. Apple a lancé Apple Arcade, son service d’abonnement aux jeux, en 2019 et a depuis promu l’iPhone, l’iPad, le Mac et ‌Apple TV‌ comme des appareils puissants pour jouer à des jeux. Plus tôt cette année, Apple a mis à jour Apple TV‌ avec une puce A12 Bionic, offrant encore plus de performances pour les jeux ‌Apple Arcade‌.