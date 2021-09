Un rapport sommaire suggère qu’Apple développe sa voiture seule pour éviter de nouveaux retards

in

L’Apple Car, dont la rumeur court depuis longtemps, est toujours un mystère. Même avec beaucoup de va-et-vient, un rapport sommaire suggère qu’Apple développera sa voiture seule pour éviter de nouveaux retards.

Les difficultés d’Apple Car se sont aggravées récemment lorsqu’il a été annoncé que le vice-président d’Apple et ancien directeur général de Tesla, Doug Field, quittait l’entreprise pour rejoindre Ford. Mais, selon le Mail Economic Daily de Corée (via MacRumors), Apple a toujours « des centaines d’ingénieurs liés aux véhicules », et il sélectionne actuellement les fournisseurs de pièces finales pour son projet.

Des sources locales affirment qu’« Apple s’est concentré sur la technologie de conduite autonome pendant un certain temps », mais en raison de problèmes de développement, elle a contacté d’autres fabricants comme Toyota, BMW, Hyundai et Nissan. Aujourd’hui, l’entreprise restaure son département de recherche matérielle pour développer elle-même l’Apple Car.

En août, Korea Times a rapporté qu’Apple était en pourparlers pour développer sa voiture électrique avec un partenaire coréen, car l’entreprise ne serait pas en mesure de mener à bien son plan d’affaires EV sans partenariats avec le fournisseur du pays.

« Des responsables d’Apple se sont rendus en Corée pour des entretiens commerciaux avec ses partenaires coréens dans les secteurs des semi-conducteurs et de l’affichage. Comme on le voit dans le secteur des smartphones d’Apple, la société recherche des partenaires commerciaux en Corée pour son activité EV », a déclaré au Korea Times un cadre supérieur de l’industrie directement impliqué dans le problème. « Sans partenariats avec des fournisseurs coréens, Apple ne sera pas en mesure de mener à bien son business plan EV. Pour autant que je sache, Apple a discuté avec LG, SK et Hanwha, mais les discussions n’en sont qu’à leurs débuts.

Pour l’instant, on ne sait toujours pas ce qu’Apple envisage de créer avec son projet Apple Car, qu’il s’agisse d’une voiture pour la vente au détail, d’une voiture de covoiturage ou même simplement d’une technologie pour d’autres véhicules. Son lancement n’est pas non plus clair, des rapports indiquant qu’il pourrait être dévoilé à tout moment au cours de cette décennie.

